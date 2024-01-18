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  3. Италия
  4. Суперкубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Наполи
1:0
Второй тайм: 80'
Фиорентина
0'
1:0
22' Гол
Симеоне Джованни
1:0
44' Не забитый пенальти
Иконе Жонатан
51' Желтая карточка
Бираги Кристиано

Ход матча

22'
Симеоне Джованни
(Жуан Жезус)
1:0
44'
1:0
Иконе Жонатан
51'
 
Бираги Кристиано
57'
 
Нзола М'Бала
Иконе Жонатан
57'
 
Соттиль Риккардо
Брекало Йосип
68'
 
Паризи Фабьяно
Бираги Кристиано
72'
Зелиньски Пётр
Кварацхелия Хвича
 
72'
Линдстрём Йеспер
Политано Маттео
 
72'
Эстигор Лео
Руй Мариу
 
77'
Гаэтано Джанлука
Каюсте Йенс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 185 Количество передач 260
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 145
Наполи 69% (100)
X 17.9% (26)
Фиорентина 13.1% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Фиорентина
3.35
3.80
Реклама, betcity.ru
9.83
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
30
Маццокки
Паскуале
6
Руй
Мариу
24
Каюсте
Йенс
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
77
Кварацхелия
Хвича
18
Симеоне
Джованни
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
77
Брекало
Йосип
9
Бельтран
Лукас
Наполи
3-4-2-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Фиорентина

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
10 побед 22 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:3
К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.11

Среднее время на гол

85
81

Всего голов

48
46

Голов в среднем за матч

1.33
1.28

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

67
70

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 1 1
Жуан Жезус 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираги Кристиано 1 0

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0
Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0
Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2
1/2 финала
Наполи
Фиорентина
Интер Милан
Лацио
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Наполи Симеоне Джованни 1
Наполи Жуан Жезус 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    "Фиорентина" уверенно контролирует мяч на чужой половине поля, но при этом моментов у ворот соперника не возникает.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Наполи": вместо Йенса Каюсте на поле вышел Джанлука Гаэтано.
  • Травма, повреждение
    78'
    Каюстне требуется помощь медиков. Пауза в матче.
  • 77'
    Удар Бонавентуры справа с угла вратарской площади заблокировал Эстигор.
  • 76'
    Кайоде с Нзолой покомбинировали на правом фланге, но мяч к воротам так и не решились доставить.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Наполи": вместо Маттео Политано на поле вышел Йеспер Линдстрём.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Наполи": вместо Хвичи Кварацхелии на поле вышел Пётр Зелиньски.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Наполи": вместо Мариу Руя на поле вышел Лео Эстигор.
  • Угловой
    72'
    Паризи от углового флага навесил к ближней штанге, где Дункану не удалось выиграть борьбу вверху.
  • 71'
    Руй на фланге в подкате выбил мяч у Кайоде.
  • 70'
    "Наполи" на правом фланге подвигал мяч вперёд и назад.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Фиорентины": вместо Кристиано Бираги на поле вышел Фабьяно Паризи.
  • Угловой
    68'
    Бираги от углового флага навесил к дальней штанге. Вверху первым сыграл Кварацхелия и выбил мяч от ворот.
  • Угловой
    67'
    Кварацхелия от углового флага также навесил к ближней штанге, где и в этот раз сыграл Нзола. Только на этот раз М'Бала сумел выбить мяч головой вперёд.
  • 66'
    Политано справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Нзола выбил мяч за пределы поля.
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    • Фол, нарушение
      65'
      Мартинес у углового флага ударил по ногам Политано.
    • 64'
      Маццокки справа не смог догнать мяч после сильного паса вперёд от Кварацхелии.
    • 63'
      После скидки Нзолы Мело справа с семнадцати метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      62'
      Бираги от углового флага навесил к ближней штанге, откуда соперники мяч выбили.
    • 61'
      Дункан слева навесил к дальней штанге, где Руй опередил Нзолу и выбил мяч за пределы поля.
    • Офсайд
      60'
      Симеоне оказался в офсайде.
    • Замена
      59'
      Замена в составе "Фиорентины": вместо Жонатана Иконе на поле вышел М'Бала Нзола.
    • Замена
      58'
      Замена в составе "Фиорентины": вместо Йосипа Брекало на поле вышел Риккардо Соттиль.
    • 56'
      Политано попытался справа отправить вперёд Симеоне, На перехвате сыграл Мартинес, откативший мяч на Терраччиано.
    • 55'
      Мело исполнил хороший заброс вперёд на Иконе. Жонатан не смог удачно подработать мяч себе на ход, и первым на выходе сыграл Голлини.
    • 54'
      Каюсте слева с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • 53'
      Политано справа получил пас от Кварацхелии и навесил к дальней штанге. Симеоне находился в центр и мяч достать не мог.
    • Желтая карточка
      52'
      Бираги в центре поля сбил Политано и получил жёлтую. карточку.
    • 51'

