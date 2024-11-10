Тур: 30. Стадион: Эледа.
2:1
Конец матча
0'
1:0
29' ГолРозенгрен Отто
2:0
43' ГолГабриэль Даль Тое Бусанелло
2:1
45' ГолWilmer Odefalk
83' Желтая карточкаКристиансен Андерс
90' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
90'+7
Ход матча
29'
1:0
43'
45'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
19
Рослер
Колин
38
Болин
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Мальмё
Броммапойкарна
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
2.13
2.29
Среднее время на гол
42
39
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.75
Среднее время на гол
105
120
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|15
|0.5
|Ботхейм Эрик
|12 (1)
|0.4
|Болин Уго
|10
|0.33
|Нанаси Себастьян
|6
|0.2
|Кристиансен Андерс
|5
|0.17
|Рикс Сёрен
|3
|0.1
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0.07
|Корнелиус Дерек
|2
|0.07
|Зеттерстрем Нильс
|2
|0.07
|Али Таха Абди
|1
|0.03
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.03
|Пенья Серхио
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.03
|Веккья Стефано
|1
|0.03
|Розенгрен Отто
|1
|0.03
|Берг Оливер
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Мойсандер Никлас
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|17
|0.57
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.13
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0.13
|Adam Jakobsen
|3
|0.1
|Alexander Jensen
|3
|0.1
|Wilmer Odefalk
|3
|0.1
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.07
|Ирандуст Далехо
|1
|0.03
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|Эрквист Расмус
|1
|0.03
|Theo Bergvall
|1
|0.03
|Барслунд Каре
|1
|0.03
|Evans Botchway
|1
|0.03
|Hlynur Karlsson
|0
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Абрахамссон Александер
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|5
|0
|Розенгрен Отто
|5
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Йонсен Лассер Берг
|4
|0
|Али Таха Абди
|4
|0
|Далин Юхан
|3
|0
|Телин Исаак
|3
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Мойсандер Никлас
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Маколли Элисон
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
|Скугмар Адриан
|1
|0
|Лукили Закария
|1
|0
|Зеттерстрем Нильс
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|4
|0
|Чалышир Андре
|3
|0
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Эрквист Расмус
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Веткал Мартин
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
1
14
Мальмё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Броммапойкарна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
27
18
Мальмё
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Броммапойкарна
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
28
32
Голы по времени матча
Забито
36
23
18 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
14%
3
13%
1-15
5
14%
4
17%
16-30
8
22%
4
17%
31-45
7
19%
3
13%
46-60
2
6%
5
22%
61-75
9
25%
4
17%
76-90
Пропущено
9
29
7 В 1-м тайме 18
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
11%
5
17%
1-15
4
44%
7
24%
16-30
2
22%
6
21%
31-45
1
11%
2
7%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
1
11%
5
17%
76-90
Забито
29
20
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
4
14%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
4
14%
4
20%
46-60
4
14%
3
15%
61-75
9
31%
4
20%
76-90
Пропущено
18
27
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
2
11%
6
22%
46-60
4
22%
4
15%
61-75
5
28%
9
33%
76-90
Забито
65
43
30 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
9
14%
5
12%
1-15
7
11%
6
14%
16-30
14
22%
9
21%
31-45
11
17%
7
16%
46-60
6
9%
8
19%
61-75
18
28%
8
19%
76-90
Пропущено
27
56
14 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 26
2
7%
8
14%
1-15
5
19%
10
18%
16-30
7
26%
8
14%
31-45
3
11%
8
14%
46-60
4
15%
8
14%
61-75
6
22%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Мальмё 2:2 Мальмё - Гётеборг 2:1 Мальмё - Олимпиакос 0:1
Вестерос - Мальмё 1:1 Мальмё - Вернаму 1:1 Карабах - Мальмё 1:2 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Броммапойкарна - Кальмар 1:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ГАИС 2:0
Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 АИК - Броммапойкарна 2:1 ИФК Эстерсунд - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2
Результаты матчей
Мальмё
Броммапойкарна
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
4
4 раза 13%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
114
78
510
213
510
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
87
69
411
411
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
246
1911
1317
921
624
822
327
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|67 - 25
|65
|2.
|30
|17
|3
|10
|46 - 41
|54
|3.
|30
|16
|6
|8
|50 - 25
|54
|4.
|3:1
|30
|16
|5
|9
|45 - 37
|53
|5.
|30
|14
|8
|8
|44 - 35
|50
|6.
|30
|14
|6
|10
|36 - 34
|48
|7.
|30
|13
|6
|11
|52 - 44
|45
|8.
|30
|12
|6
|12
|54 - 51
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|47 - 46
|41
|10.
|1:3
|30
|9
|7
|14
|36 - 57
|34
|11.
|30
|8
|10
|12
|46 - 53
|34
|12.
|30
|10
|3
|17
|32 - 50
|33
|13.
|30
|7
|10
|13
|33 - 43
|31
|14.
|30
|7
|10
|13
|30 - 40
|31
|15.
|30
|8
|6
|16
|38 - 58
|30
|16.
|30
|6
|5
|19
|26 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 7
|40
|2.
|15
|9
|5
|1
|28 - 16
|32
|3.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|4.
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|5.
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|6.
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|7.
|3:1
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|1:3
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|14.
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|15.
|15
|4
|2
|9
|19 - 29
|14
|16.
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|15
|7
|2
|6
|20 - 13
|23
|4.
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|26 - 26
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|14.
|1:3
|15
|3
|5
|7
|17 - 30
|14
|15.
|15
|3
|1
|11
|13 - 36
|10
|16.
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|14 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|14 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|12
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 8
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|АИК
|Беширович Дино
|8