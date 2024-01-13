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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Иглесиас Хавьер
Лас-Пальмас
3:0
Второй тайм: 74'
Вильярреал
0'
1' Желтая карточка
Альтимира Адриа
1:0
8' Гол
Родригес Кирьян
16' Желтая карточка
Суарес Алехандро
16' Желтая карточка
Муньос Хави
19' Желтая карточка
Баэна Алехандро
34' Желтая карточка
Херцог Хуанма
39' Желтая карточка
Эрик-Бертран Байи
43' Желтая карточка
Кардона Серхи
2:0
52' Гол
Херцог Хуанма
3:0
63' Гол
Родригес Кирьян

Ход матча

1'
 
Альтимира Адриа
8'
Родригес Кирьян
(Молейро Альберто)
1:0
16'
Суарес Алехандро
 
16'
Муньос Хави
 
19'
 
Баэна Алехандро
34'
Херцог Хуанма
 
39'
 
Эрик-Бертран Байи
43'
Кардона Серхи
 
52'
Херцог Хуанма
(Рамирес Сандро)
2:0
56'
 
Сорлот Александр
Моралес Луис
56'
 
Фемения Кико
Альтимира Адриа
61'
Парк Марвин
Молейро Альберто
 
63'
Родригес Кирьян
(Муньос Хави)
3:0
68'
 
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
68'
 
Коклен Франсис
Комесанья Санти

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 7
  • 9 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 130
Лас-Пальмас 23.1% (30)
X 43.1% (56)
Вильярреал 33.8% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лас-Пальмас
Ничья
Вильярреал
2.53
9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
31
Херцог
Хуанма
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
12
Эрик-Бертран
Байи
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
27
Ахомач
Илиас
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
15
Моралес
Луис
Лас-Пальмас
4-5-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Вильярреал

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
П
0:2
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
С
1:1
С
2:2
КК
2:1
КК
2:4

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 4 0.2
Мунир Эль-Хаддади 2 0.1
Виера Хонатан 2 (2) 0.1
Кардона Марк 2 (1) 0.1
Молейро Альберто 1 0.05
Каба Сори 1 0.05
Бенито Рамирес 1 0.05
Эррера Кристиан 1 0.05
Пехиньо Франсиско 1 0.05
Араухо Хулиан 1 0.05
Коко Сауль 1 0.05
Херцог Хуанма 1 0.05
Рамирес Сандро 0 0
Парк Марвин 0 0
Муньос Хави 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 9 (2) 0.45
Сорлот Александр 6 0.3
Моралес Луис 5 0.25
Парехо Даниэль 2 (2) 0.1
Баэна Алехандро 1 0.05
Педраса Альфонсо 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Фойт Хуан 1 0.05
Ахомач Илиас 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 7 0
Родригес Кирьян 6 0
Мармол Мика 3 1
Муньос Хави 4 0
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 3 0
Перроне Максимо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Луаодис Энзо 2 0
Парк Марвин 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 6 1
Капу Этьен 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Комесанья Санти 5 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Фемения Кико 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Бреретон Бен 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Габбия Маттео 2 0
Марселино Гарсия Тораль 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
6
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Вильярреал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

6
9
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Вильярреал
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Пропущено

7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
4
57%
2
12%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
2
33%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
21
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
5
24%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
4
40%
3
14%
61-75
3
30%
2
10%
76-90

Забито

16
27
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 2
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
5
31%
6
22%
76-90

Пропущено

17
38
2 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
0
0%
4
11%
1-15
1
6%
9
24%
16-30
1
6%
8
21%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
6
35%
6
16%
61-75
7
41%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Вильярреал

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 50%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
11 раз 58%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
17
2
5
14
1.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
2.
Жирона
 Заявка 19 15 3 1 46 - 24 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 11 5 3 36 - 19 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
7.
Бетис
 Заявка 19 6 10 3 21 - 20 28
8.
Лас-Пальмас
 3:0 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
9.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 0:3 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 19 3 9 7 17 - 23 18
16.
Сельта
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 Заявка 19 2 5 12 22 - 40 11
20.
Альмерия
 Заявка 19 0 5 14 19 - 43 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
3.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
4.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 3:0 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Вильярреал
 0:3 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
17.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 3:0 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
11.
Вильярреал
 0:3 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
15.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
16.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
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    Прогнозы 130
    Лас-Пальмас 23.1% (30)
    X 43.1% (56)
    Вильярреал 33.8% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Вильярреал
    2.53
    9.50
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    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 3:0 Вильярреал

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    23.1% (30)
    Ничья
    43.1% (56)
    Вильярреал
    33.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.84% (47)
    Меньше
    61.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (99)
    Нет
    18.18% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (52)
    1:2 Вильярреал
    20% (26)
    2:1 Лас-Пальмас
    11.5% (15)
    1:0 Лас-Пальмас
    6.9% (9)
    0:1 Вильярреал
    6.2% (8)
    0:2 Вильярреал
    3.1% (4)
    3:2 Лас-Пальмас
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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