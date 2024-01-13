Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Пратс Абдон получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Удар от ворот произведет Сельта

88' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Сельта

85' Ларин Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Мальорка

83' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Судья подбегает и показывает Ларсен Йорген из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.

82' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

80' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Удар от ворот произведет Сельта

76' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

74' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Пратс Абдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Пратс Абдон

70' Гонсалес Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

68' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ларин Кайл нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

64' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Антонио Санчес выиграл воздушное противоборство у Тапия Ренато

63' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Сельта

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Раильо Антонио наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

58' Удар от ворот произведет Сельта

58' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Лато Тони из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Мальорка

49' Родригес Мигель не смог попасть в створ ударом издали

49' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Дотор Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля