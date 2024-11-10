Тур: 30. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
9'
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
13
Симс
Кес
17
Amin
Boudri
34
David
Celic
31
Malcolm
Jeng
14
Валта
Лео
18
Викман
Адам
- Основной состав
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Amin BoudriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Erik Krantz
-
27 Mohamed Bawa
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
-
34 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Hugo Mella
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
ГАИС
Сириус
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|10
|0.33
|Axel Henriksson
|8
|0.27
|Лав Джек Купер
|4
|0.13
|Gustav Lundgren
|3
|0.1
|Милованович Вилльям
|2
|0.07
|Линдберг Йонас
|2
|0.07
|Amin Boudri
|2
|0.07
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.03
|Filip Beckman
|1
|0.03
|Норен Аксель
|1
|0.03
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Селик Мерван
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|11
|0.37
|Миллескуг Ноэль
|9
|0.3
|Валта Лео
|7 (1)
|0.23
|Перссон Хоаким IV
|5
|0.17
|Хейер Мелкер
|4
|0.13
|Линдберг Маркус
|3
|0.1
|Перссон Хоаким III
|2
|0.07
|Викман Адам
|2
|0.07
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.03
|Олссон Филип
|1
|0.03
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Нвадике Патрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Тоннандер Якоб
|0
|0
|August Ljungberg
|0
|0
|Malcolm Jeng
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|11
|0
|Милованович Вилльям
|7
|0
|Ибрагим Харун
|7
|0
|Красники Мергим
|3
|1
|Линдберг Йонас
|4
|0
|Норен Аксель
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Оберг Йоаким
|4
|0
|Filip Beckman
|4
|0
|Amin Boudri
|4
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Вангберг Август
|2
|0
|Robin Frej
|2
|0
|Gustav Lundgren
|2
|0
|Густафссон Филип
|2
|0
|Симс Кес
|0
|1
|Селик Мерван
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастегрен Хенрик
|6
|0
|Нвадике Патрик
|4
|0
|Валта Лео
|4
|0
|Линдберг Маркус
|3
|0
|Перссон Хоаким IV
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Мурбек Андреас
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Видгрен Деннис
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Перссон Хоаким III
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Мамацашвили Саба
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
|Malcolm Jeng
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
2
5
ГАИС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
12
23
ГАИС
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Сириус
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
4
20%
3
16%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
3
15%
7
37%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
30%
5
26%
76-90
Пропущено
9
22
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
1
11%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
33%
4
18%
31-45
2
22%
4
18%
46-60
1
11%
7
32%
61-75
2
22%
5
23%
76-90
Забито
15
27
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
20%
3
11%
1-15
4
27%
3
11%
16-30
3
20%
6
22%
31-45
3
20%
6
22%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
1
7%
4
15%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
6
27%
5
23%
76-90
Забито
35
46
21 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
7
20%
6
13%
1-15
8
23%
4
9%
16-30
6
17%
7
15%
31-45
6
17%
13
28%
46-60
1
3%
7
15%
61-75
7
20%
9
20%
76-90
Пропущено
31
44
12 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 26
3
10%
3
7%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
7
23%
6
14%
31-45
7
23%
7
16%
46-60
4
13%
13
30%
30%
61-75
8
26%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хеккен - ГАИС 1:2 Мьельбю - ГАИС 1:1 ГАИС - Вернаму 0:0 Броммапойкарна - ГАИС 2:0
Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0
Сириус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сириус - Мьельбю 1:1 Сириус - Хаммарбю 0:3 Хальмстад - Сириус 3:1 Сириус - Эльфсборг 4:1
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1
Результаты матчей
ГАИС
Сириус
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
0
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
10 раз 34%
3
6 раз 21%
1
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
86
87
311
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
104
411
68
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
1910
1217
1415
524
920
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|19
|8
|3
|67 - 24
|65
|2.
|0:0
|30
|16
|7
|7
|50 - 24
|55
|3.
|1:0
|30
|16
|5
|9
|43 - 36
|53
|4.
|0:0
|30
|16
|4
|10
|41 - 40
|52
|5.
|1:0
|30
|14
|6
|10
|35 - 33
|48
|6.
|0:0
|30
|13
|9
|8
|43 - 35
|48
|7.
|0:0
|30
|13
|6
|11
|52 - 44
|45
|8.
|0:1
|30
|12
|6
|12
|54 - 51
|42
|9.
|0:1
|30
|12
|5
|13
|46 - 45
|41
|10.
|0:0
|30
|10
|4
|16
|31 - 45
|34
|11.
|0:1
|30
|9
|7
|14
|35 - 55
|34
|12.
|0:2
|30
|8
|10
|12
|45 - 53
|34
|13.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 42
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|10
|13
|30 - 40
|31
|15.
|1:0
|30
|8
|6
|16
|38 - 58
|30
|16.
|0:0
|30
|5
|6
|19
|25 - 43
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|13
|1
|1
|38 - 6
|40
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|21 - 10
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|5.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|27 - 16
|30
|6.
|0:0
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|19 - 14
|28
|8.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|14.
|1:0
|15
|4
|2
|9
|19 - 29
|14
|15.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 21
|13
|16.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|2:0
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|20 - 12
|24
|4.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|6.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|10.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|25 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|14.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 31
|11
|16.
|0:0
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|13 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8