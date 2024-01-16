Стадион: Аль-Аввал Парк.
Позже
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Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
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Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Наполи
Фиорентина
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
57.1%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.8%
61.1%
11.1%
10 побед 22 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.47
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.06
1.11
Среднее время на гол
85
81
Всего голов
48
46
Голов в среднем за матч
1.33
1.28
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
67
70
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0
Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0
Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2
Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина
Исход игры
Наполи
83% (39)
Ничья
12.8% (6)
Фиорентина
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (32)
Меньше
23.81% (10)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
2:1 Наполи
61.7% (29)
1:0 Наполи
10.6% (5)
1:1 Ничья
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
2:0 Наполи
4.3% (2)
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