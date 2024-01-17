Стадион: Аль-Аввал Парк. Главный судья: Маркетти Маттео
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
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Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Лацио
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
40.9%
17 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
38 матчей
50%
13.2%
36.8%
19 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.33
0.95
Среднее время на гол
67
94
Всего голов
57
46
Голов в среднем за матч
1.5
1.21
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
60
74
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0
Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4
Лацио
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1
Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2
Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио
Исход игры
Интер Милан
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Лацио
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (33)
Меньше
28.26% (13)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
62.5% (30)
2:0 Интер Милан
12.5% (6)
1:0 Интер Милан
12.5% (6)
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