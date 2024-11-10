Тур: 30. Стадион: Строуберри Арена.
0'
17' Желтая карточкаYannick Agnero
19' Желтая карточкаЦелина Берсант
1:0
29' ГолПиттас Яннис
1:1
32' ГолYannick Agnero
36' Красная карточкаGabriel Wallentin
38' Желтая карточкаБоман Андре
38' Желтая карточкаНордфельдт Кристоффер
2:1
44' ГолВалакари Онни
3:1
45' ГолЭд Эскил
52' Желтая карточкаМилошевич Александер
4:1
60' ГолСалетрос Антон
5:1
88' ГолПиттас Яннис
90'+1
Ход матча
17'
19'
29'
1:0
32'
1:1
38'
44'
2:1
45'
3:1
60'
4:1
88'
5:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Фака АхмадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
-
14 Aaron Rydell
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Мяйнпя НилоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Lindholm
История личных встреч
АИК
Хальмстад
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
23 матча
56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.36
Среднее время на гол
51
66
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
0.92
Среднее время на гол
82
98
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.43
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
79
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|14
|0.47
|Модесто Руй
|6
|0.2
|Беширович Дино
|5
|0.17
|Целина Берсант
|4
|0.13
|Салетрос Антон
|3
|0.1
|Хансен Беньямин
|3
|0.1
|Валакари Онни
|2
|0.07
|Исмаила Кулибали
|2
|0.07
|Эд Эскил
|2
|0.07
|Тюкосен Мадс
|1
|0.03
|Фараж Омар
|1
|0.03
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|Abdihakin Ali
|1
|0.03
|Lamine Dabo
|0
|0
|Taha Ayari
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|5 (1)
|0.17
|Yannick Agnero
|4
|0.13
|Снаер Ингассон Бирнир
|4 (1)
|0.13
|Viktor Granath
|3
|0.1
|William Granath
|3
|0.1
|Сведберг Джонатан
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|2
|0.07
|Gabriel Wallentin
|2
|0.07
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.03
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.03
|Ульссон Маркус
|1
|0.03
|Мяйнпя Нило
|1
|0.03
|Баффо Джозеф
|1
|0.03
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.03
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.03
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|8
|0
|Тюкосен Мадс
|4
|2
|Милошевич Александер
|7
|0
|Салетрос Антон
|4
|0
|Целина Берсант
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Lamine Dabo
|3
|0
|Mikkjal Thomassen
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Питтас Яннис
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Victor Andersson
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|9
|0
|Ногейра Винисиус
|7
|0
|Gabriel Wallentin
|5
|1
|Ульссон Маркус
|4
|0
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Yannick Agnero
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|William Granath
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Вестермарк Йеспер
|1
|0
|Эрландссон Тим
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Роннинг Тим
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Результаты матчей
АИК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Хальмстад
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
9
АИК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Хальмстад
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
15
17
АИК
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Хальмстад
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
47% (14)
47% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
17
26
Голы по времени матча
Забито
28
14
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
7%
4
29%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
8
29%
3
21%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
7
25%
2
14%
76-90
Пропущено
16
35
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
13%
3
9%
1-15
2
13%
9
26%
16-30
2
13%
6
17%
31-45
5
31%
4
11%
46-60
4
25%
5
14%
61-75
1
6%
8
23%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 20
2
10%
4
21%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
5
25%
4
21%
61-75
2
10%
3
16%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
6
43%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
6
27%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Забито
48
33
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 9
4
8%
8
24%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
11
23%
7
21%
31-45
9
19%
4
12%
46-60
10
21%
5
15%
61-75
9
19%
5
15%
76-90
Пропущено
38
49
15 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
4
11%
9
18%
1-15
4
11%
10
20%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
11
29%
6
12%
46-60
6
16%
6
12%
61-75
6
16%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:0 АИК - Эльфсборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 АИК - Вестерос 1:2
АИК - Хеккен 0:2 АИК - Хаммарбю 1:0 Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2
Хальмстад
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Юргорден 1:0 Хеккен - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Сириус 3:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:0
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1
Результаты матчей
АИК
Хальмстад
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
5
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АИК
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
78
510
312
312
312
114
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
510
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
2010
1218
723
327
426
327
129
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|67 - 25
|65
|2.
|30
|17
|3
|10
|46 - 41
|54
|3.
|30
|16
|6
|8
|50 - 25
|54
|4.
|3:1
|30
|16
|5
|9
|45 - 37
|53
|5.
|30
|14
|8
|8
|44 - 35
|50
|6.
|30
|14
|6
|10
|36 - 34
|48
|7.
|30
|13
|6
|11
|52 - 44
|45
|8.
|30
|12
|6
|12
|54 - 51
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|47 - 46
|41
|10.
|1:3
|30
|9
|7
|14
|36 - 57
|34
|11.
|30
|8
|10
|12
|46 - 53
|34
|12.
|30
|10
|3
|17
|32 - 50
|33
|13.
|30
|7
|10
|13
|33 - 43
|31
|14.
|30
|7
|10
|13
|30 - 40
|31
|15.
|30
|8
|6
|16
|38 - 58
|30
|16.
|30
|6
|5
|19
|26 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 7
|40
|2.
|15
|9
|5
|1
|28 - 16
|32
|3.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|4.
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|5.
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|6.
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|7.
|3:1
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|1:3
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|14.
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|15.
|15
|4
|2
|9
|19 - 29
|14
|16.
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|15
|7
|2
|6
|20 - 13
|23
|4.
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|26 - 26
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|14.
|1:3
|15
|3
|5
|7
|17 - 30
|14
|15.
|15
|3
|1
|11
|13 - 36
|10
|16.
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|14 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|14 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|12
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 8
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|АИК
|Беширович Дино
|8