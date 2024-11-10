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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
АИК
5:1
Конец матча
Хальмстад
0'
17' Желтая карточка
Yannick Agnero
19' Желтая карточка
Целина Берсант
1:0
29' Гол
Питтас Яннис
1:1
32' Гол
Yannick Agnero
36' Красная карточка
Gabriel Wallentin
38' Желтая карточка
Боман Андре
38' Желтая карточка
Нордфельдт Кристоффер
2:1
44' Гол
Валакари Онни
3:1
45' Гол
Эд Эскил
52' Желтая карточка
Милошевич Александер
4:1
60' Гол
Салетрос Антон
5:1
88' Гол
Питтас Яннис
90'+1
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
16
Хансен
Беньямин
2
Эд
Эскил
8
Валакари
Онни
24
Lamine
Dabo
10
Целина
Берсант
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
7
Салетрос
Антон
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
21
Ульссон
Маркус
17
Боман
Андре
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
23
Yannick
Agnero
16
Мяйнпя
Нило
АИК
4-3-3
Хальмстад
3-4-3

История личных встреч

АИК
Хальмстад

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

23 матча

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

А
1:2
А
1:1
А
2:1
А
1:0
А
1:0
К
3:1
А
4:1
А
0:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
3:3
КШ
1:2
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
1:2
А
1:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.36

Среднее время на гол

51
66

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
0.92

Среднее время на гол

82
98

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
79

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 14 0.47
Модесто Руй 6 0.2
Беширович Дино 5 0.17
Целина Берсант 4 0.13
Салетрос Антон 3 0.1
Хансен Беньямин 3 0.1
Валакари Онни 2 0.07
Исмаила Кулибали 2 0.07
Эд Эскил 2 0.07
Тюкосен Мадс 1 0.03
Фараж Омар 1 0.03
Гвидетти Йон 1 0.03
Abdihakin Ali 1 0.03
Lamine Dabo 0 0
Taha Ayari 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 5 (1) 0.17
Yannick Agnero 4 0.13
Снаер Ингассон Бирнир 4 (1) 0.13
Viktor Granath 3 0.1
William Granath 3 0.1
Сведберг Джонатан 2 0.07
Офосу-Айе Фил 2 0.07
Gabriel Wallentin 2 0.07
Эйольфссон Гисли 1 0.03
Аль-Аммари Амир 1 0.03
Ульссон Маркус 1 0.03
Мяйнпя Нило 1 0.03
Баффо Джозеф 1 0.03
Тёрготт Блэйр 1 0.03
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.03
Ногейра Винисиус 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 8 0
Тюкосен Мадс 4 2
Милошевич Александер 7 0
Салетрос Антон 4 0
Целина Берсант 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Lamine Dabo 3 0
Mikkjal Thomassen 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Питтас Яннис 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Эд Эскил 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Валакари Онни 1 0
Victor Andersson 1 0
Taha Ayari 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 9 0
Ногейра Винисиус 7 0
Gabriel Wallentin 5 1
Ульссон Маркус 4 0
Сведберг Джонатан 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Yannick Agnero 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
William Granath 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Вестермарк Йеспер 1 0
Эрландссон Тим 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Роннинг Тим 1 0
Боман Андре 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Результаты матчей

АИК
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Хальмстад
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
9
АИК
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Хальмстад
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

15
17
АИК
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Хальмстад
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
47% (14)
47% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

17
26

Голы по времени матча

Забито

28
14
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
7%
4
29%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
8
29%
3
21%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
7
25%
2
14%
76-90

Пропущено

16
35
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
13%
3
9%
1-15
2
13%
9
26%
16-30
2
13%
6
17%
31-45
5
31%
4
11%
46-60
4
25%
5
14%
61-75
1
6%
8
23%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 20
2
10%
4
21%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
5
25%
3
16%
46-60
5
25%
4
21%
61-75
2
10%
3
16%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
9%
6
43%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
6
27%
2
14%
46-60
2
9%
1
7%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Забито

48
33
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 9
4
8%
8
24%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
11
23%
7
21%
31-45
9
19%
4
12%
46-60
10
21%
5
15%
61-75
9
19%
5
15%
76-90

Пропущено

38
49
15 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
4
11%
9
18%
1-15
4
11%
10
20%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
11
29%
6
12%
46-60
6
16%
6
12%
61-75
6
16%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:0 АИК - Эльфсборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 АИК - Вестерос 1:2
АИК - Хеккен 0:2 АИК - Хаммарбю 1:0 Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2
Хальмстад
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хальмстад - Юргорден 1:0 Хеккен - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Сириус 3:1 Хаммарбю - Хальмстад 1:0
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Хальмстад - Кальмар 2:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Вестерос 0:1 ИФ Хага - Хальмстад 0:2 ГАИС - Хальмстад 3:1 Хальмстад - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Хальмстад - Вернаму 1:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:2 Мальмё - Хальмстад 5:1 Хеккен - Хальмстад 4:2 Хальмстад - Колдинг 1:1

Результаты матчей

АИК
Хальмстад

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
5
2 раза 13%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АИК
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
3
12
3
12
3.5
1
14
3
12
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
20
10
12
18
1.5
7
23
3
27
2.5
4
26
3
27
3.5
1
29
3
27
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 30 19 8 3 67 - 25 65
2.
АИК
 30 17 3 10 46 - 41 54
3.
Хаммарбю
 30 16 6 8 50 - 25 54
4.
Юргорден
 3:1 30 16 5 9 45 - 37 53
5.
Мьельбю
 30 14 8 8 44 - 35 50
6.
ГАИС
 30 14 6 10 36 - 34 48
7.
Эльфсборг
 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 30 12 5 13 47 - 46 41
10.
ИФК Норрчепинг
 1:3 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Броммапойкарна
 30 8 10 12 46 - 53 34
12.
Хальмстад
 30 10 3 17 32 - 50 33
13.
Гётеборг
 30 7 10 13 33 - 43 31
14.
Вернаму
 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 30 6 5 19 26 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 13 1 1 38 - 7 40
2.
Мьельбю
 15 9 5 1 28 - 16 32
3.
АИК
 15 10 1 4 29 - 15 31
4.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
5.
ГАИС
 15 9 4 2 22 - 11 31
6.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
7.
Юргорден
 3:1 15 8 4 3 21 - 15 28
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Вестерос
 15 4 3 8 15 - 21 15
14.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
15.
Кальмар
 15 4 2 9 19 - 29 14
16.
Вернаму
 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 3:1 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 15 7 2 6 20 - 13 23
4.
АИК
 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 15 6 2 7 20 - 24 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 26 - 26 17
11.
Гётеборг
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 3 5 7 17 - 30 14
15.
Хальмстад
 15 3 1 11 13 - 36 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    • 46'
      Яник Агнеро уходит с поля. Тёрготт Блэйр выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Ламин Дабо сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Эд Эскил бьет в цель!
    • 44'
      Г О О О О Л - Валакари Онни бьет в цель!
    • 38'
      Нордфельдт Кристоффер получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Боман Андре получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      УДАЛЕНИЕ! - Gabriel Wallentin увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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