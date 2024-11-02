  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 29. Стадион: .
Хаммарбю
2:2
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
15' Гол
Jusef Erabi
24' Желтая карточка
Хенрик Рюдстрем
2:0
43' Гол
Бесара Нахир
2:1
65' Гол
Зеттерстрем Нильс
2:2
67' Гол
Болин Уго
79' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
79' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
90' Желтая карточка
Али Таха Абди
90'+6

Ход матча

15'
Jusef Erabi
(Пинас Шакилль)
1:0
24'
 
Хенрик Рюдстрем
43'
Бесара Нахир
(Jusef Erabi)
2:0
60'
 
Телин Исаак
Ботхейм Эрик
60'
 
Левицки Оскар
Маколли Элисон
65'
2:1
Зеттерстрем Нильс
(Али Таха Абди)
67'
2:2
Болин Уго
(Али Таха Абди)
76'
 
Рикс Сёрен
Болин Уго
79'
 
Габриэль Даль Тое Бусанелло
79'
Теки Тесфальдет
 
89'
 
Гудьонсен Даниэль
Лукили Закария
90'
 
Али Таха Абди

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Хан
Уорнер
2
Hampus
Skoglund
6
Вагич
Павле
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
9
Jusef
Erabi
1
Фридрих
Рикардо
33
Маколли
Элисон
19
Рослер
Колин
35
Зеттерстрем
Нильс
37
Скугмар
Адриан
34
Лукили
Закария
7
Розенгрен
Отто
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
22
Али
Таха
Абди
Хаммарбю
4-2-3-1
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Хаммарбю
Мальмё

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

25 матчей

24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

А
2:0
А
1:3
А
4:2
А
0:0
А
0:0
А
2:1
А
3:2
А
2:2
А
3:0
А
2:0
А
4:1
А
2:1
А
3:2
А
4:0
А
1:1
А
3:0
А
2:3
А
0:1
А
3:1
КШ
3:2
А
3:1
А
1:0
А
3:6
А
2:4
ШК
2:3

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.21

Среднее время на гол

58
74

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

2.71
1.73

Среднее время на гол

33
52

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

2.2
1.44

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

40
62

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 12 (1) 0.41
Bazoumana Toure 9 0.31
Jusef Erabi 8 0.28
Пинас Шакилль 4 0.14
Теки Тесфальдет 4 0.14
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.14
Гюль Дениз 3 0.1
Джуканович Виктор 2 0.07
Куртулус Эдвин 1 0.03
Саиди Абдельрахман 1 0.03
Marc Llinares 1 0.03
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Хаммар Фредрик 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 15 0.52
Ботхейм Эрик 12 (1) 0.41
Болин Уго 10 0.34
Нанаси Себастьян 6 0.21
Кристиансен Андерс 5 0.17
Рикс Сёрен 3 0.1
Йонсен Лассер Берг 2 0.07
Корнелиус Дерек 2 0.07
Зеттерстрем Нильс 2 0.07
Али Таха Абди 1 0.03
Пенья Серхио 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.03
Веккья Стефано 1 0.03
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Берг Оливер 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Мойсандер Никлас 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Теки Тесфальдет 5 0
Странд Симон 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Эрикссон Виктор 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Гюль Дениз 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Фофана Ибрахима 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 5 0
Розенгрен Отто 5 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Али Таха Абди 4 0
Кристиансен Андерс 3 0
Далин Юхан 3 0
Телин Исаак 3 0
Янссон Понтус 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Лукили Закария 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0
Хенрик Рюдстрем 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Мальмё
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
11
Хаммарбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Мальмё
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

18
34
Хаммарбю
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Мальмё
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
24% (7)
52% (15)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

26
45

Голы по времени матча

Забито

28
29
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
5
18%
4
14%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
8
29%
4
14%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
4
14%
9
31%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
5
42%
4
22%
61-75
2
17%
5
28%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
10%
5
15%
1-15
5
25%
4
12%
16-30
1
5%
7
21%
31-45
1
5%
7
21%
46-60
7
35%
2
6%
61-75
4
20%
9
26%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
4
50%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Забито

48
63
21 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 35
20 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
7
15%
9
14%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
5
10%
13
21%
31-45
9
19%
11
17%
46-60
10
21%
6
10%
61-75
8
17%
18
29%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 17
0
0%
2
8%
1-15
5
21%
5
19%
16-30
4
17%
6
23%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
5
21%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сириус - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Юргорден 2:0 Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Хаммарбю - Хальмстад 1:0
АИК - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1
Мальмё
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальмё - Гётеборг 2:1 Мальмё - Олимпиакос 0:1 Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1
Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1

Результаты матчей

Хаммарбю
Мальмё

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
4
4 раза 14%
5
4 раза 14%
0
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
1
10
5
1.5
10
4
5
10
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
8
7
4
10
2.5
4
11
1
13
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
26
3
16
13
1.5
18
11
9
20
2.5
9
20
1
28
3.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 29 18 8 3 65 - 24 62
2.
Хаммарбю
 29 16 6 7 50 - 24 54
3.
АИК
 28 16 3 9 41 - 39 51
4.
Юргорден
 28 15 5 8 42 - 35 50
5.
Мьельбю
 28 13 7 8 42 - 34 46
6.
Эльфсборг
 29 13 5 11 52 - 44 44
7.
Хеккен
 28 12 6 10 53 - 48 42
8.
ГАИС
 28 12 6 10 32 - 32 42
9.
Сириус
 28 12 4 12 45 - 43 40
10.
Броммапойкарна
 28 8 10 10 45 - 50 34
11.
ИФК Норрчепинг
 28 8 7 13 34 - 54 31
12.
Хальмстад
 28 9 3 16 30 - 45 30
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 32 - 41 30
14.
Вернаму
 28 6 9 13 29 - 40 27
15.
Кальмар
 28 7 5 16 36 - 57 26
16.
Вестерос
 29 5 5 19 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
4.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
5.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
6.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
7.
Юргорден
 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хеккен
 14 6 3 5 30 - 23 21
9.
Сириус
 14 6 2 6 26 - 21 20
10.
Хальмстад
 14 6 2 6 18 - 14 20
11.
ИФК Норрчепинг
 14 5 2 7 18 - 27 17
12.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 20 - 26 17
13.
Гётеборг
 14 3 5 6 13 - 19 14
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 14 8 1 5 24 - 21 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 14 7 2 5 17 - 25 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
7.
Вернаму
 14 4 6 4 15 - 13 18
8.
Мьельбю
 14 5 2 7 15 - 18 17
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
11.
Кальмар
 14 4 3 7 18 - 28 15
12.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
13.
ГАИС
 14 4 2 8 12 - 22 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Jusef Erabi сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
    • 24'
      Хенрик Рюдстрем получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Пинас Шакилль сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Jusef Erabi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хаммарбю 2:2 Мальмё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный