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Стадион: .
Наполи
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 47
Наполи 83% (39)
X 12.8% (6)
Фиорентина 4.3% (2)
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Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Фиорентина
3.40
3.50
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Наполи
Фиорентина

История личных встреч

Наполи
Фиорентина

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
10 побед 22 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:3
К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.06
1.11

Среднее время на гол

85
81

Всего голов

48
46

Голов в среднем за матч

1.33
1.28

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

67
70

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0
Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0
Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2
1/2 финала
Наполи
Фиорентина
Интер Милан
Лацио
Финал
?
?
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Наполи 83% (39)
    X 12.8% (6)
    Фиорентина 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Фиорентина
    3.40
    3.50
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина

    Исход игры
    Наполи
    83% (39)
    Ничья
    12.8% (6)
    Фиорентина
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (32)
    Меньше
    23.81% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    61.7% (29)
    1:0 Наполи
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    2:0 Наполи
    4.3% (2)
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