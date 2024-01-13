  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 24485 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Лас-Пальмас
3:0
Конец матча
Вильярреал
0'
1' Желтая карточка
Альтимира Адриа
1:0
8' Гол
Родригес Кирьян
16' Желтая карточка
Суарес Алехандро
16' Желтая карточка
Муньос Хави
19' Желтая карточка
Баэна Алехандро
34' Желтая карточка
Херцог Хуанма
39' Желтая карточка
Эрик-Бертран Байи
43' Желтая карточка
Кардона Серхи
2:0
51' Гол
Херцог Хуанма
3:0
63' Гол
Родригес Кирьян
90'+6

Ход матча

1'
 
Альтимира Адриа
8'
Родригес Кирьян
(Молейро Альберто)
1:0
16'
Суарес Алехандро
 
16'
Муньос Хави
 
19'
 
Баэна Алехандро
34'
Херцог Хуанма
 
39'
 
Эрик-Бертран Байи
43'
Кардона Серхи
 
51'
Херцог Хуанма
(Рамирес Сандро)
2:0
56'
 
Сорлот Александр
Моралес Луис
56'
 
Фемения Кико
Альтимира Адриа
61'
Парк Марвин
Молейро Альберто
 
63'
Родригес Кирьян
(Муньос Хави)
3:0
68'
 
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
68'
 
Коклен Франсис
Комесанья Санти
73'
Рамирес Сандро
Муньос Хави
 
73'
Бенито Рамирес
Луаодис Энзо
 
75'
 
Тригерос Мануэль
Баэна Алехандро
86'
Кардона Марк
Родригес Кирьян
 
86'
Гонсалес Иньяки
Мунир Эль-Хаддади
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 8
  • 13 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 542 Количество передач 414
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Лас-Пальмас 23.1% (30)
X 43.1% (56)
Вильярреал 33.8% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
31
Херцог
Хуанма
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
9
Рамирес
Сандро
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
12
Эрик-Бертран
Байи
5
Куэнка
Хорхе
24
Педраса
Альфонсо
27
Ахомач
Илиас
10
Парехо
Даниэль
4
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
15
Моралес
Луис
Лас-Пальмас
4-5-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Вильярреал

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
П
0:2
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
С
1:1
С
2:2
КК
2:1
КК
2:4

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 5 0.25
Мунир Эль-Хаддади 2 0.1
Виера Хонатан 2 (2) 0.1
Кардона Марк 2 (1) 0.1
Молейро Альберто 1 0.05
Каба Сори 1 0.05
Бенито Рамирес 1 0.05
Эррера Кристиан 1 0.05
Пехиньо Франсиско 1 0.05
Араухо Хулиан 1 0.05
Коко Сауль 1 0.05
Херцог Хуанма 1 0.05
Рамирес Сандро 0 0
Муньос Хави 0 0
Парк Марвин 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 9 (2) 0.45
Сорлот Александр 6 0.3
Моралес Луис 5 0.25
Парехо Даниэль 2 (2) 0.1
Баэна Алехандро 1 0.05
Педраса Альфонсо 1 0.05
Манди Аисса 1 0.05
Куэнка Хорхе 1 0.05
Фойт Хуан 1 0.05
Ахомач Илиас 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 7 0
Родригес Кирьян 6 0
Мармол Мика 3 1
Муньос Хави 4 0
Суарес Алехандро 4 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 3 0
Перроне Максимо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Каба Сори 2 0
Луаодис Энзо 2 0
Парк Марвин 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Херцог Хуанма 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 6 1
Капу Этьен 6 0
Педраса Альфонсо 4 1
Комесанья Санти 5 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Фемения Кико 3 0
Террац Рамон 3 0
Альтимира Адриа 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Манди Аисса 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Бреретон Бен 2 0
Куэнка Хорхе 2 0
Габбия Маттео 2 0
Марселино Гарсия Тораль 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Вильярреал
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
6
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

6
9
Лас-Пальмас
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Вильярреал
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
23%
2
20%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

7
20
0 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
14%
3
15%
46-60
2
29%
4
20%
61-75
4
57%
2
10%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
2
33%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
21
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
1
10%
5
24%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
4
40%
3
14%
61-75
3
30%
2
10%
76-90

Забито

19
27
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
3
16%
3
11%
31-45
3
16%
5
19%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
5
26%
6
22%
76-90

Пропущено

17
41
2 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
0
0%
5
12%
1-15
1
6%
9
22%
16-30
1
6%
8
20%
31-45
2
12%
8
20%
46-60
6
35%
7
17%
61-75
7
41%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унионистас - Вильярреал 1:1 Валенсия - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Вильярреал

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 50%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 30%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
11 раз 55%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
17
3
6
14
1.5
6
14
1
19
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
2.
Жирона
 Заявка 19 15 3 1 46 - 24 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 11 5 3 36 - 19 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
7.
Бетис
 Заявка 19 6 10 3 21 - 20 28
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
9.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 1:1 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 1:1 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 Заявка 19 2 5 12 22 - 40 11
20.
Альмерия
 Заявка 19 0 5 14 19 - 43 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
3.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
4.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 1:1 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Сельта
 1:1 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
17.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 1:1 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 1:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Лас-Пальмас заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24485 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Лас-Пальмас: 56%, Вильярреал: 44%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 96'
    Кардона Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Парк Марвин из команды Лас-Пальмас своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Лас-Пальмас 23.1% (30)
    X 43.1% (56)
    Вильярреал 33.8% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лас-Пальмас 3:0 Вильярреал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 3:0 Вильярреал

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    23.1% (30)
    Ничья
    43.1% (56)
    Вильярреал
    33.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.84% (47)
    Меньше
    61.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (99)
    Нет
    18.18% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (52)
    1:2 Вильярреал
    20% (26)
    2:1 Лас-Пальмас
    11.5% (15)
    1:0 Лас-Пальмас
    6.9% (9)
    0:1 Вильярреал
    6.2% (8)
    0:2 Вильярреал
    3.1% (4)
    3:2 Лас-Пальмас
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный