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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
Мальмё
2:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
29' Гол
Розенгрен Отто
2:0
43' Гол
Габриэль Даль Тое Бусанелло
2:1
45' Гол
Wilmer Odefalk
83' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
90' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
90'+7

Ход матча

27'
 
Абрахамссон Александер
Васич Никола
29'
Розенгрен Отто
(Болин Уго)
1:0
43'
Габриэль Даль Тое Бусанелло
2:0
45'
2:1
Wilmer Odefalk
(Hlynur Karlsson)
56'
Скугмар Адриан
Болин Уго
 
68'
 
Charlie Antonelius
Бьёркандер Эрик
68'
 
Kamilcan Sever
Чалышир Андре
74'
Кристиансен Андерс
Лукили Закария
 
74'
Ботхейм Эрик
Телин Исаак
 
74'
Ольссон Мартин
Габриэль Даль Тое Бусанелло
 
83'
Кристиансен Андерс
 
87'
Левицки Оскар
Рикс Сёрен
 
90'
 
Фрицсон Людвиг

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Фридрих
Рикардо
19
Рослер
Колин
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
34
Лукили
Закария
7
Розенгрен
Отто
23
Йонсен
Лассер
Берг
38
Болин
Уго
5
Рикс
Сёрен
9
Телин
Исаак
31
Otega
Ekperuoh
17
Alexander
Jensen
4
Бьёркандер
Эрик
2
Hlynur
Karlsson
27
Барслунд
Каре
13
Фрицсон
Людвиг
26
Чалышир
Андре
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
20
Веткал
Мартин
10
Wilmer
Odefalk
9
Васич
Никола
Мальмё
4-4-2
Броммапойкарна
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Броммапойкарна

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
2:2
А
2:1
А
1:2
А
0:3
А
3:1
К
3:1
А
2:0
А
1:1
КШ
2:0
А
2:1
А
1:3
А
0:4
А
2:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

2.13
2.29

Среднее время на гол

42
39

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.75

Среднее время на гол

105
120

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 15 0.5
Ботхейм Эрик 12 (1) 0.4
Болин Уго 10 0.33
Нанаси Себастьян 6 0.2
Кристиансен Андерс 5 0.17
Рикс Сёрен 3 0.1
Йонсен Лассер Берг 2 0.07
Корнелиус Дерек 2 0.07
Зеттерстрем Нильс 2 0.07
Али Таха Абди 1 0.03
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.03
Пенья Серхио 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.03
Веккья Стефано 1 0.03
Розенгрен Отто 1 0.03
Берг Оливер 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Мойсандер Никлас 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 17 0.57
Фрицсон Людвиг 4 0.13
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0.13
Adam Jakobsen 3 0.1
Alexander Jensen 3 0.1
Wilmer Odefalk 3 0.1
Кристенсен Фредерик 2 0.07
Ирандуст Далехо 1 0.03
Торбьерн Эггем 1 0.03
Эрквист Расмус 1 0.03
Theo Bergvall 1 0.03
Барслунд Каре 1 0.03
Evans Botchway 1 0.03
Hlynur Karlsson 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Абрахамссон Александер 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 5 0
Розенгрен Отто 5 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 4 0
Кристиансен Андерс 4 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Йонсен Лассер Берг 4 0
Али Таха Абди 4 0
Далин Юхан 3 0
Телин Исаак 3 0
Янссон Понтус 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Мойсандер Никлас 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Рослер Колин 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Маколли Элисон 1 0
Болин Уго 1 0
Скугмар Адриан 1 0
Лукили Закария 1 0
Зеттерстрем Нильс 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрицсон Людвиг 4 0
Тимосси-Андерссон Алекс 4 0
Чалышир Андре 3 0
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Adam Jakobsen 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Эрквист Расмус 2 0
Alexander Jensen 2 0
Барслунд Каре 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Веткал Мартин 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Мальмё
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

1
14
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Броммапойкарна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

27
18
Мальмё
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Броммапойкарна
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

28
32

Голы по времени матча

Забито

36
23
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
14%
3
13%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
7
19%
3
13%
46-60
2
6%
5
22%
61-75
9
25%
4
17%
76-90

Пропущено

9
29
7 В 1-м тайме 18
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
11%
5
17%
1-15
4
44%
7
24%
16-30
2
22%
6
21%
31-45
1
11%
2
7%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
1
11%
5
17%
76-90

Забито

29
20
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
4
14%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
9
31%
4
20%
76-90

Пропущено

18
27
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
5
28%
9
33%
76-90

Забито

65
43
30 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
9
14%
5
12%
1-15
7
11%
6
14%
16-30
14
22%
9
21%
31-45
11
17%
7
16%
46-60
6
9%
8
19%
61-75
18
28%
8
19%
76-90

Пропущено

27
56
14 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 26
2
7%
8
14%
1-15
5
19%
10
18%
16-30
7
26%
8
14%
31-45
3
11%
8
14%
46-60
4
15%
8
14%
61-75
6
22%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Мальмё 2:2 Мальмё - Гётеборг 2:1 Мальмё - Олимпиакос 0:1
Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Броммапойкарна - Кальмар 1:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ГАИС 2:0
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2

Результаты матчей

Мальмё
Броммапойкарна

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
4
4 раза 13%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
11
4
1.5
7
8
5
10
2.5
2
13
5
10
3.5
1
14
3
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
6
9
4
11
2.5
4
11
3
12
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
24
6
19
11
1.5
13
17
9
21
2.5
6
24
8
22
3.5
3
27
4
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 30 19 8 3 67 - 25 65
2.
АИК
 30 17 3 10 46 - 41 54
3.
Хаммарбю
 30 16 6 8 50 - 25 54
4.
Юргорден
 3:1 30 16 5 9 45 - 37 53
5.
Мьельбю
 30 14 8 8 44 - 35 50
6.
ГАИС
 30 14 6 10 36 - 34 48
7.
Эльфсборг
 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 30 12 5 13 47 - 46 41
10.
ИФК Норрчепинг
 1:3 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Броммапойкарна
 30 8 10 12 46 - 53 34
12.
Хальмстад
 30 10 3 17 32 - 50 33
13.
Гётеборг
 30 7 10 13 33 - 43 31
14.
Вернаму
 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 30 6 5 19 26 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 13 1 1 38 - 7 40
2.
Мьельбю
 15 9 5 1 28 - 16 32
3.
АИК
 15 10 1 4 29 - 15 31
4.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
5.
ГАИС
 15 9 4 2 22 - 11 31
6.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
7.
Юргорден
 3:1 15 8 4 3 21 - 15 28
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Вестерос
 15 4 3 8 15 - 21 15
14.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
15.
Кальмар
 15 4 2 9 19 - 29 14
16.
Вернаму
 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 3:1 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 15 7 2 6 20 - 13 23
4.
АИК
 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 15 6 2 7 20 - 24 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 26 - 26 17
11.
Гётеборг
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 3 5 7 17 - 30 14
15.
Хальмстад
 15 3 1 11 13 - 36 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
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