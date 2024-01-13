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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Мальорка
1:1
Конец матча
Сельта
0'
0:1
10' Гол
Аспас Яго
37' Желтая карточка
Ларин Кайл
1:1
43' Гол
Ларин Кайл
45' Желтая карточка
Гонсалес Джованни
82' Желтая карточка
Ларсен Йорген
89' Желтая карточка
Пратс Абдон
89' Желтая карточка
Копете Хосе
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Аспас Яго
(Ларсен Йорген)
37'
Ларин Кайл
 
43'
Ларин Кайл
(Гонсалес Джованни)
1:1
45'
Гонсалес Джованни
 
46'
 
Родригес Мигель
Перес Карлес
65'
Дардер Серхи
Саму Кошта
 
70'
Пратс Абдон
Санчес Антонио
 
70'
Маскарель Омар
Ману Морланес
 
70'
 
Дувикас Анастасиос
Аспас Яго
80'
Ван дер Хейден Сибе
Лато Тони
 
80'
 
Де ла Торре Лука
Дотор Карлос
82'
 
Ларсен Йорген
89'
Пратс Абдон
 
89'
Копете Хосе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 270 Количество передач 169
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 124
Мальорка 47.6% (59)
X 39.5% (49)
Сельта 12.9% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
3
Лато
Тони
18
Санчес
Антонио
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
25
Гуаита
Висенте
16
Жаилсон
Маркес
4
Нуньес
Унай
28
Домингес
Карлос
3
Мингеса
Оскар
23
Санчес
Мануэль
7
Перес
Карлес
5
Тапия
Ренато
6
Дотор
Карлос
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
Мальорка
5-4-1
Сельта
5-3-2

История личных встреч

Мальорка
Сельта

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:2
П
1:0
П
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.25
Мурики Ведат 4 (1) 0.2
Родригес Даниэль I 2 0.1
Ларин Кайл 2 0.1
Раильо Антонио 2 0.1
Санчес Антонио 1 0.05
Саму Кошта 1 0.05
Настасич Матия 1 0.05
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.35
Аспас Яго 3 (1) 0.15
Дувикас Анастасиос 3 0.15
Бамба Джонатан 2 0.1
Сведберг Виллиот 2 0.1
Нуньес Унай 1 0.05
Мингеса Оскар 1 0.05
Старфельт Карл 1 0.05
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Настасич Матия 5 0
Коста Хауме 5 0
Родригес Даниэль I 5 0
Маффео Пабло 3 1
Гонсалес Джованни 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Вальент Мартин 3 0
Ларин Кайл 3 0
Саму Кошта 3 0
Копете Хосе 3 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Пратс Абдон 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Раильо Антонио 1 0
Ван дер Хейден Сибе 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Перес Карлес 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сельта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
9
Мальорка
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

4
7
Мальорка
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (5)
74% (14)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Сельта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
1
14%
7
44%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
4
29%
61-75
2
13%
3
21%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
4
24%
4
21%
76-90

Пропущено

23
30
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
5
22%
3
10%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
2
9%
3
10%
46-60
6
26%
5
17%
61-75
3
13%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0
Сельта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Мальорка
Сельта

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
2
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
6
13
2
17
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
2.
Жирона
 Заявка 19 15 3 1 46 - 24 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 11 5 3 36 - 19 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
7.
Бетис
 Заявка 19 6 10 3 21 - 20 28
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
9.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 1:1 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 1:1 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 Заявка 19 2 5 12 22 - 40 11
20.
Альмерия
 Заявка 19 0 5 14 19 - 43 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
3.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
4.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 1:1 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Сельта
 1:1 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
17.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 1:1 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 1:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Мальорка 47.6% (59)
    X 39.5% (49)
    Сельта 12.9% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:1 Сельта

    Исход игры
    Мальорка
    47.6% (59)
    Ничья
    39.5% (49)
    Сельта
    12.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.27% (31)
    Меньше
    73.73% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    61.02% (72)
    Нет
    38.98% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (41)
    1:0 Мальорка
    27.4% (34)
    2:1 Мальорка
    15.3% (19)
    1:2 Сельта
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    4.8% (6)
    0:2 Сельта
    2.4% (3)
    0:1 Сельта
    1.6% (2)
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