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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
Юргорден
1:0
Первый тайм: 45+'
ИФК Норрчепинг
0'
7' Желтая карточка
Сабович Бесард
1:0
25' Гол
Хуммет Денис
41' Желтая карточка
Сисей Йеспер

Ход матча

7'
Сабович Бесард
 
25'
Хуммет Денис
1:0
41'
 
Сисей Йеспер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
ИФК Норрчепинг
1.39
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8.50
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Все Коэффициенты
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Косуги
Кейта
14
Сабович
Бесард
13
Стенссон
Даниэль
23
Викхейм
Густав
16
Гулликсен
Тобиас
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
4
Amadeus
Soegaard
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
7
Ортмарк
Якоб
35
Stephen
Bolma
26
Хазени
Кристоффер
8
Сигюргейрссон
Исак
5
Нюман
Кристоффер
Юргорден
4-2-3-1
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
ИФК Норрчепинг

23 матча

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 13 побед

36 матчей

36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:3
А
0:2
А
2:2
А
0:1
А
2:1
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:3
А
0:1
ТМК
2:2
А
4:2
А
1:1
КШ
3:1
К
3:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
3:5
А
2:3
А
1:2
КШ
0:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.61

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

51
55

Голов в среднем за матч

1.42
1.53

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
58

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 13 (1) 0.43
Нгуэн Токмак 6 0.2
Гулликсен Тобиас 5 0.17
Бергвалль Лукас 3 0.1
Samuel Holm 3 0.1
Сабович Бесард 3 0.1
Фаллениус Оскар 2 0.07
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.07
Ослунд Патрик 2 0.07
Викхейм Густав 1 0.03
Штоль Адам 1 0.03
Хаарала Сантери 1 0.03
Косуги Кейта 1 0.03
Тенхо Миро 1 0.03
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 11 0.37
Траустасон Арнор 6 0.2
Прица Тим 4 0.13
Сигюргейрссон Исак 4 0.13
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.13
Бьёрк Карл 1 0.03
Kevin Jansson 1 0.03
Ture Sandberg 1 0.03
Моберг-Карлссон Давид 1 0.03
Лушаку Исмет 1 0.03
Moutaz Neffati 0 0
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 11 0
Викхейм Густав 5 0
Ларссон Якоб 5 0
Samuel Holm 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Приске Аугуст 4 0
Нгуэн Токмак 2 1
Радетинац Харис 2 0
Экдаль Альбин 2 0
Шуллер Расмус 2 0
Ринне Якоб 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Kim Bergstrand 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Хуммет Денис 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
Косуги Кейта 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватсон Макс 5 0
Daniel Eid 5 0
Прица Тим 5 0
Каллей Яхья 5 0
Бьёрк Карл 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Салихович Дино 3 0
Сисей Йеспер 3 0
Нюман Кристоффер 2 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Ture Sandberg 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Юргорден
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
ИФК Норрчепинг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
11
Юргорден
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
20

Упущенные победы

23
14
Юргорден
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
ИФК Норрчепинг
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

15
22

Упущенные победы

29
25

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
4
25%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
4
22%
8
50%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
5
19%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
2
14%
3
11%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
6
22%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
6
24%
5
28%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
11%
5
18%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
3
16%
5
18%
61-75
4
21%
3
11%
76-90

Забито

43
34
17 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
9%
0
0%
1-15
8
19%
7
21%
16-30
5
12%
3
9%
31-45
9
21%
10
29%
29%
46-60
6
14%
8
24%
61-75
11
26%
6
18%
76-90

Пропущено

33
55
14 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
3
9%
10
18%
1-15
7
21%
9
16%
16-30
4
12%
9
16%
31-45
7
21%
9
16%
46-60
6
18%
9
16%
61-75
6
18%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юргорден - Панатинаикос 2:1 Хальмстад - Юргорден 1:0 Юргорден - Вестерос 2:1 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2
Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1

Результаты матчей

Юргорден
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
16 раз 55%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Юргорден
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
4
10
4
11
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
24
5
13
16
1.5
8
21
5
24
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 30 19 8 3 67 - 24 65
2.
Хаммарбю
 0:0 30 16 7 7 50 - 24 55
3.
Юргорден
 1:0 30 16 5 9 43 - 36 53
4.
АИК
 0:0 30 16 4 10 41 - 40 52
5.
ГАИС
 1:0 30 14 6 10 35 - 33 48
6.
Мьельбю
 0:0 30 13 9 8 43 - 35 48
7.
Эльфсборг
 0:0 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 0:1 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 0:1 30 12 5 13 46 - 45 41
10.
Хальмстад
 0:0 30 10 4 16 31 - 45 34
11.
ИФК Норрчепинг
 0:1 30 9 7 14 35 - 55 34
12.
Броммапойкарна
 0:2 30 8 10 12 45 - 53 34
13.
Гётеборг
 0:0 30 7 11 12 33 - 42 32
14.
Вернаму
 0:0 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 1:0 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 0:0 30 5 6 19 25 - 43 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 15 13 1 1 38 - 6 40
2.
Хаммарбю
 0:0 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
ГАИС
 1:0 15 9 4 2 21 - 10 31
4.
Эльфсборг
 0:0 15 9 3 3 32 - 16 30
5.
Мьельбю
 0:0 15 8 6 1 27 - 16 30
6.
АИК
 0:0 15 9 2 4 24 - 14 29
7.
Юргорден
 1:0 15 8 4 3 19 - 14 28
8.
Хальмстад
 0:0 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 0:1 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 0:1 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 0:1 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 0:2 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Гётеборг
 0:0 15 3 6 6 14 - 20 15
14.
Кальмар
 1:0 15 4 2 9 19 - 29 14
15.
Вестерос
 0:0 15 3 4 8 14 - 21 13
16.
Вернаму
 0:0 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 1:0 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 2:0 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 0:0 15 7 3 5 20 - 12 24
4.
АИК
 0:0 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 0:1 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 0:0 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 0:1 15 6 2 7 19 - 23 20
8.
Мьельбю
 0:0 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 1:0 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 0:2 15 4 5 6 25 - 26 17
11.
Гётеборг
 0:0 15 4 5 6 19 - 22 17
12.
Кальмар
 1:0 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 0:0 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 0:1 15 3 5 7 16 - 28 14
15.
Хальмстад
 0:0 15 3 2 10 12 - 31 11
16.
Вестерос
 0:0 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 13 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Сабович Бесард 11
ГАИС Axel Henriksson 11
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Сисей Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
  • 7'
    Сабович Бесард получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится победой Юргорден.
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Юргорден
Ничья
ИФК Норрчепинг
1.39
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8.70
8.50
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ИФК Норрчепинг
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