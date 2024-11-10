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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 30. Стадион: .
Мьельбю
1:0
Конец матча
Гётеборг
0'
29' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
1:0
45' Гол
Elliot Stroud
73' Желтая карточка
Багер Йонас
79' Желтая карточка
Йоханссон Александр
87' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
90'+5

Ход матча

29'
 
Тордарсон Колбейнн
45'
Elliot Stroud
(Abdoulie Manneh)
1:0
70'
 
Ольссон Себастьян
Петтерссон Оскар
70'
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
 
73'
 
Багер Йонас
79'
Йоханссон Александр
 
82'
 
Крузе Давид
Багер Йонас
83'
Isac Johnsson
Abdoulie Manneh
 
83'
Jakob Kiilerich Rask
Ставицки Тимо
 
87'
Густавссон Йеспер
 
90'
 
Карлстранд Линус
Тордарсон Колбейнн

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
24
Петтерссон
Том
11
Ставицки
Тимо
10
Рёйкьер
Никлас
22
Густавссон
Йеспер
17
Elliot
Stroud
6
Seedy
Jagne
18
Бергстрем
Якоб
19
Abdoulie
Manneh
12
Карлстрём
Якоб
8
Багер
Йонас
13
Свенссон
Густаф
3
Эрлингмарк
Огюст
6
Трондсен
Андерс
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
7
Петтерссон
Оскар
30
Лундквист
Рамон-Паскаль
14
Норлин
Густаф
9
Скеллеруп
Лаурс
Мьельбю
3-4-3
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Мьельбю
Гётеборг

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
1:4
А
1:1
А
1:3
А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.44

Среднее время на гол

50
62

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.42
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

63
68

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 8 0.27
Elliot Stroud 7 0.23
Йоханссон Херман 5 0.17
Штоль Адам 3 (2) 0.1
Густафссон Виктор 3 0.1
Seedy Jagne 3 0.1
Рёйкьер Никлас 3 0.1
Брорссон Арвид 2 0.07
Петтерссон Том 2 0.07
Abdoulie Manneh 2 0.07
Jakob Kiilerich Rask 2 0.07
Ставицки Тимо 1 0.03
Йоханссон Александр 1 0.03
Silas Nwankwo 1 0.03
Викстрём Расмус 1 0.03
Рослер Колин 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 7 0.23
Норлин Густаф 4 0.13
Скеллеруп Лаурс 4 0.13
Тордарсон Колбейнн 3 0.1
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.1
Thomas Santos 2 0.07
Свенссон Густаф 2 0.07
Петтерссон Оскар 2 0.07
Муколли Арбнор 2 0.07
Ольссон Себастьян 1 0.03
Ялькуйе Малик 1 0.03
Вендт Оскар 1 0.03
Карлстранд Линус 1 0.03
Саломонссон Эмиль 0 0
Трондсен Андерс 0 0
Карлен Адам 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 5 0
Брорссон Арвид 4 0
Йоханссон Херман 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Abdoulie Manneh 4 0
Викстрём Расмус 3 0
Рослер Колин 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Seedy Jagne 3 0
Штоль Адам 2 0
Рёйкьер Никлас 2 0
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Петтерссон Том 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Кусу Манассе 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Elliot Stroud 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 8 1
Ольссон Себастьян 5 0
Багер Йонас 5 0
Муколли Арбнор 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Эрлингмарк Огюст 3 0
Петтерссон Оскар 3 0
Ялькуйе Малик 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Хауснер Себастиан 2 0
Thomas Santos 2 0
Карлен Адам 2 0
Paulos Abraham 2 0
Крузе Давид 2 0
Hussein Carneil 0 1
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Норлин Густаф 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
13
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Гётеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

13
9
Мьельбю
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
47% (14)
10% (3)
Гётеборг
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

28
20
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
4
14%
1
5%
1-15
7
25%
4
20%
16-30
5
18%
3
15%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
5
18%
3
15%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Забито

