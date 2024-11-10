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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
ГАИС
2:1
Конец матча
Сириус
0'
1:0
8' Гол
Axel Henriksson
34' Желтая карточка
Норен Аксель
45' Желтая карточка
Пюндт Андреас
57' Красная карточка
Amin Boudri
58' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
59' Желтая карточка
Axel Henriksson
1:1
68' Гол
Викман Адам
2:1
89' Гол
Бечирович Эдвин
90'+9

Ход матча

8'
Axel Henriksson
(Robin Wendin Thomasson)
1:0
34'
Норен Аксель
 
45'
 
Пюндт Андреас
57'
Amin Boudri
 
58'
 
Кастегрен Хенрик
59'
Axel Henriksson
 
64'
Густафссон Филип
Robin Wendin Thomasson
 
68'
1:1
Викман Адам
68'
 
Мамацашвили Саба
Перссон Хоаким III
68'
 
August Ljungberg
Пюндт Андреас
68'
 
Линдберг Маркус
Victor Ekstroem
73'
Бечирович Эдвин
Chovanie Amatkarijo
 
73'
Линдберг Йонас
Axel Henriksson
 
87'
 
Hugo Mella
Валта Лео
87'
Бинаку Эгзон
Ибрагим Харун
 
89'
Бечирович Эдвин
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
13
Симс
Кес
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
17
Amin
Boudri
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
26
Chovanie
Amatkarijo
34
David
Celic
4
Кастегрен
Хенрик
2
Нвадике
Патрик
31
Malcolm
Jeng
20
Victor
Ekstroem
14
Валта
Лео
8
Пюндт
Андреас
18
Викман
Адам
7
Перссон
Хоаким
III
9
Салех
Юсеф
19
Миллескуг
Ноэль
ГАИС
4-3-3
Сириус
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Сириус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

А
3:1
С
0:0
С
0:0
С
2:3
С
5:0
С
0:1
С
1:0
КШ
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 10 0.33
Axel Henriksson 8 0.27
Лав Джек Купер 4 0.13
Gustav Lundgren 3 0.1
Милованович Вилльям 2 0.07
Линдберг Йонас 2 0.07
Amin Boudri 2 0.07
Chovanie Amatkarijo 1 0.03
Filip Beckman 1 0.03
Норен Аксель 1 0.03
Бечирович Эдвин 1 0.03
Robin Wendin Thomasson 0 0
Селик Мерван 0 0
Вангберг Август 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 11 0.37
Миллескуг Ноэль 9 0.3
Валта Лео 7 (1) 0.23
Перссон Хоаким IV 5 0.17
Хейер Мелкер 4 0.13
Линдберг Маркус 3 0.1
Викман Адам 3 0.1
Перссон Хоаким III 2 0.07
Кастегрен Хенрик 1 0.03
Олссон Филип 1 0.03
Стенссон Даниэль 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Нвадике Патрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Тоннандер Якоб 0 0
August Ljungberg 0 0
Malcolm Jeng 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 12 0
Милованович Вилльям 7 0
Ибрагим Харун 7 0
Amin Boudri 4 1
Норен Аксель 5 0
Красники Мергим 3 1
Линдберг Йонас 4 0
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Оберг Йоаким 4 0
Filip Beckman 4 0
Lucas Hedlund 3 0
Вангберг Август 2 0
Robin Frej 2 0
Gustav Lundgren 2 0
Густафссон Филип 2 0
Симс Кес 0 1
Селик Мерван 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастегрен Хенрик 7 0
Нвадике Патрик 4 0
Валта Лео 4 0
Линдберг Маркус 3 0
Перссон Хоаким IV 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Мурбек Андреас 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Видгрен Деннис 2 0
Олссон Филип 2 0
Сьогрелл Херман 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Перссон Хоаким III 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Салех Юсеф 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Мамацашвили Саба 1 0
August Ljungberg 1 0
Malcolm Jeng 1 0

Результаты матчей

ГАИС
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сириус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
6
ГАИС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сириус
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