      Серия ударов игроков "Фиорентины" из пределов штрафной площади заблокирована соперника. Мяч отскочил к Бельтрану, который с четырнадцати метров низом пробил в левый угол. Голлини в прыжке забрал мяч в руки.

    • 50'
      Руй на фланге не позволил сыграть Кайоде, выбив мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      49'
      Ди Лоренцо на фланге ударил сзади по ногам Брекало.
    • 48'
      Брекало не смог сделать точный пас слева в центр на Мело. Артур мяч догнал, но пришлось его откатывать назад к центральному кругу.
    • 47'
      Ди Лоренцо справа исполнил длинный безадресный заброс в центр. Терраччиано спокойно забрал мяч в руки.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Эр-Рияде!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Наполи" - "Фиорентина" - 1:0.
    • 45'
      Брекало слева по высокой траектории  направил мяч к воротам. Голлини уверенно вышел на перехват и забрал сферу в руки.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Ла Пенья в первом тайме.
    • Не забитый пенальти
      45'
      Иконе с одиннадцатиметровой отметки пробил по центру выше перекладины.
    • Пенальти!
      44'
      ПЕНАЛЬТИ! Иконе справа вошёл в штрафную площадь и оказался на газоне. Арбитр указывает, что Руй нарушил правила и назначил пенальти.
    • Фол, нарушение
      44'
      Брекало в центре поля ударил по ногам Маццокки.
    • 43'
      Бонавентура справа продвинулся вперёд и с двадцати пяти метров пробил немного левее ворот.
    • 42'
      Миленкович справа не смог исполнить точно длинный заброс вперёд. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • Офсайд
      41'
      Кайоде справа оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      40'
      Дункан у угла чужой штрафной площади толкнул в спину Лоботку.
    • Офсайд
      39'
      Политано справа забежал в офсайд.
    • 38'
      Бельтран по центру попытался рвануть к воротам, но у него аккуратно мяч выбил Мартинес.
    • 36'
      "Фиорентина" постепенно смещает акцент активности на чужую половину поля, но с обострениями "фиалки" не торопятся.
    • Фол, нарушение
      35'
      Симеоне в центре поля ударил по ногам Мело.
    • 34'
      Игроки "Фиорентины" разыграли штрафной удар. Навес Кайоде справа получился близко к воротам, и Голлини на выходе забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      33'
      Каюсте сбил Бонавентуру. До ворот около тридцати пяти метров.
    • 32'
      Каюсте слева прошёл вперёд и попытался по центру вывести к воротам Симеоне. Кайоде в отчаянном подкате смог перехватить обостряющую передачу.
    • 31'
      "Фиорентина" снова отошла на свою половину поля. Долго готовится очередной острый выпад к чужим воротам.
    • Офсайд
      30'
      После навеса слева Бельтран головой пробил в правую штангу. После отскока мяч был доставлен на Бонавентуру, который забил гол из офсайда.
    • Угловой
      29'
      Бираги от углового флага навесил к ближней штанге. Дункан подобрал мяч, но нанести удар не смог.
    • 28'
      Прострел Бираги слева в штрафную площадь заблокировал Ррахмани.
    • 26'
      Иконе справа пошёл в центр, где перед штрафной площадью оказался в окружении трёх соперников и потерял мяч.
    • 25'
      Напомню, что по регламенту суперкубка Италии в случае ничейного результата в основное время сразу начнётся серия пенальти. Дополнительное время регламентом не предусмотрено.
