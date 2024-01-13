Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

44' Баэна Алехандро из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Кардона Серхи получил желтую карточку от судьи

43' Рамирес Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Мунир Эль-Хаддади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

40' Куэнка Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

39' Морено Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Херцог Хуанма получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

33' Баэна Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Эрик-Бертран Байи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Моралес Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

22' Оооо... вот это был удар! Моралес Луис должен был забить с этой позиции.

22' Моралес Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Педраса Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Баэна Алехандро получил желтую карточку от судьи

19' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Муньос Хави получил желтую карточку от судьи

16' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Суарес Алехандро получил желтую карточку от судьи

16' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Вильярреал

15' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Вильярреал

10' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Команда Лас-Пальмас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Родригес Кирьян забивает с правой ноги!

8' Молейро Альберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Вильярреал

6' Молейро Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Баэна Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Альтимира Адриа получил желтую карточку от судьи

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля