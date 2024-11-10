Тур: 30. Стадион: Теле2 Арена.
3:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаСабович Бесард
1:0
25' ГолХуммет Денис
41' Желтая карточкаСисей Йеспер
47' Желтая карточкаЛарссон Якоб
2:0
53' ГолХуммет Денис
3:0
63' ГолВикхейм Густав
3:1
78' ГолХаммерсхёй-Мистрати Вито
90'+34
Ход матча
25'
1:0
41'
47'
53'
2:0
63'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
44 Владение мячом, % 56
45
Янссон
Оскар
18
Штоль
Адам
27
Косуги
Кейта
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
- Основной состав
-
45 Янссон ОскарВратарь
-
18 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Косуги КейтаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
30 Theo Krantz
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Юргорден
ИФК Норрчепинг
23 матча
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 13 побед
36 матчей
36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.61
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Среднее время на гол
67
62
Всего голов
51
55
Голов в среднем за матч
1.42
1.53
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
58
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|14 (1)
|0.47
|Нгуэн Токмак
|6
|0.2
|Гулликсен Тобиас
|5
|0.17
|Бергвалль Лукас
|3
|0.1
|Samuel Holm
|3
|0.1
|Сабович Бесард
|3
|0.1
|Викхейм Густав
|2
|0.07
|Фаллениус Оскар
|2
|0.07
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.07
|Ослунд Патрик
|2
|0.07
|Штоль Адам
|1
|0.03
|Хаарала Сантери
|1
|0.03
|Косуги Кейта
|1
|0.03
|Тенхо Миро
|1
|0.03
|Даль Самуэль
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|11
|0.37
|Траустасон Арнор
|6
|0.2
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5
|0.17
|Прица Тим
|4
|0.13
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.13
|Бьёрк Карл
|1
|0.03
|Kevin Jansson
|1
|0.03
|Ture Sandberg
|1
|0.03
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.03
|Лушаку Исмет
|1
|0.03
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|11
|0
|Ларссон Якоб
|6
|0
|Викхейм Густав
|5
|0
|Samuel Holm
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Приске Аугуст
|4
|0
|Нгуэн Токмак
|2
|1
|Радетинац Харис
|2
|0
|Экдаль Альбин
|2
|0
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Бергвалль Лукас
|2
|0
|Kim Bergstrand
|0
|1
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Хуммет Денис
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Фаллениус Оскар
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Даль Самуэль
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Theo Bergvall
|1
|0
|Косуги Кейта
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватсон Макс
|5
|0
|Daniel Eid
|5
|0
|Прица Тим
|5
|0
|Каллей Яхья
|5
|0
|Сисей Йеспер
|4
|0
|Бьёрк Карл
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Нюман Кристоффер
|2
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Ture Sandberg
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
ИФК Норрчепинг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
12
Юргорден
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
ИФК Норрчепинг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
20
Упущенные победы
23
14
Юргорден
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
ИФК Норрчепинг
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
16
22
Упущенные победы
29
26
Голы по времени матча
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
5%
0
0%
1-15
6
29%
4
24%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
5
24%
8
47%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
24%
2
12%
76-90
Пропущено
15
30
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
7%
5
17%
1-15
4
27%
5
17%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
3
20%
6
20%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
6
24%
5
28%
76-90
Пропущено
19
28
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
2
11%
5
18%
1-15
3
16%
5
18%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
3
16%
5
18%
61-75
4
21%
3
11%
76-90
Забито
46
35
18 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
9%
0
0%
1-15
9
20%
7
20%
16-30
5
11%
3
9%
31-45
10
22%
10
29%
46-60
7
15%
8
23%
61-75
11
24%
7
20%
76-90
Пропущено
34
58
14 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 25
3
9%
10
17%
1-15
7
21%
10
17%
16-30
4
12%
9
16%
31-45
7
21%
10
17%
46-60
6
18%
10
17%
61-75
7
21%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юргорден - Панатинаикос 2:1 Хальмстад - Юргорден 1:0 Юргорден - Вестерос 2:1 Юргорден - Витория Гимарайнш 1:2
Хаммарбю - Юргорден 2:0 ФК Ярфалла - Юргорден 1:6 Юргорден - Кальмар 1:1 ЛАСК - Юргорден 2:2 Вернаму - Юргорден 1:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 ГАИС - Юргорден 3:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мальмё - Юргорден 4:0 Марибор - Юргорден 0:1 Сириус - Юргорден 0:1 Юргорден - Марибор 1:0 Юргорден - АИК 0:2 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Юргорден 1:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - АИК 1:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2
ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1
Результаты матчей
Юргорден
ИФК Норрчепинг
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 57%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Юргорден
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
78
411
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
78
411
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
255
1416
822
624
228
228
129
129
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|14 (4)
|АИК
|Питтас Яннис
|14 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|12
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 8
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|АИК
|Беширович Дино
|8