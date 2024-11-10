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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
Юргорден
3:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
7' Желтая карточка
Сабович Бесард
1:0
25' Гол
Хуммет Денис
41' Желтая карточка
Сисей Йеспер
47' Желтая карточка
Ларссон Якоб
2:0
53' Гол
Хуммет Денис
3:0
63' Гол
Викхейм Густав
3:1
78' Гол
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
90'+34
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
27
Косуги
Кейта
14
Сабович
Бесард
13
Стенссон
Даниэль
23
Викхейм
Густав
16
Гулликсен
Тобиас
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
4
Amadeus
Soegaard
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
7
Ортмарк
Якоб
35
Stephen
Bolma
26
Хазени
Кристоффер
8
Сигюргейрссон
Исак
5
Нюман
Кристоффер
Юргорден
4-2-3-1
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
ИФК Норрчепинг

23 матча

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 13 побед

36 матчей

36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:3
А
0:2
А
2:2
А
0:1
А
2:1
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:3
А
0:1
ТМК
2:2
А
4:2
А
1:1
КШ
3:1
К
3:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
3:5
А
2:3
А
1:2
КШ
0:0
ТМС
2:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
1:3
ТМС
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.61

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

51
55

Голов в среднем за матч

1.42
1.53

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
58

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 14 (1) 0.47
Нгуэн Токмак 6 0.2
Гулликсен Тобиас 5 0.17
Бергвалль Лукас 3 0.1
Samuel Holm 3 0.1
Сабович Бесард 3 0.1
Викхейм Густав 2 0.07
Фаллениус Оскар 2 0.07
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.07
Ослунд Патрик 2 0.07
Штоль Адам 1 0.03
Хаарала Сантери 1 0.03
Косуги Кейта 1 0.03
Тенхо Миро 1 0.03
Даль Самуэль 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 11 0.37
Траустасон Арнор 6 0.2
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.17
Прица Тим 4 0.13
Сигюргейрссон Исак 4 0.13
Бьёрк Карл 1 0.03
Kevin Jansson 1 0.03
Ture Sandberg 1 0.03
Моберг-Карлссон Давид 1 0.03
Лушаку Исмет 1 0.03
Moutaz Neffati 0 0
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 11 0
Ларссон Якоб 6 0
Викхейм Густав 5 0
Samuel Holm 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Приске Аугуст 4 0
Нгуэн Токмак 2 1
Радетинац Харис 2 0
Экдаль Альбин 2 0
Шуллер Расмус 2 0
Ринне Якоб 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Бергвалль Лукас 2 0
Kim Bergstrand 0 1
Эрикссон Магнус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Юханссон Петр 1 0
Хуммет Денис 1 0
Штоль Адам 1 0
Фаллениус Оскар 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Даль Самуэль 1 0
Берг Виктор 1 0
Theo Bergvall 1 0
Косуги Кейта 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватсон Макс 5 0
Daniel Eid 5 0
Прица Тим 5 0
Каллей Яхья 5 0
Сисей Йеспер 4 0
Бьёрк Карл 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Салихович Дино 3 0
Нюман Кристоффер 2 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Ture Sandberg 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Юргорден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
ИФК Норрчепинг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
12
Юргорден
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
ИФК Норрчепинг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
20

Упущенные победы

23
14
Юргорден
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
ИФК Норрчепинг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

16
22

Упущенные победы

29
26

Голы по времени матча

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
6
29%
4
24%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
5
24%
8
47%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
24%
2
12%
76-90

Пропущено

15
30
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
7%
5
17%
1-15
4
27%
5
17%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
3
20%
6
20%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
6
24%
5
28%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
11%
5
18%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
3
16%
5
18%
61-75
4
21%
3
11%
76-90

Забито

46
35
18 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
9%
0
0%
1-15
9
20%
7
20%
16-30
5
11%
3
9%
31-45
10
22%
10
29%
46-60
7
15%
8
23%
61-75
11
24%
7
20%
76-90

Пропущено

34
58
14 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 25
3
9%
10
17%
1-15
7
21%
10
17%
16-30
4
12%
9
16%
31-45
7
21%
10
17%
46-60
6
18%
10
17%
61-75
7
21%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юргорден - Панатинаикос 2:1 Хальмстад - Юргорден 1:0 Юргорден - Вестерос 2:1 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2
Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1

Результаты матчей

Юргорден
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 57%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Юргорден
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
25
5
14
16
1.5
8
22
6
24
2.5
2
28
2
28
3.5
1
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 30 19 8 3 67 - 25 65
2.
АИК
 30 17 3 10 46 - 41 54
3.
Хаммарбю
 30 16 6 8 50 - 25 54
4.
Юргорден
 30 16 5 9 45 - 37 53
5.
Мьельбю
 30 14 8 8 44 - 35 50
6.
ГАИС
 30 14 6 10 36 - 34 48
7.
Эльфсборг
 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 30 12 5 13 47 - 46 41
10.
ИФК Норрчепинг
 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Броммапойкарна
 30 8 10 12 46 - 53 34
12.
Хальмстад
 30 10 3 17 32 - 50 33
13.
Гётеборг
 30 7 10 13 33 - 43 31
14.
Вернаму
 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 30 6 5 19 26 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 13 1 1 38 - 7 40
2.
Мьельбю
 15 9 5 1 28 - 16 32
3.
АИК
 15 10 1 4 29 - 15 31
4.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
5.
ГАИС
 15 9 4 2 22 - 11 31
6.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
7.
Юргорден
 15 8 4 3 21 - 15 28
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Вестерос
 15 4 3 8 15 - 21 15
14.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
15.
Кальмар
 15 4 2 9 19 - 29 14
16.
Вернаму
 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 15 7 2 6 20 - 13 23
4.
АИК
 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 15 6 2 7 20 - 24 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 26 - 26 17
11.
Гётеборг
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 15 3 5 7 17 - 30 14
15.
Хальмстад
 15 3 1 11 13 - 36 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Сисей Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
    • 7'
      Сабович Бесард получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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