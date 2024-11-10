Тур: 30. Стадион: Эледа.
2:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
29'
1:0
43'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
83 Владение мячом, % 17
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Мальмё
Броммапойкарна
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
2.13
2.29
Среднее время на гол
42
39
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.75
Среднее время на гол
105
120
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15
|0.5
|Ботхейм Эрик
|12 (1)
|0.4
|Болин Уго
|10
|0.33
|Нанаси Себастьян
|6
|0.2
|Кристиансен Андерс
|5
|0.17
|Рикс Сёрен
|3
|0.1
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.07
|Корнелиус Дерек
|2
|0.07
|Зеттерстрем Нильс
|2
|0.07
|Али Таха Абди
|1
|0.03
|Пенья Серхио
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.03
|Веккья Стефано
|1
|0.03
|Розенгрен Отто
|1
|0.03
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|17
|0.57
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.13
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0.13
|Adam Jakobsen
|3
|0.1
|Alexander Jensen
|3
|0.1
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.07
|Wilmer Odefalk
|2
|0.07
|Ирандуст Далехо
|1
|0.03
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|Эрквист Расмус
|1
|0.03
|Theo Bergvall
|1
|0.03
|Барслунд Каре
|1
|0.03
|Evans Botchway
|1
|0.03
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|5
|0
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Йонсен Лассер Берг
|4
|0
|Али Таха Абди
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|3
|0
|Далин Юхан
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Скугмар Адриан
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Веткал Мартин
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
1
13
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Броммапойкарна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
27
18
Мальмё
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Броммапойкарна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
11
21
Упущенные победы
28
31
Голы по времени матча
Забито
34
22
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
15%
3
14%
1-15
4
12%
4
18%
16-30
7
21%
3
14%
31-45
7
21%
3
14%
46-60
2
6%
5
23%
61-75
9
26%
4
18%
76-90
Пропущено
8
27
6 В 1-м тайме 16
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
13%
5
19%
1-15
4
50%
6
22%
16-30
1
13%
5
19%
31-45
1
13%
2
7%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
13%
5
19%
76-90
Забито
29
20
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
4
14%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
9
31%
4
20%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
5
28%
9
33%
76-90
Забито
63
42
28 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
9
14%
5
12%
1-15
6
10%
6
14%
16-30
13
21%
8
19%
31-45
11
17%
7
17%
46-60
6
10%
8
19%
61-75
18
29%
8
19%
76-90
Пропущено
26
54
13 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 25
2
8%
8
15%
1-15
5
19%
9
17%
16-30
6
23%
7
13%
31-45
3
12%
8
15%
46-60
4
15%
8
15%
61-75
6
23%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Мальмё 2:2 Мальмё - Гётеборг 2:1 Мальмё - Олимпиакос 0:1
Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Броммапойкарна - Кальмар 1:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ГАИС 2:0
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Результаты матчей
Мальмё
Броммапойкарна
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
4
4 раза 14%
5
4 раза 14%
0
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
105
104
78
59
213
59
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
131
87
68
411
410
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
236
1811
1316
920
623
821
326
425
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|19
|8
|3
|67 - 24
|65
|2.
|0:0
|30
|16
|7
|7
|50 - 24
|55
|3.
|1:0
|30
|16
|5
|9
|43 - 36
|53
|4.
|0:0
|30
|16
|4
|10
|41 - 40
|52
|5.
|1:0
|30
|14
|6
|10
|35 - 33
|48
|6.
|0:0
|30
|13
|9
|8
|43 - 35
|48
|7.
|0:0
|30
|13
|6
|11
|52 - 44
|45
|8.
|0:1
|30
|12
|6
|12
|54 - 51
|42
|9.
|0:1
|30
|12
|5
|13
|46 - 45
|41
|10.
|0:0
|30
|10
|4
|16
|31 - 45
|34
|11.
|0:1
|30
|9
|7
|14
|35 - 55
|34
|12.
|0:2
|30
|8
|10
|12
|45 - 53
|34
|13.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 42
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|10
|13
|30 - 40
|31
|15.
|1:0
|30
|8
|6
|16
|38 - 58
|30
|16.
|0:0
|30
|5
|6
|19
|25 - 43
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|13
|1
|1
|38 - 6
|40
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|21 - 10
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|5.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|27 - 16
|30
|6.
|0:0
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|19 - 14
|28
|8.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|14.
|1:0
|15
|4
|2
|9
|19 - 29
|14
|15.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 21
|13
|16.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|2:0
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|20 - 12
|24
|4.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|6.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|10.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|25 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|14.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 31
|11
|16.
|0:0
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|13 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8