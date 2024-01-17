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Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Интер Милан
 
Позже
Лацио
Интер Милан
Лацио

История личных встреч

Интер Милан
Лацио

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
40.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
40.9%
17 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

38 матчей

50%
13.2%
36.8%
19 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
0.95

Среднее время на гол

67
94

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

60
74

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0
Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4
Лацио
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1
Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2
1/2 финала
Наполи
Фиорентина
Интер Милан
Лацио
Финал
?
?
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.

    Главный судья: Маркетти Маттео

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    • Прогнозы 48
    Интер Милан 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Лацио 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Лацио
    1.70
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    5.80
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    5.60
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио

    Исход игры
    Интер Милан
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Лацио
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    62.5% (30)
    2:0 Интер Милан
    12.5% (6)
    1:0 Интер Милан
    12.5% (6)
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