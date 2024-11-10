Тур: 30. Стадион: Страндваллен.
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
-
15 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Мьельбю
Гётеборг
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.44
Среднее время на гол
50
62
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.42
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
68
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|8
|0.27
|Elliot Stroud
|6
|0.2
|Йоханссон Херман
|5
|0.17
|Штоль Адам
|3 (2)
|0.1
|Густафссон Виктор
|3
|0.1
|Seedy Jagne
|3
|0.1
|Рёйкьер Никлас
|3
|0.1
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Петтерссон Том
|2
|0.07
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.07
|Abdoulie Manneh
|2
|0.07
|Ставицки Тимо
|1
|0.03
|Йоханссон Александр
|1
|0.03
|Silas Nwankwo
|1
|0.03
|Викстрём Расмус
|1
|0.03
|Рослер Колин
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|7
|0.23
|Норлин Густаф
|4
|0.13
|Скеллеруп Лаурс
|4
|0.13
|Тордарсон Колбейнн
|3
|0.1
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.1
|Thomas Santos
|2
|0.07
|Свенссон Густаф
|2
|0.07
|Петтерссон Оскар
|2
|0.07
|Муколли Арбнор
|2
|0.07
|Ольссон Себастьян
|1
|0.03
|Ялькуйе Малик
|1
|0.03
|Вендт Оскар
|1
|0.03
|Карлстранд Линус
|1
|0.03
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Трондсен Андерс
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Брорссон Арвид
|4
|0
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Abdoulie Manneh
|4
|0
|Викстрём Расмус
|3
|0
|Рослер Колин
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Seedy Jagne
|3
|0
|Штоль Адам
|2
|0
|Рёйкьер Никлас
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Elliot Stroud
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|8
|1
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|Багер Йонас
|4
|0
|Муколли Арбнор
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Петтерссон Оскар
|3
|0
|Ялькуйе Малик
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Крузе Давид
|2
|0
|Hussein Carneil
|0
|1
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
13
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Гётеборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
13
9
Мьельбю
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
45% (13)
10% (3)
Гётеборг
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
27
20
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
15%
1
5%
1-15
7
26%
4
20%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
19%
3
15%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
5
24%
31-45
3
19%
5
24%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Забито
16
15
12 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
4
25%
1
7%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
1
6%
5
33%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
26%
7
37%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
7
37%
76-90
Забито
43
35
27 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
8
19%
2
6%
1-15
11
26%
4
11%
16-30
8
19%
7
20%
31-45
4
9%
6
17%
46-60
6
14%
8
23%
61-75
6
14%
8
23%
76-90
Пропущено
35
40
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
3
9%
1
3%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
7
20%
12
30%
31-45
7
20%
7
18%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
8
23%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сириус - Мьельбю 1:1 Мьельбю - ГАИС 1:1 Кальмар - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Вестерос 2:1
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Гётеборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2
Гётеборг - ГАИС 2:0 Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0
Результаты матчей
Мьельбю
Гётеборг
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
3
7 раз 24%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
1
16 раз 55%
0
6 раз 21%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
213
59
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
411
59
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
236
1217
722
722
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|19
|8
|3
|67 - 24
|65
|2.
|0:0
|30
|16
|7
|7
|50 - 24
|55
|3.
|1:0
|30
|16
|5
|9
|43 - 36
|53
|4.
|0:0
|30
|16
|4
|10
|41 - 40
|52
|5.
|1:0
|30
|14
|6
|10
|35 - 33
|48
|6.
|0:0
|30
|13
|9
|8
|43 - 35
|48
|7.
|0:0
|30
|13
|6
|11
|52 - 44
|45
|8.
|0:1
|30
|12
|6
|12
|54 - 51
|42
|9.
|0:1
|30
|12
|5
|13
|46 - 45
|41
|10.
|0:0
|30
|10
|4
|16
|31 - 45
|34
|11.
|0:1
|30
|9
|7
|14
|35 - 55
|34
|12.
|0:2
|30
|8
|10
|12
|45 - 53
|34
|13.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|33 - 42
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|10
|13
|30 - 40
|31
|15.
|1:0
|30
|8
|6
|16
|38 - 58
|30
|16.
|0:0
|30
|5
|6
|19
|25 - 43
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|13
|1
|1
|38 - 6
|40
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|3.
|1:0
|15
|9
|4
|2
|21 - 10
|31
|4.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|5.
|0:0
|15
|8
|6
|1
|27 - 16
|30
|6.
|0:0
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|7.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|19 - 14
|28
|8.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|14.
|1:0
|15
|4
|2
|9
|19 - 29
|14
|15.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 21
|13
|16.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|2:0
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|20 - 12
|24
|4.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|6.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|10.
|0:2
|15
|4
|5
|6
|25 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|14.
|0:1
|15
|3
|5
|7
|16 - 28
|14
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|12 - 31
|11
|16.
|0:0
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|13 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Сабович Бесард
|11
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8