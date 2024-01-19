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  4. Суперкубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Интер Милан
2:0
Второй тайм: 56'
Лацио
0'
1:0
17' Гол
Тюрам Маркус
2:0
50' Пенальти
Чалханоглу Хакан

Ход матча

17'
Тюрам Маркус
(Димарко Федерико)
1:0
50'
Чалханоглу Хакан
2:0
51'
 
Катальди Данило
Ровелла Николо
51'
 
Альберто Луис
Гендузи Маттео

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 357 Количество передач 203
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 153
Интер Милан 92.2% (141)
X 4.6% (7)
Лацио 3.3% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
5
Весино
Матиас
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Интер Милан
3-5-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Лацио

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
40.9%
17 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

38 матчей

50%
13.2%
36.8%
19 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
0.95

Среднее время на гол

67
94

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 1 1
Димарко Федерико 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0
Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4
Лацио
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1
Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2
1/2 финала
Интер Милан
Лацио
3 Наполи
0 Фиорентина
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Наполи Дзербин Алессио 2
Наполи Симеоне Джованни 1
Интер Милан Тюрам Маркус 1
Наполи Жуан Жезус 0 (1)
Наполи Ди Лоренцо Джованни 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Проведель под прессингом соперника ошибается в передаче, отдавая мяч "Интеру", однако нерадзурри переводят владение в позиционное русло.
  • 53'
    Фелипе Андерсон входит в штрафную с правого края, однако передача бразильца прервана защитниками. Намекают римляне на игру рукой, но свисток Маркетти молчит.
  • 52'
    Удачно складывается матч для "Интера", сложно представить, чтобы "Лацио" сумел отыграть отставание в два мяча.
  • Замена
    51'
    Данило Катальди и Луис Альберто появляются на поле вместо Николо Ровеллы и Маттео Гендузи.
  • Пенальти
    50'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ!
    Уверенно реализует пенальти Чалханоглу, пробивая низом в левый от себя угол, Проведель направление удара угадал, но выручить был не в состоянии!
  • Пенальти!
    49'
    Пенальти в ворота "Лацио"! После просмотра видео Маркетти уверенно указывает на "точку"!
  • Видеоповтор
    48'
    Впрочем, ВАР вмешивается в игру, призывая Маркетти к монитору. Похоже, Педро всё-таки фолил против Мартинеса.
  • Судья
    47'
    Позиционная атака "Интера" завершается падением Лаутаро в чужой штрафной площади, однако свисток Маркетти молчит, к негодованию черно-синей части Милана.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Маттео Маркетти к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Тюрам после передачи из глубины поля врывается в штрафную, выманивает из ворот Проведеля, и после серии обманных движений пробивает по воротам, но защитник спасает ворота "Лацио".
  • 43'
    Хила блокирует дальний удар Мхитаряна, получая небольшое повреждение, мяч прилетел в область паха защитнику "Лацио".
  • 42'
    Совсем немного времени остается до перерыва, вероятно, счёт в первом тайме уже не изменится.
  • 40'
    Иммобиле в борьбе с Ачерби оказывается на газоне в штрафной "Интера", однако арбитр никакого нарушения не фиксирует.
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    • Фол, нарушение
      39'
      Барелла фолит в центре поля против соперника, это первое нарушение, которое допустили игроки "Интера". У "Лацио" 4 фола.
    • Офсайд
      37'
      Тюрам после заброса в штрафную скидывает мяч под удар Барелле, которого накрывают защитники "Лацио", плюс у француза зафиксирован офсайд.
    • Штанга
      36'
      Димарко подает с левого угла штрафной на дальнюю штангу, Барелла пробивает слёта, однако мяч попадает в перекладину и проходит выше створа!
    • Опасный момент
      35'
      Чалханоглу с левого фланга остро простреливает на дальнюю штангу, куда Тюрам и Мартинес немного не успевают!
    • Угловой
      34'
      Угловой с правого фланга подает Димарко, мяч летит во вратарскую, где по нему успешно бьет кулаком Проведель.
    • Опасный момент
      33'
