Тур: 29. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
15'
1:0
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
20
Бесара
Нахир
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Странд СимонПолузащитник
-
-
-
40 Adrian Lahdo
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хаммарбю
Мальмё
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
25 матчей
24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.21
Среднее время на гол
58
74
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
2.71
1.73
Среднее время на гол
33
52
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
2.2
1.44
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
40
62
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|11 (1)
|0.38
|Bazoumana Toure
|9
|0.31
|Jusef Erabi
|8
|0.28
|Пинас Шакилль
|4
|0.14
|Теки Тесфальдет
|4
|0.14
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.14
|Гюль Дениз
|3
|0.1
|Джуканович Виктор
|2
|0.07
|Куртулус Эдвин
|1
|0.03
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.03
|Marc Llinares
|1
|0.03
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Хаммар Фредрик
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15
|0.52
|Ботхейм Эрик
|12 (1)
|0.41
|Болин Уго
|9
|0.31
|Нанаси Себастьян
|6
|0.21
|Кристиансен Андерс
|5
|0.17
|Рикс Сёрен
|3
|0.1
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.07
|Корнелиус Дерек
|2
|0.07
|Али Таха Абди
|1
|0.03
|Пенья Серхио
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.03
|Веккья Стефано
|1
|0.03
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0.03
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|6
|0
|Странд Симон
|3
|1
|Теки Тесфальдет
|4
|0
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Гюль Дениз
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Фофана Ибрахима
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Йонсен Лассер Берг
|4
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|3
|0
|Далин Юхан
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
|Хенрик Рюдстрем
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Мальмё
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
9
Хаммарбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
18
34
Хаммарбю
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Мальмё
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
24
43
Голы по времени матча
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
15%
4
15%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
8
31%
4
15%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
4
15%
9
33%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
4
25%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Забито
20
34
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
10%
5
15%
1-15
5
25%
4
12%
16-30
1
5%
7
21%
31-45
1
5%
7
21%
46-60
7
35%
2
6%
61-75
4
20%
9
26%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
4
50%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Забито
46
61
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 33
19 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
6
13%
9
15%
1-15
9
20%
6
10%
16-30
4
9%
13
21%
31-45
9
20%
11
18%
46-60
10
22%
4
7%
61-75
8
17%
18
30%
30%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
0
0%
1
4%
1-15
5
23%
5
21%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
5
23%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сириус - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Юргорден 2:0 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Хаммарбю - Хальмстад 1:0
АИК - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1
Мальмё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:1 Мальмё - Олимпиакос 0:1 Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1
Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1
Результаты матчей
Хаммарбю
Мальмё
Точный счет
3:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 29%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
4
4 раза 14%
5
4 раза 14%
0
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
95
104
59
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
68
77
410
410
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
253
1513
1711
919
919
127
820
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|18
|7
|4
|63 - 23
|61
|2.
|1:0
|29
|17
|5
|7
|49 - 22
|56
|3.
|28
|16
|3
|9
|41 - 39
|51
|4.
|28
|15
|5
|8
|42 - 35
|50
|5.
|28
|13
|7
|8
|42 - 34
|46
|6.
|28
|12
|6
|10
|53 - 48
|42
|7.
|28
|12
|6
|10
|32 - 32
|42
|8.
|0:0
|29
|12
|6
|11
|51 - 44
|42
|9.
|28
|12
|4
|12
|45 - 43
|40
|10.
|28
|8
|10
|10
|45 - 50
|34
|11.
|28
|8
|7
|13
|34 - 54
|31
|12.
|28
|9
|3
|16
|30 - 45
|30
|13.
|28
|7
|9
|12
|32 - 41
|30
|14.
|28
|6
|9
|13
|29 - 40
|27
|15.
|28
|7
|5
|16
|36 - 57
|26
|16.
|0:0
|29
|5
|6
|18
|25 - 42
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|12
|1
|1
|36 - 6
|37
|2.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|29 - 10
|33
|3.
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|4.
|14
|9
|1
|4
|24 - 14
|28
|5.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|6.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|31 - 16
|28
|7.
|14
|7
|4
|3
|18 - 14
|25
|8.
|14
|6
|3
|5
|30 - 23
|21
|9.
|14
|6
|2
|6
|26 - 21
|20
|10.
|14
|6
|2
|6
|18 - 14
|20
|11.
|14
|5
|2
|7
|18 - 27
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|13.
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|14.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|1
|5
|24 - 21
|25
|2.
|0:1
|15
|6
|6
|3
|27 - 17
|24
|3.
|1:0
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|14
|7
|2
|5
|17 - 25
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|7.
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|8.
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|11.
|14
|4
|3
|7
|18 - 28
|15
|12.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|20 - 28
|14
|13.
|14
|4
|2
|8
|12 - 22
|14
|14.
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|15.
|14
|3
|1
|10
|12 - 31
|10
|16.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|12 (3)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8