Тур: 29. Стадион: Гамла Уллеви.
0'
3' Желтая карточкаГояни Роберт
21' Желтая карточкаХальберг Мелькер
45' Желтая карточкаРинг Джонатан
1:0
45' ГолТордарсон Колбейнн
Ход матча
3'
21'
45'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
21
Карлен
Адам
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Янссон РониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
Гётеборг
Кальмар
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
40 матчей
37.5%
25%
37.5%
15 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
45%
25%
30%
18 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
15
Голов в среднем за матч
1.9
0.79
Среднее время на гол
47
114
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.11
1.29
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
61
42
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
59
85
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.24
|Норлин Густаф
|4
|0.14
|Скеллеруп Лаурс
|4
|0.14
|Тордарсон Колбейнн
|3
|0.1
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.1
|Thomas Santos
|2
|0.07
|Свенссон Густаф
|2
|0.07
|Петтерссон Оскар
|2
|0.07
|Муколли Арбнор
|2
|0.07
|Ольссон Себастьян
|1
|0.03
|Ялькуйе Малик
|1
|0.03
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|Карлстранд Линус
|1
|0.03
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Трондсен Андерс
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исламович Дино
|11
|0.38
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.21
|Тренсков Якоб
|5
|0.17
|Ринг Джонатан
|4
|0.14
|Саетра Ларс
|3
|0.1
|Хальберг Мелькер
|2
|0.07
|Йенсен Кевин
|2
|0.07
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.03
|Гояни Роберт
|1
|0.03
|Vince Osuji
|1
|0.03
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
|Красники Дион
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|7
|1
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Багер Йонас
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гояни Роберт
|6
|0
|Скрабб Симон
|5
|0
|Vince Osuji
|5
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|Ринг Джонатан
|4
|0
|Саетра Ларс
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Хальберг Мелькер
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Кальмар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
11
Гётеборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кальмар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
14
13
Гётеборг
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Кальмар
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
14
24
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
21%
9
47%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
1
5%
61-75
5
36%
3
16%
76-90
Пропущено
18
27
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
5
19%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
7
39%
4
15%
31-45
2
11%
8
30%
30%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
6
33%
3
11%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
1
5%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
4
20%
7
37%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Пропущено
21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
4
19%
5
18%
61-75
6
29%
7
25%
76-90
Забито
34
38
12 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
2
6%
4
11%
1-15
4
12%
5
13%
16-30
6
18%
11
29%
31-45
6
18%
3
8%
46-60
8
24%
8
21%
61-75
8
24%
7
18%
76-90
Пропущено
39
55
14 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 27
1
3%
7
13%
1-15
1
3%
7
13%
16-30
12
31%
7
13%
31-45
7
18%
14
25%
46-60
6
15%
10
18%
61-75
12
31%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - ГАИС 2:0
Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Броммапойкарна - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 0:3 Юргорден - Кальмар 1:1 Кальмар - Эльфсборг 1:3
Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4
Результаты матчей
Гётеборг
Кальмар
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
3:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 54%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
212
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
59
68
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
217
721
1117
325
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|65 - 24
|62
|2.
|29
|16
|6
|7
|50 - 24
|54
|3.
|28
|16
|3
|9
|41 - 39
|51
|4.
|28
|15
|5
|8
|42 - 35
|50
|5.
|28
|13
|7
|8
|42 - 34
|46
|6.
|29
|13
|5
|11
|52 - 44
|44
|7.
|28
|12
|6
|10
|53 - 48
|42
|8.
|28
|12
|6
|10
|32 - 32
|42
|9.
|28
|12
|4
|12
|45 - 43
|40
|10.
|28
|8
|10
|10
|45 - 50
|34
|11.
|1:0
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|12.
|28
|8
|7
|13
|34 - 54
|31
|13.
|28
|9
|3
|16
|30 - 45
|30
|14.
|28
|6
|9
|13
|29 - 40
|27
|15.
|0:1
|29
|7
|5
|17
|36 - 58
|26
|16.
|29
|5
|5
|19
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|36 - 6
|37
|2.
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|3.
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|4.
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|5.
|14
|9
|1
|4
|24 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|7.
|14
|7
|4
|3
|18 - 14
|25
|8.
|14
|6
|3
|5
|30 - 23
|21
|9.
|14
|6
|2
|6
|26 - 21
|20
|10.
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|13.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|1
|5
|24 - 21
|25
|2.
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|1:0
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|11.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|18 - 29
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|20 - 28
|14
|13.
|14
|4
|2
|8
|12 - 22
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|15.
|14
|3
|1
|10
|12 - 31
|10
|16.
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8