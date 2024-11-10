  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
Кальмар
1:0
Конец матча
Хеккен
0'
1:0
27' Гол
Исламович Дино
50' Желтая карточка
Vince Osuji
64' Желтая карточка
Свенссон Макс
81' Красная карточка
Бролин Самуэль
90' Желтая карточка
Исламович Дино
90'+7

Ход матча

27'
Исламович Дино
(Герсбах Алекс)
1:0
50'
Vince Osuji
 
64'
Свенссон Макс
 
65'
 
Nikola Zecevic
Хаммар Юхан
65'
 
Ромео Аман
Дабо Понтус
65'
 
Filip Ohman
Янссон Сигге
69'
 
Noah Ek
Лаурсен Якоб-Баррет
74'
Ромариньо Перейра
Герсбах Алекс
 
74'
Ivan Inzoudine
Янссон Рони
 
81'
Бролин Самуэль
 
84'
Киндберг Якоб
Мотарархебжафарпур Араш
 
84'
Ville Nilsson
Свенссон Макс
 
88'
 
Дембе Джон
Samuel Holm
90'
William Andersson
Карлссон Йохан
 
90'
Исламович Дино
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Бролин
Самуэль
25
Янссон
Рони
39
Саетра
Ларс
4
Vince
Osuji
26
Мотарархебжафарпур
Араш
13
Карлссон
Йохан
21
Магаши
Абдуссалам
5
Хальберг
Мелькер
3
Герсбах
Алекс
9
Исламович
Дино
28
Свенссон
Макс
26
Абрахамссон
Петер
35
Янссон
Сигге
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
15
Samuel
Holm
14
Густафссон
Симон
8
Ларсен
Ларс
Олден
23
Jeremy
Agbonifo
19
Хрстич
Срджан
16
Дабо
Понтус
Кальмар
3-5-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Хеккен

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ТМК
3:2
А
3:1
А
1:0
А
1:3
А
1:1
А
3:1
А
1:4
А
2:3
А
0:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
2:0
А
0:1
А
2:3
А
1:1
А
3:0
А
0:1
А
2:3
А
4:1
А
0:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
1:1
А
0:0
А
2:1

Голы

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Среднее время на гол

72
68

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

44
41

Голов в среднем за матч

1.38
1.28

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26

Среднее время на гол

65
70

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исламович Дино 12 0.4
Скрабб Симон 6 (1) 0.2
Тренсков Якоб 5 0.17
Ринг Джонатан 4 0.13
Хальберг Мелькер 3 0.1
Саетра Ларс 3 0.1
Йенсен Кевин 2 0.07
Магаши Абдуссалам 1 0.03
Гояни Роберт 1 0.03
Vince Osuji 1 0.03
Герсбах Алекс 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Ромариньо Перейра 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Красники Дион 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Али 10 (2) 0.33
Инусса Зейдан 6 0.2
Густафссон Симон 6 (2) 0.2
Лаюни Амор 6 0.2
Хрстич Срджан 5 0.17
Линдберг Юлиус 4 0.13
Рюгор Миккель 3 0.1
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.1
Jeremy Agbonifo 2 0.07
Чилуфя Эдвард 2 0.07
Ромео Аман 1 0.03
Ховланд Эвен 1 0.03
Samuel Holm 1 0.03
Ларсен Ларс Олден 1 0.03
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гояни Роберт 6 0
Vince Osuji 6 0
Скрабб Симон 5 0
Саетра Ларс 5 0
Исламович Дино 5 0
Ромариньо Перейра 3 1
Ринг Джонатан 4 0
Шёстедт Расмус 3 0
Магаши Абдуссалам 3 0
Хальберг Мелькер 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Бролин Самуэль 0 1
Ларссон Стефан 1 0
Карлссон Йохан 1 0
Свенссон Макс 1 0
Юлятупа Саку 1 0
Ivan Inzoudine 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Симон 7 0
Лундквист Адам 6 0
Рюгор Миккель 4 0
Лаюни Амор 4 0
Линдберг Юлиус 4 0
Инусса Зейдан 3 0
Samuel Holm 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Хрстич Срджан 2 0
Дабо Понтус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Ромео Аман 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

