Тур: 30. Стадион: Гульдфогельн Арена.
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
25
Янссон
Рони
39
Саетра
Ларс
35
Янссон
Сигге
15
Samuel
Holm
16
Дабо
Понтус
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стефан Ларссон
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Дабо ПонтусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
33 Дембе ДжонНападающий
-
-
-
-
44 Joel Hjalmar
-
42 Filip Ohman
-
40 Noah Ek
-
Главный тренер: Joop Oosterveld
История личных встреч
Кальмар
Хеккен
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
32 матча
37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.31
Среднее время на гол
72
68
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
44
41
Голов в среднем за матч
1.38
1.28
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
Среднее время на гол
65
70
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исламович Дино
|12
|0.4
|Скрабб Симон
|6 (1)
|0.2
|Тренсков Якоб
|5
|0.17
|Ринг Джонатан
|4
|0.13
|Хальберг Мелькер
|3
|0.1
|Саетра Ларс
|3
|0.1
|Йенсен Кевин
|2
|0.07
|Магаши Абдуссалам
|1
|0.03
|Гояни Роберт
|1
|0.03
|Vince Osuji
|1
|0.03
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
|Красники Дион
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Али
|10 (2)
|0.33
|Инусса Зейдан
|6
|0.2
|Густафссон Симон
|6 (2)
|0.2
|Лаюни Амор
|6
|0.2
|Хрстич Срджан
|5
|0.17
|Линдберг Юлиус
|4
|0.13
|Рюгор Миккель
|3
|0.1
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.1
|Jeremy Agbonifo
|2
|0.07
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.07
|Ромео Аман
|1
|0.03
|Ховланд Эвен
|1
|0.03
|Samuel Holm
|1
|0.03
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.03
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гояни Роберт
|6
|0
|Скрабб Симон
|5
|0
|Саетра Ларс
|5
|0
|Vince Osuji
|5
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|Ринг Джонатан
|4
|0
|Исламович Дино
|4
|0
|Шёстедт Расмус
|3
|0
|Магаши Абдуссалам
|3
|0
|Хальберг Мелькер
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ларссон Стефан
|1
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Юлятупа Саку
|1
|0
|Ivan Inzoudine
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Симон
|7
|0
|Лундквист Адам
|6
|0
|Рюгор Миккель
|4
|0
|Лаюни Амор
|4
|0
|Линдберг Юлиус
|4
|0
|Инусса Зейдан
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Хрстич Срджан
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Хеккен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
8
Кальмар
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Хеккен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
13
Упущенные победы
13
25
Кальмар
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Хеккен
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
14% (4)
48% (14)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
22
33
Голы по времени матча
Забито
19
20
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
3
16%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
2
11%
7
35%
46-60
7
37%
3
15%
61-75
4
21%
3
15%
76-90
Пропущено
28
28
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
2
7%
7
25%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
6
21%
7
25%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
7
25%
9
32%
76-90
Забито
20
31
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
1
5%
2
6%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
9
45%
5
16%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Пропущено
28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
18%
1
4%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
5
18%
4
16%
31-45
8
29%
7
28%
46-60
5
18%
5
20%
61-75
3
11%
3
12%
76-90
Забито
39
51
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
4
10%
3
6%
1-15
5
13%
8
16%
16-30
11
28%
8
16%
31-45
3
8%
14
27%
46-60
8
21%
8
16%
61-75
8
21%
10
20%
76-90
Пропущено
56
53
22 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 25
7
13%
8
15%
1-15
7
13%
7
13%
16-30
8
14%
7
13%
31-45
14
25%
14
26%
46-60
10
18%
5
9%
61-75
10
18%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:1 Броммапойкарна - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 0:3 Юргорден - Кальмар 1:1
Кальмар - Эльфсборг 1:3 Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - ГАИС 1:2 Хеккен - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Хеккен 1:3 АИК - Хеккен 0:2
Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6
Результаты матчей
Кальмар
Хеккен
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
8 раз 28%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
59
96
212
69
113
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
69
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
236
1118
1712
227
1118
128
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|19
|8
|3
|67 - 24
|65
|2.
|0:0
|30
|16
|7
|7
|50 - 24
|55
|3.
|1:0
|30
|16
|5
|9
|43 - 36
|53
|4.
|0:0
|30
|16
|4
|10
|41 - 40
|52
|5.
|1:0
|30
|14
|6
|10
|35 - 33
|48
|6.
|0:0
|30
|13
|9
|8
|43 - 35
|48
|7.
|0:0
|30
|13
|6
|11
|52 - 44
|45
|8.
|0:1
|30
|12
|6
|12
|54 - 51
|42
|9.
|0:1
|30
|12
|5
|13
|46 - 45
|41
|10.
|0:0
|30
|10
|4
|16
|31 - 45
|34
|11.
|0:1
|30
|9
|7
|14
|35 - 55
|34
|12.
|0:2
|30
|8
|10
|12
|45 - 53
|34
|13.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 42
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|10
|13
|30 - 40
|31
|15.
|1:0
|30
|8
|6
|16
|38 - 58
|30
|16.
|0:0
|30
|5
|6
|19
|25 - 43
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|13
|1
|1
|38 - 6
|40
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|21 - 10
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|5.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|27 - 16
|30
|6.
|0:0
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|19 - 14
|28
|8.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|14.
|1:0
|15
|4
|2
|9
|19 - 29
|14
|15.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 21
|13
|16.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|2:0
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|20 - 12
|24
|4.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|6.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|10.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|25 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|14.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 31
|11
|16.
|0:0
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|13 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8