    • 24'
      "Фиорентина" забрала мяч и комбинирует на своей половине поля.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      СИМЕОНЕ!!! Быструю контратаку провели неаполитанцы. Жуан Жезус слева прошёл вперёд и выдал отличный пас в центр на Симеоне. Джованни со смещением вправо вошёл в штрафную площадь и с восьми метров точно пробил в дальний угол ворот.
    • 21'
      Голлини забрал мяч в руки после подачи от Брекало слева.
    • Офсайд
      20'
      Каюсте по центру забежал в офсайд.
    • 18'
      Стартовый отрезок матча проходит в рваном ритме. Короткий скоростные взрывы сменяются неспешным розыгрышем мяча в центре поля. Это происходит с обеих сторон.
    • 17'
      Прострел Брекало слева в центр на Мело перехватил перехватил Мариу Руй.
    • 16'
      Мартинес на фланге выбил мяч у Маццокки.
    • 15'
      После прострела справа Кварацхелия до мяча не дотянулся, а Симеоне в касание пробил рядом с ближней штангой.
    • 14'
      Жуан Жезус слева навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось. Мяч выбит, но контратаки у "Фиорентины" не получилось.
    • Угловой
      13'
      Мело исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит на Бираги, чей дальний удар получился немного правее ворот.
    • Угловой
      12'
      Политано исполнил подачу от углового флага. Флорентийцы мяч из штрафной площади выбили.
    • Опасный момент
      11'
      Политано справа сместился к центру и с двадцати метров пробил под перекладину. Терраччиано в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
    • Угловой
      10'
      "Фиорентина" исполнила угловой удар. Пробить в сторону ворот никому не удалось.
    • 9'
      "Фиолетовые" разыграли штрафной удар. Иконе справа в штрафной площади получил мяч, но его уждар заблокирован соперниками.
    • Фол, нарушение
      8'
      Каюсте сбил Бонавентуру. Метров двадцать семь до ворот.
    • 7'
      Голлини поучаствовал в перепасовке с партнёрами. "Фиорентина" попробовала включить высокий прессинг на чужой половине поля.
    • 6'
      Команды по очереди комбинируют в центре поля. Подобраться к штрафным площадям в обе стороны соперникам не удаётся.
    • Фол, нарушение
      5'
      Симеоне на чужой половине поля завалил на газон Мело.
    • Угловой
      4'
      Политано от углового флага покатил мяч на Кварацхелию, после удара которого с линии штрафной площади с двумя рикошетами мяч дошёл до Терраччиано.
    • 3'
      Политано справа прошёл вперёд и заработал первый угловой удар в матче.
    • 2'
      "Наполи" играет в голубых футболках и белых трусах, "Фиорентина" - в фиолетовой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Аль-Аввал Парк"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Наполи
    69% (100)
    Ничья
    17.9% (26)
    Фиорентина
    13.1% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.41% (84)
    Меньше
    27.59% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (98)
    Нет
    15.52% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    43.4% (63)
    1:1 Ничья
    10.3% (15)
    1:0 Наполи
    8.3% (12)
    2:2 Ничья
    4.8% (7)
    1:2 Фиорентина
    3.4% (5)
    3:1 Наполи
    2.8% (4)
    2:0 Наполи
    2.8% (4)
    3:2 Наполи
    1.4% (2)
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