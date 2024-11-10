Тур: 30. Стадион: Hitachi Energy Arena.
0'
11' Желтая карточкаБузаине Элиас
59' Желтая карточкаПинас Шакилль
1:0
82' ГолViktor Granath
90'+6
Ход матча
11'
59'
82'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
31
Йенссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Харцель ТимЗащитник
- Полузащитник
-
-
10 Daniel Ask
-
-
16 Floris Smand
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Adrian LahdoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
-
-
38 Gent Elezaj
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Вестерос
Хаммарбю
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|8 (1)
|0.27
|Viktor Granath
|4
|0.13
|Ахлинви Маттео
|3
|0.1
|Оффия Генри
|3
|0.1
|Йоханссон Саймон
|1
|0.03
|Ослунд Патрик
|1
|0.03
|Йенссон Исак
|1
|0.03
|Рибейро Педро III
|1
|0.03
|Гранат Густав
|1
|0.03
|Диабате Ибрахим
|1
|0.03
|Гефверт Симон
|1
|0.03
|Herman Magnusson
|1
|0.03
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.03
|Alexander Warneryd
|0
|0
|Max Larsson
|0
|0
|Daniel Ask
|0
|0
|Джебара Камиль
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|12 (1)
|0.4
|Bazoumana Toure
|9
|0.3
|Jusef Erabi
|8
|0.27
|Пинас Шакилль
|4
|0.13
|Теки Тесфальдет
|4
|0.13
|Йоханссон Оскар
|4 (1)
|0.13
|Гюль Дениз
|3
|0.1
|Джуканович Виктор
|2
|0.07
|Куртулус Эдвин
|1
|0.03
|Marc Llinares
|1
|0.03
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Маркус Карлссон
|0
|0
|Маджед Монтадер
|0
|0
|Хаммар Фредрик
|0
|0
|Фофана Ибрахима
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсабиумва Фредерик
|5
|0
|Alexander Warneryd
|4
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Ахлинви Маттео
|3
|0
|Джебара Камиль
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Marcus Linday
|3
|0
|Дуглас Алекс
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Herman Magnusson
|2
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Йенссон Исак
|1
|0
|Ослунд Патрик
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
|Karl Gunnarsson
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|7
|0
|Теки Тесфальдет
|5
|0
|Странд Симон
|3
|1
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Bazoumana Toure
|3
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Гюль Дениз
|2
|0
|Hampus Skoglund
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Фофана Ибрахима
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Kim Hellberg
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Хаммарбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
2
Вестерос
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Хаммарбю
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
6
27
Вестерос
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Хаммарбю
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
15
20
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
7
35%
61-75
5
33%
4
20%
76-90
Пропущено
21
13
15 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
2
15%
16-30
8
38%
4
31%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
1
5%
4
31%
76-90
Забито
11
28
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
22 Не забивали 17
0
0%
5
18%
1-15
3
27%
4
14%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
2
18%
8
29%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
3
27%
4
14%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
3
25%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
1
5%
5
42%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Забито
26
48
9 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 20
11 Не забивали 8
1
4%
7
15%
1-15
4
15%
9
19%
16-30
4
15%
5
10%
31-45
4
15%
9
19%
46-60
5
19%
10
21%
61-75
8
31%
8
17%
76-90
Пропущено
43
25
25 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 16
4
9%
0
0%
1-15
9
21%
5
20%
16-30
12
28%
4
16%
31-45
10
23%
4
16%
46-60
2
5%
6
24%
61-75
6
14%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эльфсборг - Вестерос 1:0 Юргорден - Вестерос 2:1 Вестерос - Мальмё 1:1 АИК - Вестерос 1:2
Мьельбю - Вестерос 2:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Вестерос - Гётеборг 1:1 Вернаму - Вестерос 2:0 Вестерос - ГАИС 2:3 Вестерос - АИК 2:1 Вестерос - Сириус 1:2 Хальмстад - Вестерос 0:1 Гуте - Вестерос 1:3 Вестерос - Кальмар 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 Вестерос - АИК 1:2 Хеккен - Вестерос 4:0 Гётеборг - Вестерос 1:1 Дегерфорс - Вестерос 3:1 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хаммарбю - Мальмё 2:2 Сириус - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Юргорден 2:0 Хаммарбю - Сандвикен 2:3
Хаммарбю - Хальмстад 1:0 АИК - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Стоксунд - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - ГАИС 0:0 Вернаму - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Кальмар - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 ГАИС - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 2:2
Результаты матчей
Вестерос
Хаммарбю
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 27%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
8 раз 27%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
411
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
114
69
114
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
228
525
1614
129
921
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|8
|3
|67 - 25
|65
|2.
|30
|17
|3
|10
|46 - 41
|54
|3.
|30
|16
|6
|8
|50 - 25
|54
|4.
|3:1
|30
|16
|5
|9
|45 - 37
|53
|5.
|30
|14
|8
|8
|44 - 35
|50
|6.
|30
|14
|6
|10
|36 - 34
|48
|7.
|30
|13
|6
|11
|52 - 44
|45
|8.
|30
|12
|6
|12
|54 - 51
|42
|9.
|30
|12
|5
|13
|47 - 46
|41
|10.
|1:3
|30
|9
|7
|14
|36 - 57
|34
|11.
|30
|8
|10
|12
|46 - 53
|34
|12.
|30
|10
|3
|17
|32 - 50
|33
|13.
|30
|7
|10
|13
|33 - 43
|31
|14.
|30
|7
|10
|13
|30 - 40
|31
|15.
|30
|8
|6
|16
|38 - 58
|30
|16.
|30
|6
|5
|19
|26 - 43
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|38 - 7
|40
|2.
|15
|9
|5
|1
|28 - 16
|32
|3.
|15
|10
|1
|4
|29 - 15
|31
|4.
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|5.
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|6.
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|7.
|3:1
|15
|8
|4
|3
|21 - 15
|28
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|1:3
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|14.
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|15.
|15
|4
|2
|9
|19 - 29
|14
|16.
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|15
|7
|2
|6
|20 - 13
|23
|4.
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|10.
|15
|4
|5
|6
|26 - 26
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|14.
|1:3
|15
|3
|5
|7
|17 - 30
|14
|15.
|15
|3
|1
|11
|13 - 36
|10
|16.
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|14 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|14 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|12
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 8
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|АИК
|Беширович Дино
|8