Тур: 29. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17287
0'
3' Желтая карточкаГояни Роберт
21' Желтая карточкаХальберг Мелькер
45' Желтая карточкаРинг Джонатан
1:0
45' ГолТордарсон Колбейнн
77' Желтая карточкаБагер Йонас
1:1
78' ГолХальберг Мелькер
90' Желтая карточкаСаетра Ларс
90'+7
Ход матча
3'
21'
45'
45'
77'
78'
1:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
21
Карлен
Адам
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Янссон РониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
История личных встреч
Гётеборг
Кальмар
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
40 матчей
37.5%
25%
37.5%
15 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
45%
25%
30%
18 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
15
Голов в среднем за матч
1.9
0.79
Среднее время на гол
47
114
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.11
1.29
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
61
42
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
59
85
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.24
|Норлин Густаф
|4
|0.14
|Скеллеруп Лаурс
|4
|0.14
|Тордарсон Колбейнн
|3
|0.1
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.1
|Thomas Santos
|2
|0.07
|Свенссон Густаф
|2
|0.07
|Петтерссон Оскар
|2
|0.07
|Муколли Арбнор
|2
|0.07
|Ольссон Себастьян
|1
|0.03
|Ялькуйе Малик
|1
|0.03
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|Карлстранд Линус
|1
|0.03
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Трондсен Андерс
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исламович Дино
|11
|0.38
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.21
|Тренсков Якоб
|5
|0.17
|Ринг Джонатан
|4
|0.14
|Хальберг Мелькер
|3
|0.1
|Саетра Ларс
|3
|0.1
|Йенсен Кевин
|2
|0.07
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.03
|Гояни Роберт
|1
|0.03
|Vince Osuji
|1
|0.03
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
|Красники Дион
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|7
|1
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|Багер Йонас
|4
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гояни Роберт
|6
|0
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|5
|0
|Vince Osuji
|5
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|Ринг Джонатан
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Хальберг Мелькер
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Кальмар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
12
Гётеборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кальмар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
14
13
Гётеборг
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Кальмар
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
14
24
Упущенные победы
25
25
Голы по времени матча
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
27%
9
45%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
5
33%
4
20%
76-90
Пропущено
19
28
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
5
18%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
7
37%
5
18%
31-45
2
11%
8
29%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
7
37%
3
11%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
5%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
4
20%
7
37%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Пропущено
21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
4
19%
5
18%
61-75
6
29%
7
25%
76-90
Забито
35
39
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
2
6%
4
10%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
7
20%
11
28%
31-45
6
17%
3
8%
46-60
8
23%
8
21%
61-75
8
23%
8
21%
76-90
Пропущено
40
56
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 28
1
3%
7
13%
1-15
1
3%
7
13%
16-30
12
30%
8
14%
31-45
7
18%
14
25%
46-60
6
15%
10
18%
61-75
13
33%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - ГАИС 2:0
Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Броммапойкарна - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 0:3 Юргорден - Кальмар 1:1 Кальмар - Эльфсборг 1:3
Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4
Результаты матчей
Гётеборг
Кальмар
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 55%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
213
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
59
69
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
227
722
1118
326
227
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8