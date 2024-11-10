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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
Вернаму
0:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
55' Желтая карточка
Ибрахим Бухари
79' Желтая карточка
Абдулаи Джалал
90' Желтая карточка
Оума Тимоти
90' Желтая карточка
Samuel Kotto
90'+6

Ход матча

55'
 
Зенели Арбер
Рапп Готтфрид
55'
 
Ибрахим Бухари
60'
Энгвалль Густав
Johnbosco Samuel Kalu
 
63'
 
Абдулаи Джалал
Хольтен Эмиль
63'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Томасен Йенс
79'
 
Абдулаи Джалал
79'
Frank Junior Adjei
Юханссон Карл
 
80'
 
Ludvig Richtner
Касем Ахмед
86'
Перссон Йоэль
Зелькович Айдин
 
86'
Бастос Марко
Терн Симон
 
90'
 
Оума Тимоти
90'
Samuel Kotto
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
39
Андерссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
15
Штайнвендер
Михаэль
23
Samuel
Kotto
24
Грозданич
Эмин
21
Ле
Ру
Люк
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
7
Юханссон
Карл
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
10
Зелькович
Айдин
30
Бундгорд
Маркус
29
Ибрахим
Бухари
4
Хенрикссон
Густав
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
7
Томасен
Йенс
16
Оума
Тимоти
19
Кайб
Рами
20
Рапп
Готтфрид
12
Хольтен
Эмиль
18
Касем
Ахмед
Вернаму
4-3-3
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Вернаму
Эльфсборг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:2
А
1:0
А
2:0
А
1:1
А
4:1
К
2:2
К
3:3
ШК
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johnbosco Samuel Kalu 7 0.23
Зелькович Айдин 7 (3) 0.23
Энгвалль Густав 3 0.1
Терн Симон 3 0.1
Берг Виктор 2 0.07
Ларссон Виктор 2 0.07
Юханссон Карл 1 0.03
Оливейра Вендерсон 1 0.03
Hampus Naesstroem 1 0.03
Ле Ру Люк 1 0.03
Штайнвендер Михаэль 1 0.03
Samuel Kotto 1 0.03
Frank Junior Adjei 0 0
Грозданич Эмин 0 0
Перссон Йоэль 0 0
Аль-Салхади Мохаммад 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 10 (1) 0.33
Хедлунд Симон 7 (1) 0.23
Зенели Арбер 5 0.17
Касем Ахмед 5 (1) 0.17
Абдулаи Джалал 5 0.17
Фрик Пер 3 0.1
Йегбе Терри 3 0.1
Хольмен Себастьян 2 0.07
Кайб Рами 2 0.07
Хольтен Эмиль 2 0.07
Зенели Бесфорт 1 0.03
Оума Тимоти 1 0.03
Ларссон Йохан 1 0.03
Седерберг Ноа 1 0.03
Гвюдмюндссон Эггерт-Арон 1 0.03
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Хенрикссон Густав 0 0
Ибрахим Бухари 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Вендерсон 6 0
Frank Junior Adjei 6 0
Samuel Kotto 5 0
Энгвалль Густав 4 0
Albin Lohikangas 3 0
Штайнвендер Михаэль 3 0
Хасич Эмин 3 0
Винст Фредди 2 0
Бастос Марко 2 0
Зелькович Айдин 2 0
Ле Ру Люк 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Johnbosco Samuel Kalu 2 0
Терн Симон 1 0
Юханссон Карл 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Аль-Салхади Мохаммад 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 7 0
Абдулаи Джалал 7 0
Оума Тимоти 5 1
Касем Ахмед 4 1
Ибрахим Бухари 4 1
Байду Майкл 3 1
Хульт Никлас 4 0
Йегбе Терри 2 1
Ларссон Йохан 3 0
Фрик Пер 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Кайб Рами 2 0
Джебара Камиль 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Бундгорд Маркус 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

Вернаму
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Эльфсборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

11
10
Вернаму
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

15
27
Вернаму
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
27% (8)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
53% (16)
27% (8)
Эльфсборг
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

26
37

Голы по времени матча

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
6
32%
76-90

Пропущено

26
29
16 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
8
31%
5
17%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
12%
8
28%
61-75
5
19%
4
14%
76-90

Забито

16
31
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
3
19%
6
19%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
19%
7
23%
31-45
4
25%
7
23%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
2
13%
5
16%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Забито

31
50
11 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
10 Не забивали 5
4
13%
9
18%
1-15
1
3%
7
14%
16-30
6
19%
10
20%
31-45
8
26%
8
16%
46-60
7
23%
5
10%
61-75
5
16%
11
22%
76-90

Пропущено

39
46
23 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
10
26%
6
13%
1-15
7
18%
5
11%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
3
8%
8
17%
46-60
7
18%
11
24%
61-75
6
15%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Вернаму 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ГАИС - Вернаму 0:0 Мальмё - Вернаму 1:1
Вернаму - Юргорден 1:1 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Кальмар - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 0:1 Хеккен - Вернаму 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 1:2 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Гётеборг - Вернаму 0:0 Вернаму - Сириус 2:4 Хальмстад - Вернаму 1:0 Вернаму - Хеккен 2:2 Юргорден - Вернаму 1:0 Вернаму - Гётеборг 2:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльфсборг - Брага 1:1 Эльфсборг - Вестерос 1:0 Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1

Результаты матчей

Вернаму
Эльфсборг

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
25
5
8
22
1.5
14
16
1
29
2.5
8
22
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 30 19 8 3 67 - 25 65
2.
АИК
 30 17 3 10 46 - 41 54
3.
Хаммарбю
 30 16 6 8 50 - 25 54
4.
Юргорден
 3:1 30 16 5 9 45 - 37 53
5.
Мьельбю
 30 14 8 8 44 - 35 50
6.
ГАИС
 30 14 6 10 36 - 34 48
7.
Эльфсборг
 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 30 12 5 13 47 - 46 41
10.
ИФК Норрчепинг
 1:3 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Броммапойкарна
 30 8 10 12 46 - 53 34
12.
Хальмстад
 30 10 3 17 32 - 50 33
13.
Гётеборг
 30 7 10 13 33 - 43 31
14.
Вернаму
 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 30 6 5 19 26 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 13 1 1 38 - 7 40
2.
Мьельбю
 15 9 5 1 28 - 16 32
3.
АИК
 15 10 1 4 29 - 15 31
4.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
5.
ГАИС
 15 9 4 2 22 - 11 31
6.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
7.
Юргорден
 3:1 15 8 4 3 21 - 15 28
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Вестерос
 15 4 3 8 15 - 21 15
14.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
15.
Кальмар
 15 4 2 9 19 - 29 14
16.
Вернаму
 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 3:1 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 15 7 2 6 20 - 13 23
4.
АИК
 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 15 6 2 7 20 - 24 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 26 - 26 17
11.
Гётеборг
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 3 5 7 17 - 30 14
15.
Хальмстад
 15 3 1 11 13 - 36 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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