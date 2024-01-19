Впрочем, ВАР вмешивается в игру, призывая Маркетти к монитору. Похоже, Педро всё-таки фолил против Мартинеса.

Пенальти в ворота "Лацио"! После просмотра видео Маркетти уверенно указывает на "точку"!

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ! Уверенно реализует пенальти Чалханоглу, пробивая низом в левый от себя угол, Проведель направление удара угадал, но выручить был не в состоянии!

Данило Катальди и Луис Альберто появляются на поле вместо Николо Ровеллы и Маттео Гендузи.

Удачно складывается матч для "Интера", сложно представить, чтобы "Лацио" сумел отыграть отставание в два мяча.

Фелипе Андерсон входит в штрафную с правого края, однако передача бразильца прервана защитниками. Намекают римляне на игру рукой, но свисток Маркетти молчит.

Проведель под прессингом соперника ошибается в передаче, отдавая мяч "Интеру", однако нерадзурри переводят владение в позиционное русло.

Позиционная атака "Интера" завершается падением Лаутаро в чужой штрафной площади, однако свисток Маркетти молчит, к негодованию черно-синей части Милана.

Иммобиле в борьбе с Ачерби оказывается на газоне в штрафной "Интера", однако арбитр никакого нарушения не фиксирует.

Совсем немного времени остается до перерыва, вероятно, счёт в первом тайме уже не изменится.

Тюрам после передачи из глубины поля врывается в штрафную, выманивает из ворот Проведеля, и после серии обманных движений пробивает по воротам, но защитник спасает ворота "Лацио".

Еще одна позиционная атака "Лацио" завершается ударом Весино метров с 18 - мяч пролетает над перекладиной ворот Зоммера.

Димарко получает мяч на левом краю и остро простреливает во вратарскую, но в итоге снаряд проходит мимо створа, никого не коснувшись.

Полчаса отыграли команды, пока игра проходит под контролем "Интера", слишком сильны подопечные Симоне Индзаги в этом сезоне.

61 процент игрового времени мячом владеет "Интер", мало что клеится у "Лацио" против такого серьезного соперника.

Мартинес приближается к штрафной соперника и пробивает низом с 20 метров, однако Проведель вытаскивает мяч из угла!

Угловой с правого фланга подает Димарко, мяч летит во вратарскую, где по нему успешно бьет кулаком Проведель.

Чалханоглу с левого фланга остро простреливает на дальнюю штангу, куда Тюрам и Мартинес немного не успевают!

Димарко подает с левого угла штрафной на дальнюю штангу, Барелла пробивает слёта, однако мяч попадает в перекладину и проходит выше створа!

Тюрам после заброса в штрафную скидывает мяч под удар Барелле, которого накрывают защитники "Лацио", плюс у француза зафиксирован офсайд.

Барелла фолит в центре поля против соперника, это первое нарушение, которое допустили игроки "Интера". У "Лацио" 4 фола.

26' Педро получает мяч на левом фланге и остро простреливает во вратарскую, однако Иммобиле или кто-то другой из римлян к мячу не успевают.

24' Миновали команды экватор первого тайма, потихоньку "Лацио" пытается выправить игру, но оборону "Интера" взломать, конечно, тяжело.

23' Быстрая атака "Интера" завершается ударом Димарко с правого угла штрафной - Проведель забирает мяч, летевший под перекладину.

22' Позиционная атака "Лацио" завершается ударом Фелипе Андерсона из-за пределов штрафной - мяч прокатывается левее створа.

20' Штрафной в центральной зоне заработали миланцы, один из игроков "Интера" головой скидывает мяч во вратарскую, но Проведель забирает снаряд.

19' Продолжает "Интер" давление на ворота соперника, Мхитарян пробивает с 15 метров, но попадает в защитника.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! МАРКУС ТЮРАМ!

Димарко после прострела с левого фланга пяткой скидывает мяч вдоль линии вратарской, а Тюрам в падении переправляет снаряд в сетку!

16' В последние минуты "Интер" больше контролирует мяч, однако пробиться к штрафной "Лацио" сейчас миланцам не удается.

15' В предыдущие два сезона команды встречались исключительно в Серии А и обменивались домашними победами. Последняя ничья в этом противостоянии случилась в октябре 2020 года.

14' Примерное равенство у нас по владению мячом, однако "Лацио" вообще не бьет по воротам, а вот у "Интера" уже 4 попытки, правда, все неточные.

13' Заброс миланцев в переднюю линию прерывается свистком арбитра - офсайд зафиксирован у Бареллы.

12' Еще один неточный удар в исполнении "Интера" увидели мы - Бастони с дальней дистанции пробивает выше цели.

11' После этого "Лацио" одержал четыре победы подряд в Серии А, поднявшись на пятое место, а также римляне вышли в полуфинал Кубка Италии, обыграв в дерби "Рому".

10' Месяц назад команды встречались в рамках Серии А в Риме, тогда "Интер" победил со счётом 2:0 благодаря голам Мартинеса и Тюрама.

9' Напомним, что "Интер" в этом сезоне проиграл всего два матча - в Серии А уступили в сентябре "Сассуоло", а недавно вылетели из Кубка Италии, уступив "Болонье".

8' Первый угловой в исполнении "Интера" к опасному моменту не привел, с подачей Димарко оборона "Лацио" справляется.

7' Барелла получает мяч на правом фланге атаки и исполняет подачу в штрафную, Тюрам пробивает в падении головой, однако мяч после касания защитника проходит рядом со штангой.

6' Димарко получает мяч на левом фланге и исполняет невысокий навес в штрафную, с которым оборона римлян справляется спокойно.

5' Фелипе Андерсон прорывается по правому флангу и исполняет прострел в штрафную "Интера", но оборона нерадзурри выбивает мяч подальше.

4' Еще одна атака "Интера" завершается ударом Тюрама из пределов штрафной после передачи с правого фланга - мяч летит над перекладиной.

3' Позиционная атака "Интера" завершается ударом Бареллы метров с 23 - мяч пролетает над перекладиной ворот Проведеля.

2' Напомним, что финальный матч за Суперкубок состоится в понедельник, соперником победителя этой пары будет "Наполи", который вчера разобрался с "Фиорентиной" - 3:0.