      Мартинес приближается к штрафной соперника и пробивает низом с 20 метров, однако Проведель вытаскивает мяч из угла!
    • 32'
      61 процент игрового времени мячом владеет "Интер", мало что клеится у "Лацио" против такого серьезного соперника.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды, пока игра проходит под контролем "Интера", слишком сильны подопечные Симоне Индзаги в этом сезоне.
    • 29'
      Димарко получает мяч на левом краю и остро простреливает во вратарскую, но в итоге снаряд проходит мимо створа, никого не коснувшись.
    • 27'
      Еще одна позиционная атака "Лацио" завершается ударом Весино метров с 18 - мяч пролетает над перекладиной ворот Зоммера.
    • 26'
      Педро получает мяч на левом фланге и остро простреливает во вратарскую, однако Иммобиле или кто-то другой из римлян к мячу не успевают.
    • 24'
      Миновали команды экватор первого тайма, потихоньку "Лацио" пытается выправить игру, но оборону "Интера" взломать, конечно, тяжело.
    • 23'
      Быстрая атака "Интера" завершается ударом Димарко с правого угла штрафной - Проведель забирает мяч, летевший под перекладину.
    • 22'
      Позиционная атака "Лацио" завершается ударом Фелипе Андерсона из-за пределов штрафной - мяч прокатывается левее створа.
    • 20'
      Штрафной в центральной зоне заработали миланцы, один из игроков "Интера" головой скидывает мяч во вратарскую, но Проведель забирает снаряд.
    • 19'
      Продолжает "Интер" давление на ворота соперника, Мхитарян пробивает с 15 метров, но попадает в защитника.
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! МАРКУС ТЮРАМ!
      Димарко после прострела с левого фланга пяткой скидывает мяч вдоль линии вратарской, а Тюрам в падении переправляет снаряд в сетку!
    • 16'
      В последние минуты "Интер" больше контролирует мяч, однако пробиться к штрафной "Лацио" сейчас миланцам не удается.
    • 15'
      В предыдущие два сезона команды встречались исключительно в Серии А и обменивались домашними победами. Последняя ничья в этом противостоянии случилась в октябре 2020 года.
    • 14'
      Примерное равенство у нас по владению мячом, однако "Лацио" вообще не бьет по воротам, а вот у "Интера" уже 4 попытки, правда, все неточные.
    • Офсайд
      13'
      Заброс миланцев в переднюю линию прерывается свистком арбитра - офсайд зафиксирован у Бареллы.
    • 12'
      Еще один неточный удар в исполнении "Интера" увидели мы - Бастони с дальней дистанции пробивает выше цели.
    • 11'
      После этого "Лацио" одержал четыре победы подряд в Серии А, поднявшись на пятое место, а также римляне вышли в полуфинал Кубка Италии, обыграв в дерби "Рому".
    • 10'
      Месяц назад команды встречались в рамках Серии А в Риме, тогда "Интер" победил со счётом 2:0 благодаря голам Мартинеса и Тюрама.
    • 9'
      Напомним, что "Интер" в этом сезоне проиграл всего два матча - в Серии А уступили в сентябре "Сассуоло", а недавно вылетели из Кубка Италии, уступив "Болонье".
    • Угловой
      8'
      Первый угловой в исполнении "Интера" к опасному моменту не привел, с подачей Димарко оборона "Лацио" справляется.
    • 7'
      Барелла получает мяч на правом фланге атаки и исполняет подачу в штрафную, Тюрам пробивает в падении головой, однако мяч после касания защитника проходит рядом со штангой.
    • 6'
      Димарко получает мяч на левом фланге и исполняет невысокий навес в штрафную, с которым оборона римлян справляется спокойно.
    • 5'
      Фелипе Андерсон прорывается по правому флангу и исполняет прострел в штрафную "Интера", но оборона нерадзурри выбивает мяч подальше.
    • 4'
      Еще одна атака "Интера" завершается ударом Тюрама из пределов штрафной после передачи с правого фланга - мяч летит над перекладиной.
    • 3'
      Позиционная атака "Интера" завершается ударом Бареллы метров с 23 - мяч пролетает над перекладиной ворот Проведеля.
    • 2'
      Напомним, что финальный матч за Суперкубок состоится в понедельник, соперником победителя этой пары будет "Наполи", который вчера разобрался с "Фиорентиной" - 3:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 2:0 Лацио

    Исход игры
    Интер Милан
    92.2% (141)
    Ничья
    4.6% (7)
    Лацио
    3.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    43.8% (67)
    1:0 Интер Милан
    11.1% (17)
    2:0 Интер Милан
    10.5% (16)
    3:1 Интер Милан
    4.6% (7)
    1:1 Ничья
    2.6% (4)
    3:2 Интер Милан
    1.3% (2)
    3:0 Интер Милан
    1.3% (2)
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