12
23
ГАИС
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Сириус
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
17

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

22
20
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
5
23%
3
15%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
3
14%
7
35%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
7
32%
5
25%
76-90

Пропущено

10
24
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
10%
2
8%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
2
20%
7
29%
29%
61-75
2
20%
6
25%
76-90

Забито

15
27
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
3
20%
3
11%
1-15
4
27%
3
11%
16-30
3
20%
6
22%
31-45
3
20%
6
22%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
1
7%
4
15%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
2
9%
2
9%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Забито

37
47
22 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 15
11 Не забивали 9
8
22%
6
13%
1-15
8
22%
4
9%
16-30
6
16%
7
15%
31-45
6
16%
13
28%
46-60
1
3%
8
17%
61-75
8
22%
9
19%
76-90

Пропущено

32
46
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 31
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 27
3
9%
4
9%
1-15
2
6%
5
11%
16-30
7
22%
6
13%
31-45
7
22%
7
15%
46-60
5
16%
13
28%
61-75
8
25%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хеккен - ГАИС 1:2 Мьельбю - ГАИС 1:1 ГАИС - Вернаму 0:0 Броммапойкарна - ГАИС 2:0
Гётеборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Юргорден 3:0 ГАИС - Мальмё 0:0 Вестерос - ГАИС 2:3 ГАИС - Кальмар 1:1 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Тролльхеттан - ГАИС 2:4 ГАИС - Хальмстад 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Сириус - ГАИС 3:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 ГАИС - Венсюссель 3:1 ГАИС - Хальмстад 0:0
Сириус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сириус - Мьельбю 1:1 Сириус - Хаммарбю 0:3 Хальмстад - Сириус 3:1 Сириус - Эльфсборг 4:1
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хеккен - Сириус 2:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Вестерос - Сириус 1:2 Сириус - Юргорден 0:1 Карлштад - Сириус 1:3 Гётеборг - Сириус 1:1 Сириус - Кальмар 3:1 Вернаму - Сириус 2:4 Мальмё - Сириус 0:1 Сириус - Мальмё 3:4 Сириус - ГАИС 3:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Юргорден 2:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1

Результаты матчей

ГАИС
Сириус

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
0
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
2
8 раз 27%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
10 раз 33%
1
6 раз 20%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
8
7
3
12
2.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
20
10
13
17
1.5
14
16
5
25
2.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 30 19 8 3 67 - 25 65
2.
АИК
 30 17 3 10 46 - 41 54
3.
Хаммарбю
 30 16 6 8 50 - 25 54
4.
Юргорден
 3:1 30 16 5 9 45 - 37 53
5.
Мьельбю
 30 14 8 8 44 - 35 50
6.
ГАИС
 30 14 6 10 36 - 34 48
7.
Эльфсборг
 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 30 12 5 13 47 - 46 41
10.
ИФК Норрчепинг
 1:3 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Броммапойкарна
 30 8 10 12 46 - 53 34
12.
Хальмстад
 30 10 3 17 32 - 50 33
13.
Гётеборг
 30 7 10 13 33 - 43 31
14.
Вернаму
 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 30 6 5 19 26 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 13 1 1 38 - 7 40
2.
Мьельбю
 15 9 5 1 28 - 16 32
3.
АИК
 15 10 1 4 29 - 15 31
4.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
5.
ГАИС
 15 9 4 2 22 - 11 31
6.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
7.
Юргорден
 3:1 15 8 4 3 21 - 15 28
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Вестерос
 15 4 3 8 15 - 21 15
14.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
15.
Кальмар
 15 4 2 9 19 - 29 14
16.
Вернаму
 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 3:1 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 15 7 2 6 20 - 13 23
4.
АИК
 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 15 6 2 7 20 - 24 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 26 - 26 17
11.
Гётеборг
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 3 5 7 17 - 30 14
15.
Хальмстад
 15 3 1 11 13 - 36 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Пюндт Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Норен Аксель получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Robin Wendin Thomasson сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Аксель Хенрикссон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГАИС 2:1 Сириус онлайн

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