16
15
12 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
4
25%
1
7%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
1
6%
5
33%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
26%
7
37%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
7
37%
76-90

Забито

44
35
28 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
8
18%
2
6%
1-15
11
25%
4
11%
16-30
9
20%
7
20%
31-45
4
9%
6
17%
46-60
6
14%
8
23%
61-75
6
14%
8
23%
76-90

Пропущено

35
41
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
3
9%
1
2%
1-15
5
14%
1
2%
16-30
7
20%
13
32%
31-45
7
20%
7
17%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
8
23%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сириус - Мьельбю 1:1 Мьельбю - ГАИС 1:1 Кальмар - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Вестерос 2:1
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Броммапойкарна - Мьельбю 0:0 Юргорден - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хальмстад 3:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 ИФК Хесслехольм - Мьельбю 1:5 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 АИК - Мьельбю 1:0 Хаммарбю - Мьельбю 3:0 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мьельбю - Сириус 3:2 Мьельбю - Видовре 2:2 Вернаму - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Гётеборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Гётеборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2
Гётеборг - ГАИС 2:0 Вестерос - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хеккен - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Ариана ФК - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Сириус 1:1 Гётеборг - Вернаму 0:0 Юргорден - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Гётеборг - Вестерос 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 0:1 Вернаму - Гётеборг 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Лиллестрём - Гётеборг 2:0

Результаты матчей

Мьельбю
Гётеборг

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
1
16 раз 53%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
2
13
5
10
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
23
7
12
18
1.5
7
23
7
23
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 30 19 8 3 67 - 25 65
2.
АИК
 30 17 3 10 46 - 41 54
3.
Хаммарбю
 30 16 6 8 50 - 25 54
4.
Юргорден
 3:1 30 16 5 9 45 - 37 53
5.
Мьельбю
 30 14 8 8 44 - 35 50
6.
ГАИС
 30 14 6 10 36 - 34 48
7.
Эльфсборг
 30 13 6 11 52 - 44 45
8.
Хеккен
 30 12 6 12 54 - 51 42
9.
Сириус
 30 12 5 13 47 - 46 41
10.
ИФК Норрчепинг
 1:3 30 9 7 14 36 - 57 34
11.
Броммапойкарна
 30 8 10 12 46 - 53 34
12.
Хальмстад
 30 10 3 17 32 - 50 33
13.
Гётеборг
 30 7 10 13 33 - 43 31
14.
Вернаму
 30 7 10 13 30 - 40 31
15.
Кальмар
 30 8 6 16 38 - 58 30
16.
Вестерос
 30 6 5 19 26 - 43 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 15 13 1 1 38 - 7 40
2.
Мьельбю
 15 9 5 1 28 - 16 32
3.
АИК
 15 10 1 4 29 - 15 31
4.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
5.
ГАИС
 15 9 4 2 22 - 11 31
6.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
7.
Юргорден
 3:1 15 8 4 3 21 - 15 28
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Вестерос
 15 4 3 8 15 - 21 15
14.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
15.
Кальмар
 15 4 2 9 19 - 29 14
16.
Вернаму
 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 3:1 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 15 7 2 6 20 - 13 23
4.
АИК
 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 15 6 3 6 23 - 26 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 15 6 2 7 20 - 24 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
10.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 26 - 26 17
11.
Гётеборг
 15 4 4 7 19 - 23 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 15 4 3 8 20 - 28 15
14.
ИФК Норрчепинг
 1:3 15 3 5 7 17 - 30 14
15.
Хальмстад
 15 3 1 11 13 - 36 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Юргорден Хуммет Денис 14 (4)
АИК Питтас Яннис 14 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 12
Юргорден Сабович Бесард 11
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 8
Хальмстад Баффо Джозеф 9
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Abdoulie Manneh сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Эллиот Страуд бьет в цель!
  • 29'
    Тордарсон Колбейнн получил желтую карточку от судьи
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