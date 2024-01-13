Тур: 20. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Иглесиас Хавьер
3:0
Второй тайм: 74'
0'
1' Желтая карточкаАльтимира Адриа
1:0
8' ГолРодригес Кирьян
16' Желтая карточкаСуарес Алехандро
16' Желтая карточкаМуньос Хави
19' Желтая карточкаБаэна Алехандро
34' Желтая карточкаХерцог Хуанма
39' Желтая карточкаЭрик-Бертран Байи
43' Желтая карточкаКардона Серхи
2:0
52' ГолХерцог Хуанма
3:0
63' ГолРодригес Кирьян
Ход матча
8'
16'
16'
19'
34'
43'
52'
2:0
63'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Мармол
Мика
27
Ахомач
Илиас
15
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Кардона МаркЗащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лас-Пальмас
Вильярреал
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|4
|0.2
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.1
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.1
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.1
|Молейро Альберто
|1
|0.05
|Каба Сори
|1
|0.05
|Бенито Рамирес
|1
|0.05
|Эррера Кристиан
|1
|0.05
|Пехиньо Франсиско
|1
|0.05
|Араухо Хулиан
|1
|0.05
|Коко Сауль
|1
|0.05
|Херцог Хуанма
|1
|0.05
|Рамирес Сандро
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|9 (2)
|0.45
|Сорлот Александр
|6
|0.3
|Моралес Луис
|5
|0.25
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.1
|Баэна Алехандро
|1
|0.05
|Педраса Альфонсо
|1
|0.05
|Манди Аисса
|1
|0.05
|Куэнка Хорхе
|1
|0.05
|Фойт Хуан
|1
|0.05
|Ахомач Илиас
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|7
|0
|Родригес Кирьян
|6
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Муньос Хави
|4
|0
|Суарес Алехандро
|4
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Коко Сауль
|3
|0
|Перроне Максимо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Луаодис Энзо
|2
|0
|Парк Марвин
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|6
|1
|Капу Этьен
|6
|0
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Комесанья Санти
|5
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Террац Рамон
|3
|0
|Альтимира Адриа
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Манди Аисса
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Куэнка Хорхе
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
6
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Вильярреал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
6
9
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Вильярреал
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
7
17
0 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
14%
2
12%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
4
57%
2
12%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
2
33%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
21
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
5
24%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
4
40%
3
14%
61-75
3
30%
2
10%
76-90
Забито
16
27
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 2
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
19%
3
11%
31-45
2
13%
5
19%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
5
31%
6
22%
76-90
Пропущено
17
38
2 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
0
0%
4
11%
1-15
1
6%
9
24%
16-30
1
6%
8
21%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
6
35%
6
16%
61-75
7
41%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Вильярреал
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 50%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
11 раз 58%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
36
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
81
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
172
514
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|46 - 24
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 19
|38
|6.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 19
|32
|7.
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 20
|28
|8.
|3:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 23
|26
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|0:3 Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 23
|18
|16.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|14 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 40
|11
|20.
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|19 - 43
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|3:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|15.
|0:3 Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|3:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|0:3 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Атлетико М
|Мората Альваро
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|Хетафе
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|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алькарас Рубен
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 3:0 Вильярреал
Исход игры
Лас-Пальмас
23.1% (30)
Ничья
43.1% (56)
Вильярреал
33.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
38.84% (47)
Меньше
61.16% (74)
Обе команды забьют
Да
81.82% (99)
Нет
18.18% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (52)
1:2 Вильярреал
20% (26)
2:1 Лас-Пальмас
11.5% (15)
1:0 Лас-Пальмас
6.9% (9)
0:1 Вильярреал
6.2% (8)
0:2 Вильярреал
3.1% (4)
3:2 Лас-Пальмас
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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