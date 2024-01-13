Тур: 20. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Гарсия Виктор
0'
0:1
10' ГолАспас Яго
37' Желтая карточкаЛарин Кайл
1:1
43' ГолЛарин Кайл
45' Желтая карточкаГонсалес Джованни
82' Желтая карточкаЛарсен Йорген
89' Желтая карточкаПратс Абдон
89' Желтая карточкаКопете Хосе
90'+5
Ход матча
10'
0:1
37'
43'
1:1
82'
89'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
270 Количество передач 169
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маффео
Пабло
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Давид ЛопесЗащитник
-
31 Лей ЮсунЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
36 Alex Quevedo
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
33 Альварес УгоПолузащитник
-
27 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Мальорка
Сельта
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.6
Среднее время на гол
51
56
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.25
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.2
|Родригес Даниэль I
|2
|0.1
|Ларин Кайл
|2
|0.1
|Раильо Антонио
|2
|0.1
|Санчес Антонио
|1
|0.05
|Саму Кошта
|1
|0.05
|Настасич Матия
|1
|0.05
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|7
|0.35
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.15
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.15
|Бамба Джонатан
|2
|0.1
|Сведберг Виллиот
|2
|0.1
|Нуньес Унай
|1
|0.05
|Мингеса Оскар
|1
|0.05
|Старфельт Карл
|1
|0.05
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Настасич Матия
|5
|0
|Коста Хауме
|5
|0
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Ларин Кайл
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Раильо Антонио
|1
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Родригес Мигель
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сельта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
9
Мальорка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
4
7
Мальорка
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
74% (14)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сельта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
1
14%
7
44%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
4
29%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
4
21%
76-90
Пропущено
23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
5
22%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
2
9%
3
10%
46-60
6
26%
5
17%
61-75
3
13%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Результаты матчей
Мальорка
Сельта
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
27
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
63
37
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
127
514
613
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|46 - 24
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 19
|38
|6.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 19
|32
|7.
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 20
|28
|8.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 23
|26
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|1:1 Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|1:1 Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|14 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 40
|11
|20.
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|19 - 43
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|1:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алькарас Рубен
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Сельта
Исход игры
Мальорка
47.6% (59)
Ничья
39.5% (49)
Сельта
12.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
26.27% (31)
Меньше
73.73% (87)
Обе команды забьют
Да
61.02% (72)
Нет
38.98% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (41)
1:0 Мальорка
27.4% (34)
2:1 Мальорка
15.3% (19)
1:2 Сельта
6.5% (8)
0:0 Ничья
4.8% (6)
0:2 Сельта
2.4% (3)
0:1 Сельта
1.6% (2)
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