Кальмар
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Хеккен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
8
Кальмар
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Хеккен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
13

Упущенные победы

13
25
Кальмар
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Хеккен
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

22
33

Голы по времени матча

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
2
10%
7
35%
46-60
7
35%
3
15%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Пропущено

28
29
10 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
7%
7
24%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
7
25%
9
31%
76-90

Забито

20
31
14 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
5%
2
6%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
9
45%
5
16%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Пропущено

28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
18%
1
4%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
5
18%
4
16%
31-45
8
29%
7
28%
46-60
5
18%
5
20%
61-75
3
11%
3
12%
76-90

Забито

40
51
21 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
4
10%
3
6%
1-15
6
15%
8
16%
16-30
11
28%
8
16%
31-45
3
8%
14
27%
46-60
8
20%
8
16%
61-75
8
20%
10
20%
76-90

Пропущено

56
54
22 В 1-м тайме 23
34 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 26
7
13%
8
15%
1-15
7
13%
8
15%
16-30
8
14%
7
13%
31-45
14
25%
14
26%
46-60
10
18%
5
9%
61-75
10
18%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:1 Броммапойкарна - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 0:3 Юргорден - Кальмар 1:1
Кальмар - Эльфсборг 1:3 Хальмстад - Кальмар 2:2 Кальмар - АИК 0:1 Кальмар - Вернаму 3:1 ГАИС - Кальмар 1:1 Кальмар - Мальмё 2:2 Энгельхолмс - Кальмар 0:4 Вестерос - Кальмар 2:1 Сириус - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 1:4 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 0:1 АИК - Кальмар 1:2 Кальмар - Колдинг 1:0 Кальмар - Хеккен 3:2
Хеккен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хеккен - ГАИС 1:2 Хеккен - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Хеккен 1:3 АИК - Хеккен 0:2
Торд - Хеккен 1:2 Хеккен - Сириус 2:0 Хаммарбю - Хеккен 2:0 Мальмё - Хеккен 4:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Хеккен - Гётеборг 3:3 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Хеккен - Вернаму 1:1 Хеккен - Хайденхайм 1:2 Броммапойкарна - Хеккен 1:3 Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6

Результаты матчей

Кальмар
Хеккен

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
8 раз 27%
0
7 раз 23%
1
6 раз 20%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
9
6
2
13
2.5
6
9
1
14
3.5
3
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
23
7
11
19
1.5
17
13
2
28
2.5
11
19
1
29
3.5
3
27
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 30 19 8 3 67 - 25 65
2.
АИК
 30 17 3 10 46 - 41 54
3.
Хаммарбю
 30 16 6 8 50 - 25 54
4.
Юргорден
 3:1 30 16 5 9 45 - 37 53
5.
Мьельбю
 30 14 8 8 44 - 35 50
6.
ГАИС
 30 14 6 10 36 - 34 48
7.
Эльфсборг
 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 30 12 5 13 47 - 46 41
10.
ИФК Норрчепинг
 1:3 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Броммапойкарна
 30 8 10 12 46 - 53 34
12.
Хальмстад
 30 10 3 17 32 - 50 33
13.
Гётеборг
 30 7 10 13 33 - 43 31
14.
Вернаму
 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 30 6 5 19 26 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 13 1 1 38 - 7 40
2.
Мьельбю
 15 9 5 1 28 - 16 32
3.
АИК
 15 10 1 4 29 - 15 31
4.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
5.
ГАИС
 15 9 4 2 22 - 11 31
6.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
7.
Юргорден
 3:1 15 8 4 3 21 - 15 28
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Вестерос
 15 4 3 8 15 - 21 15
14.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
15.
Кальмар
 15 4 2 9 19 - 29 14
16.
Вернаму
 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 3:1 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 15 7 2 6 20 - 13 23
4.
АИК
 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 15 6 2 7 20 - 24 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 26 - 26 17
11.
Гётеборг
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 3 5 7 17 - 30 14
15.
Хальмстад
 15 3 1 11 13 - 36 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Герсбах Алекс сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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