Тур: 30. Стадион: Финнведсваллен.
0'
55' Желтая карточкаИбрахим Бухари
79' Желтая карточкаАбдулаи Джалал
90' Желтая карточкаОума Тимоти
90' Желтая карточкаSamuel Kotto
90'+6
Ход матча
55'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
23
Samuel
Kotto
21
Ле
Ру
Люк
22
Терн
Симон
16
Оума
Тимоти
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
-
21 Ле Ру ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ferran Sibila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Эстман ЛеоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
История личных встреч
Вернаму
Эльфсборг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johnbosco Samuel Kalu
|7
|0.23
|Зелькович Айдин
|7 (3)
|0.23
|Энгвалль Густав
|3
|0.1
|Терн Симон
|3
|0.1
|Берг Виктор
|2
|0.07
|Ларссон Виктор
|2
|0.07
|Юханссон Карл
|1
|0.03
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.03
|Hampus Naesstroem
|1
|0.03
|Ле Ру Люк
|1
|0.03
|Штайнвендер Михаэль
|1
|0.03
|Samuel Kotto
|1
|0.03
|Frank Junior Adjei
|0
|0
|Грозданич Эмин
|0
|0
|Перссон Йоэль
|0
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|10 (1)
|0.33
|Хедлунд Симон
|7 (1)
|0.23
|Зенели Арбер
|5
|0.17
|Касем Ахмед
|5 (1)
|0.17
|Абдулаи Джалал
|5
|0.17
|Фрик Пер
|3
|0.1
|Йегбе Терри
|3
|0.1
|Хольмен Себастьян
|2
|0.07
|Кайб Рами
|2
|0.07
|Хольтен Эмиль
|2
|0.07
|Зенели Бесфорт
|1
|0.03
|Оума Тимоти
|1
|0.03
|Ларссон Йохан
|1
|0.03
|Седерберг Ноа
|1
|0.03
|Гвюдмюндссон Эггерт-Арон
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Хенрикссон Густав
|0
|0
|Ибрахим Бухари
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Вендерсон
|6
|0
|Frank Junior Adjei
|6
|0
|Samuel Kotto
|5
|0
|Энгвалль Густав
|4
|0
|Albin Lohikangas
|3
|0
|Штайнвендер Михаэль
|3
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Винст Фредди
|2
|0
|Бастос Марко
|2
|0
|Зелькович Айдин
|2
|0
|Ле Ру Люк
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Юханссон Карл
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Аль-Салхади Мохаммад
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|7
|0
|Абдулаи Джалал
|7
|0
|Оума Тимоти
|5
|1
|Касем Ахмед
|4
|1
|Ибрахим Бухари
|4
|1
|Байду Майкл
|3
|1
|Хульт Никлас
|4
|0
|Йегбе Терри
|2
|1
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Джебара Камиль
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Бундгорд Маркус
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Эльфсборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
11
10
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
15
27
Вернаму
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Эльфсборг
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
26
37
Голы по времени матча
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
6
32%
76-90
Пропущено
26
29
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
8
31%
5
17%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
12%
8
28%
61-75
5
19%
4
14%
76-90
Забито
16
31
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
3
19%
6
19%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
19%
7
23%
31-45
4
25%
7
23%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
2
13%
5
16%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Забито
31
50
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
4
13%
9
18%
1-15
1
3%
7
14%
16-30
6
19%
10
20%
31-45
8
26%
8
16%
46-60
7
23%
5
10%
61-75
5
16%
11
22%
76-90
Пропущено
39
46
23 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
10
26%
6
13%
1-15
7
18%
5
11%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
3
8%
8
17%
46-60
7
18%
11
24%
61-75
6
15%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ГАИС - Вернаму 0:0 Мальмё - Вернаму 1:1
Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Брага 1:1 Эльфсборг - Вестерос 1:0 Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1
Результаты матчей
Вернаму
Эльфсборг
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
411
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
411
411
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
255
822
1416
129
822
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|67 - 25
|65
|2.
|30
|17
|3
|10
|46 - 41
|54
|3.
|30
|16
|6
|8
|50 - 25
|54
|4.
|3:1
|30
|16
|5
|9
|45 - 37
|53
|5.
|30
|14
|8
|8
|44 - 35
|50
|6.
|30
|14
|6
|10
|36 - 34
|48
|7.
|30
|13
|6
|11
|52 - 44
|45
|8.
|30
|12
|6
|12
|54 - 51
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|47 - 46
|41
|10.
|1:3
|30
|9
|7
|14
|36 - 57
|34
|11.
|30
|8
|10
|12
|46 - 53
|34
|12.
|30
|10
|3
|17
|32 - 50
|33
|13.
|30
|7
|10
|13
|33 - 43
|31
|14.
|30
|7
|10
|13
|30 - 40
|31
|15.
|30
|8
|6
|16
|38 - 58
|30
|16.
|30
|6
|5
|19
|26 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 7
|40
|2.
|15
|9
|5
|1
|28 - 16
|32
|3.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|4.
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|5.
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|6.
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|7.
|3:1
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|1:3
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|14.
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|15.
|15
|4
|2
|9
|19 - 29
|14
|16.
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|15
|7
|2
|6
|20 - 13
|23
|4.
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|26 - 26
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|14.
|1:3
|15
|3
|5
|7
|17 - 30
|14
|15.
|15
|3
|1
|11
|13 - 36
|10
|16.
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|14 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|14 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|12
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 8
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|АИК
|Беширович Дино
|8