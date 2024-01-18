Замена в составе "Наполи": вместо Хвичи Кварацхелии на поле вышел Пётр Зелиньски.

Замена в составе "Наполи": вместо Маттео Политано на поле вышел Йеспер Линдстрём.

Кайоде с Нзолой покомбинировали на правом фланге, но мяч к воротам так и не решились доставить.

Замена в составе "Наполи": вместо Йенса Каюсте на поле вышел Джанлука Гаэтано.

"Фиорентина" уверенно контролирует мяч на чужой половине поля, но при этом моментов у ворот соперника не возникает.

Политано справа со штрафного навесил к ближней штанге, где Нзола выбил мяч за пределы поля.

Кварацхелия от углового флага также навесил к ближней штанге, где и в этот раз сыграл Нзола. Только на этот раз М'Бала сумел выбить мяч головой вперёд.

Бираги от углового флага навесил к дальней штанге. Вверху первым сыграл Кварацхелия и выбил мяч от ворот.

Замена в составе "Фиорентины": вместо Кристиано Бираги на поле вышел Фабьяно Паризи.

"Наполи" на правом фланге подвигал мяч вперёд и назад.

Руй на фланге в подкате выбил мяч у Кайоде.

Паризи от углового флага навесил к ближней штанге, где Дункану не удалось выиграть борьбу вверху.

Замена в составе "Наполи": вместо Мариу Руя на поле вышел Лео Эстигор.

Мело исполнил хороший заброс вперёд на Иконе. Жонатан не смог удачно подработать мяч себе на ход, и первым на выходе сыграл Голлини.

Политано попытался справа отправить вперёд Симеоне, На перехвате сыграл Мартинес, откативший мяч на Терраччиано.

Замена в составе "Фиорентины": вместо Йосипа Брекало на поле вышел Риккардо Соттиль.

Замена в составе "Фиорентины": вместо Жонатана Иконе на поле вышел М'Бала Нзола.

Дункан слева навесил к дальней штанге, где Руй опередил Нзолу и выбил мяч за пределы поля.

Бираги от углового флага навесил к ближней штанге, откуда соперники мяч выбили.

После скидки Нзолы Мело справа с семнадцати метров пробил выше ворот.

Маццокки справа не смог догнать мяч после сильного паса вперёд от Кварацхелии.

Мартинес у углового флага ударил по ногам Политано.

Второй тайм в Эр-Рияде!

Ди Лоренцо справа исполнил длинный безадресный заброс в центр. Терраччиано спокойно забрал мяч в руки.

Брекало не смог сделать точный пас слева в центр на Мело. Артур мяч догнал, но пришлось его откатывать назад к центральному кругу.

Ди Лоренцо на фланге ударил сзади по ногам Брекало.

Руй на фланге не позволил сыграть Кайоде, выбив мяч за боковую линию поля.

Серия ударов игроков "Фиорентины" из пределов штрафной площади заблокирована соперника. Мяч отскочил к Бельтрану, который с четырнадцати метров низом пробил в левый угол. Голлини в прыжке забрал мяч в руки.

Бираги в центре поля сбил Политано и получил жёлтую. карточку.

Политано справа получил пас от Кварацхелии и навесил к дальней штанге. Симеоне находился в центр и мяч достать не мог.

Первый тайм

— Перерыв! "Наполи" - "Фиорентина" - 1:0.

45' Брекало слева по высокой траектории направил мяч к воротам. Голлини уверенно вышел на перехват и забрал сферу в руки.

45' 1 минуту добавил Ла Пенья в первом тайме.

45' Иконе с одиннадцатиметровой отметки пробил по центру выше перекладины.

44' ПЕНАЛЬТИ! Иконе справа вошёл в штрафную площадь и оказался на газоне. Арбитр указывает, что Руй нарушил правила и назначил пенальти.

44' Брекало в центре поля ударил по ногам Маццокки.

43' Бонавентура справа продвинулся вперёд и с двадцати пяти метров пробил немного левее ворот.

42' Миленкович справа не смог исполнить точно длинный заброс вперёд. Мяч улетел за боковую линию поля.

