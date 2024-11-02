  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 17287
Гётеборг
1:1
Конец матча
Кальмар
0'
3' Желтая карточка
Гояни Роберт
21' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
45' Желтая карточка
Ринг Джонатан
1:0
45' Гол
Тордарсон Колбейнн
77' Желтая карточка
Багер Йонас
1:1
78' Гол
Хальберг Мелькер
90' Желтая карточка
Саетра Ларс
90'+7

Ход матча

3'
 
Гояни Роберт
21'
 
Хальберг Мелькер
45'
 
Ринг Джонатан
45'
Тордарсон Колбейнн
(Трондсен Андерс)
1:0
46'
 
Ромариньо Перейра
Скрабб Симон
58'
 
Красники Дион
Герсбах Алекс
67'
 
Йенсен Кевин
Ромариньо Перейра
71'
Саломонссон Эмиль
Петтерссон Оскар
 
77'
Багер Йонас
 
78'
1:1
Хальберг Мелькер
89'
Ольссон Себастьян
Трондсен Андерс
 
90'
 
Саетра Ларс
90'
Карлстранд Линус
Багер Йонас
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
12
Карлстрём
Якоб
8
Багер
Йонас
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
6
Трондсен
Андерс
21
Карлен
Адам
23
Тордарсон
Колбейнн
7
Петтерссон
Оскар
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
14
Норлин
Густаф
9
Скеллеруп
Лаурс
1
Бролин
Самуэль
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
13
Карлссон
Йохан
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
3
Герсбах
Алекс
9
Исламович
Дино
11
Ринг
Джонатан
Гётеборг
4-2-3-1
Кальмар
3-5-2

История личных встреч

Гётеборг
Кальмар

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

40 матчей

37.5%
25%
37.5%
15 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
37.5%
32.5%
12 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

45%
25%
30%
18 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
0:0
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
1:1
А
2:1
А
1:3
А
1:0
А
3:0
ТМК
1:1
А
4:2
А
1:1
А
2:2
А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
КШ
0:1
А
3:0
А
1:1
ШК
3:4
А
0:0
А
2:0
А
3:1
ШК
3:3
А
0:3
А
2:1
А
2:1
С
1:0
А
0:1
ШК
0:0
А
3:2
С
3:1

Голы

Всего голов

40
15

Голов в среднем за матч

1.9
0.79

Среднее время на гол

47
114

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.11
1.29

Среднее время на гол

81
70

Всего голов

61
42

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

59
85

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.24
Норлин Густаф 4 0.14
Скеллеруп Лаурс 4 0.14
Тордарсон Колбейнн 3 0.1
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.1
Thomas Santos 2 0.07
Свенссон Густаф 2 0.07
Петтерссон Оскар 2 0.07
Муколли Арбнор 2 0.07
Ольссон Себастьян 1 0.03
Ялькуйе Малик 1 0.03
Вендт Оскар 1 0.03
Карлстранд Линус 1 0.03
Саломонссон Эмиль 0 0
Трондсен Андерс 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исламович Дино 11 0.38
Скрабб Симон 6 (1) 0.21
Тренсков Якоб 5 0.17
Ринг Джонатан 4 0.14
Хальберг Мелькер 3 0.1
Саетра Ларс 3 0.1
Йенсен Кевин 2 0.07
Магаши Абдуссалам 1 0.03
Гояни Роберт 1 0.03
Vince Osuji 1 0.03
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Красники Дион 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 7 1
Ольссон Себастьян 5 0
Багер Йонас 4 0
Муколли Арбнор 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Ялькуйе Малик 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Крузе Давид 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Норлин Густаф 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гояни Роберт 6 0
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 5 0
Vince Osuji 5 0
Ромариньо Перейра 3 1
Ринг Джонатан 4 0
Исламович Дино 4 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Хальберг Мелькер 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ларссон Стефан 1 0
Карлссон Йохан 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Кальмар
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
12
Гётеборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кальмар
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

14
13
Гётеборг
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Кальмар
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

14
24

Упущенные победы

25
25

Голы по времени матча

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
7%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
27%
9
45%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
5
33%
4
20%
76-90

Пропущено

19
28
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
0
0%
5
18%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
7
37%
5
18%
31-45
2
11%
8
29%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
7
37%
3
11%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
5%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
4
20%
7
37%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Пропущено

21
28
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
5
24%
3
11%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
4
19%
5
18%
61-75
6
29%
7
25%
76-90

Забито

35
39
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
2
6%
4
10%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
7
20%
11
28%
31-45
6
17%
3
8%
46-60
8
23%
8
21%
61-75
8
23%
8
21%
76-90

Пропущено

40
56
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 28
1
3%
7
13%
1-15
1
3%
7
13%
16-30
12
30%
8
14%
31-45
7
18%
14
25%
46-60
6
15%
10
18%
61-75
13
33%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 Гётеборг - ГАИС 2:0
Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Броммапойкарна - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 0:3 Юргорден - Кальмар 1:1 Кальмар - Эльфсборг 1:3
Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2 Кальмар - Вестерос 0:4

Результаты матчей

Гётеборг
Кальмар

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 55%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
2
13
1.5
5
9
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
6
9
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
22
7
7
22
1.5
11
18
3
26
2.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 29 18 8 3 65 - 24 62
2.
Хаммарбю
 29 16 6 7 50 - 24 54
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 28 15 5 8 42 - 35 50
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Эльфсборг
 29 13 5 11 52 - 44 44
7.
Хеккен
 28 12 6 10 53 - 48 42
8.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 28 8 10 10 45 - 50 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Гётеборг
 29 7 10 12 33 - 42 31
13.
Хальмстад
 28 9 3 16 30 - 45 30
14.
Вернаму
 28 6 9 13 29 - 40 27
15.
Кальмар
 29 7 6 16 37 - 58 27
16.
Вестерос
 29 5 5 19 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
4.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
5.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
6.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
7.
Юргорден
 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хеккен
 14 6 3 5 30 - 23 21
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 20 - 26 17
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
11.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
12.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
13.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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