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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
Вестерос
0:0
Первый тайм: 45'
Хаммарбю
0'
11' Желтая карточка
Бузаине Элиас

Ход матча

11'
Бузаине Элиас
 
34'
Daniel Ask
Ахлинви Маттео
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Хаммарбю
3.85
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Все Коэффициенты
35
Браттберг
Йохан
3
Гранат
Густав
18
Нсабиумва
Фредерик
31
Йенссон
Исак
22
Бузаине
Элиас
24
Marcus
Linday
8
Ахлинви
Маттео
29
Alexander
Warneryd
6
Йоханссон
Саймон
30
Саиди
Абдельрахман
27
Youssoupha
Sanyang
25
Блажевич
Давор
2
Hampus
Skoglund
17
Фофана
Ибрахима
4
Эрикссон
Виктор
30
Пинас
Шакилль
22
Маркус
Карлссон
8
Хаммар
Фредрик
18
Маджед
Монтадер
40
Adrian
Lahdo
19
Sebastian
Clemmensen
9
Jusef
Erabi
Вестерос
3-4-3
Хаммарбю
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Хаммарбю

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
2:1
К
1:2
ТМК
1:1
С
1:2
С
3:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 8 (1) 0.27
Ахлинви Маттео 3 0.1
Viktor Granath 3 0.1
Оффия Генри 3 0.1
Йоханссон Саймон 1 0.03
Ослунд Патрик 1 0.03
Йенссон Исак 1 0.03
Рибейро Педро III 1 0.03
Гранат Густав 1 0.03
Диабате Ибрахим 1 0.03
Гефверт Симон 1 0.03
Herman Magnusson 1 0.03
Jabir Abdihakim Ali 1 0.03
Alexander Warneryd 0 0
Max Larsson 0 0
Daniel Ask 0 0
Джебара Камиль 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 12 (1) 0.4
Bazoumana Toure 9 0.3
Jusef Erabi 8 0.27
Пинас Шакилль 4 0.13
Теки Тесфальдет 4 0.13
Йоханссон Оскар 4 (1) 0.13
Гюль Дениз 3 0.1
Джуканович Виктор 2 0.07
Куртулус Эдвин 1 0.03
Marc Llinares 1 0.03
Hampus Skoglund 0 0
Маркус Карлссон 0 0
Маджед Монтадер 0 0
Хаммар Фредрик 0 0
Фофана Ибрахима 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 5 0
Alexander Warneryd 4 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Ахлинви Маттео 3 0
Джебара Камиль 3 0
Max Larsson 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Marcus Linday 3 0
Дуглас Алекс 2 0
Daniel Ask 2 0
Herman Magnusson 2 0
Рибейро Педро III 1 0
Йенссон Исак 1 0
Ослунд Патрик 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Viktor Granath 1 0
Karl Gunnarsson 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 6 0
Теки Тесфальдет 5 0
Странд Симон 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Эрикссон Виктор 3 0
Bazoumana Toure 3 0
Вагич Павле 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Гюль Дениз 2 0
Hampus Skoglund 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Фофана Ибрахима 1 0
Jusef Erabi 1 0
Kim Hellberg 1 0

Результаты матчей

Вестерос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хаммарбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
2
Вестерос
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Хаммарбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

6
27
Вестерос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Хаммарбю
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
7
35%
61-75
4
29%
4
20%
76-90

Пропущено

21
12
15 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
2
17%
16-30
8
38%
4
33%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
1
5%
3
25%
76-90

Забито

11
28
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
0
0%
5
18%
1-15
3
27%
4
14%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
2
18%
8
29%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
3
27%
4
14%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
1
5%
5
42%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Забито

25
48
9 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 27
7 Забивали первыми 20
11 Не забивали 7
1
4%
7
15%
1-15
4
16%
9
19%
16-30
4
16%
5
10%
31-45
4
16%
9
19%
46-60
5
20%
10
21%
61-75
7
28%
8
17%
76-90

Пропущено

43
24
25 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
21 Пропускали первыми 6
26 Не пропускали 15
4
9%
0
0%
1-15
9
21%
5
21%
16-30
12
28%
4
17%
31-45
10
23%
4
17%
46-60
2
5%
6
25%
61-75
6
14%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эльфсборг - Вестерос 1:0 Юргорден - Вестерос 2:1 Вестерос - Мальмё 1:1 АИК - Вестерос 1:2
Мьельбю - Вестерос 2:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хаммарбю - Мальмё 2:2 Сириус - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Юргорден 2:0 Хаммарбю - Сандвикен 2:3
Хаммарбю - Хальмстад 1:0 АИК - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2

Результаты матчей

Вестерос
Хаммарбю

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 28%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
3
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
7 раз 24%
1
6 раз 21%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
5
1
14
1.5
6
8
1
14
2.5
4
10
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
22
7
5
24
1.5
16
13
1
28
2.5
9
20
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 30 19 8 3 67 - 24 65
2.
Хаммарбю
 0:0 30 16 7 7 50 - 24 55
3.
Юргорден
 1:0 30 16 5 9 43 - 36 53
4.
АИК
 0:0 30 16 4 10 41 - 40 52
5.
ГАИС
 1:0 30 14 6 10 35 - 33 48
6.
Мьельбю
 0:0 30 13 9 8 43 - 35 48
7.
Эльфсборг
 0:0 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 0:1 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 0:1 30 12 5 13 46 - 45 41
10.
Хальмстад
 0:0 30 10 4 16 31 - 45 34
11.
ИФК Норрчепинг
 0:1 30 9 7 14 35 - 55 34
12.
Броммапойкарна
 0:2 30 8 10 12 45 - 53 34
13.
Гётеборг
 0:0 30 7 11 12 33 - 42 32
14.
Вернаму
 0:0 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 1:0 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 0:0 30 5 6 19 25 - 43 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 15 13 1 1 38 - 6 40
2.
Хаммарбю
 0:0 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
ГАИС
 1:0 15 9 4 2 21 - 10 31
4.
Эльфсборг
 0:0 15 9 3 3 32 - 16 30
5.
Мьельбю
 0:0 15 8 6 1 27 - 16 30
6.
АИК
 0:0 15 9 2 4 24 - 14 29
7.
Юргорден
 1:0 15 8 4 3 19 - 14 28
8.
Хальмстад
 0:0 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 0:1 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 0:1 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 0:1 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 0:2 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Гётеборг
 0:0 15 3 6 6 14 - 20 15
14.
Кальмар
 1:0 15 4 2 9 19 - 29 14
15.
Вестерос
 0:0 15 3 4 8 14 - 21 13
16.
Вернаму
 0:0 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 1:0 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 2:0 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 0:0 15 7 3 5 20 - 12 24
4.
АИК
 0:0 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 0:1 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 0:0 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 0:1 15 6 2 7 19 - 23 20
8.
Мьельбю
 0:0 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 1:0 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 0:2 15 4 5 6 25 - 26 17
11.
Гётеборг
 0:0 15 4 5 6 19 - 22 17
12.
Кальмар
 1:0 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 0:0 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 0:1 15 3 5 7 16 - 28 14
15.
Хальмстад
 0:0 15 3 2 10 12 - 31 11
16.
Вестерос
 0:0 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 13 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Сабович Бесард 11
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Хаммарбю
3.85
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4.00
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