41' Кайоде справа оказался в офсайде.

40' Дункан у угла чужой штрафной площади толкнул в спину Лоботку.

39' Политано справа забежал в офсайд.

38' Бельтран по центру попытался рвануть к воротам, но у него аккуратно мяч выбил Мартинес.

36' "Фиорентина" постепенно смещает акцент активности на чужую половину поля, но с обострениями "фиалки" не торопятся.

35' Симеоне в центре поля ударил по ногам Мело.

34' Игроки "Фиорентины" разыграли штрафной удар. Навес Кайоде справа получился близко к воротам, и Голлини на выходе забрал мяч в руки.

33' Каюсте сбил Бонавентуру. До ворот около тридцати пяти метров.

32' Каюсте слева прошёл вперёд и попытался по центру вывести к воротам Симеоне. Кайоде в отчаянном подкате смог перехватить обостряющую передачу.

31' "Фиорентина" снова отошла на свою половину поля. Долго готовится очередной острый выпад к чужим воротам.

30' После навеса слева Бельтран головой пробил в правую штангу. После отскока мяч был доставлен на Бонавентуру, который забил гол из офсайда.

29' Бираги от углового флага навесил к ближней штанге. Дункан подобрал мяч, но нанести удар не смог.

28' Прострел Бираги слева в штрафную площадь заблокировал Ррахмани.

26' Иконе справа пошёл в центр, где перед штрафной площадью оказался в окружении трёх соперников и потерял мяч.

25' Напомню, что по регламенту суперкубка Италии в случае ничейного результата в основное время сразу начнётся серия пенальти. Дополнительное время регламентом не предусмотрено.

24' "Фиорентина" забрала мяч и комбинирует на своей половине поля.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

СИМЕОНЕ!!! Быструю контратаку провели неаполитанцы. Жуан Жезус слева прошёл вперёд и выдал отличный пас в центр на Симеоне. Джованни со смещением вправо вошёл в штрафную площадь и с восьми метров точно пробил в дальний угол ворот.

21' Голлини забрал мяч в руки после подачи от Брекало слева.

20' Каюсте по центру забежал в офсайд.

18' Стартовый отрезок матча проходит в рваном ритме. Короткий скоростные взрывы сменяются неспешным розыгрышем мяча в центре поля. Это происходит с обеих сторон.

17' Прострел Брекало слева в центр на Мело перехватил перехватил Мариу Руй.

16' Мартинес на фланге выбил мяч у Маццокки.

15' После прострела справа Кварацхелия до мяча не дотянулся, а Симеоне в касание пробил рядом с ближней штангой.

14' Жуан Жезус слева навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось. Мяч выбит, но контратаки у "Фиорентины" не получилось.

13' Мело исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит на Бираги, чей дальний удар получился немного правее ворот.

12' Политано исполнил подачу от углового флага. Флорентийцы мяч из штрафной площади выбили.

11' Политано справа сместился к центру и с двадцати метров пробил под перекладину. Терраччиано в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

10' "Фиорентина" исполнила угловой удар. Пробить в сторону ворот никому не удалось.

9' "Фиолетовые" разыграли штрафной удар. Иконе справа в штрафной площади получил мяч, но его уждар заблокирован соперниками.

8' Каюсте сбил Бонавентуру. Метров двадцать семь до ворот.

7' Голлини поучаствовал в перепасовке с партнёрами. "Фиорентина" попробовала включить высокий прессинг на чужой половине поля.

6' Команды по очереди комбинируют в центре поля. Подобраться к штрафным площадям в обе стороны соперникам не удаётся.

5' Симеоне на чужой половине поля завалил на газон Мело.

4' Политано от углового флага покатил мяч на Кварацхелию, после удара которого с линии штрафной площади с двумя рикошетами мяч дошёл до Терраччиано.

3' Политано справа прошёл вперёд и заработал первый угловой удар в матче.

2' "Наполи" играет в голубых футболках и белых трусах, "Фиорентина" - в фиолетовой форме.