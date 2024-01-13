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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Атлетик Б
 
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Реал Сосьедад
Прогнозы 121
Атлетик Б 60.3% (73)
X 27.3% (33)
Реал Сосьедад 12.4% (15)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
6
Весга
Микель
7
Беренгер
Алекс
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
32
Марреро
Унаи
2
Одриосола
Альваро
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
12
Захарян
Арсен
7
Барренечеа
Андер
10
Оярсабаль
Микель
Атлетик Б
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Сосьедад

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ТМК
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.79

Среднее время на гол

68
114

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

1.47
0.83

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
108

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.42
Гурусета Горка 8 0.42
Уильямс Нико 3 0.16
Сансет Ойян 3 0.16
Весга Микель 3 (2) 0.16
Беренгер Алекс 2 (1) 0.11
Гомес Унаи 2 0.11
Де Маркос Оскар 1 0.05
Юри Берчиче 1 0.05
Руис Иньиго 1 0.05
Вильялибре Асьер 1 0.05
Гарсия Дани 1 0.05
Паредес Айтор 1 0.05
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.37
Кубо Такефуса 6 0.32
Субименди Мартин 4 0.21
Барренечеа Андер 3 0.16
Браис Мендес 2 0.11
Умар Садик 2 0.11
Фернандес Карлос 2 (1) 0.11
Мерино Микель 1 0.05
Ле Норман Робен 1 0.05
Траоре Амари 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Захарян Арсен 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Гарсия Рауль 4 0
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Вивиан Даниэль 3 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 7 0
Ле Норман Робен 6 0
Траоре Амари 5 0
Браис Мендес 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Мерино Микель 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
5
Атлетик Б
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

12
17
Атлетик Б
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
6
50%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
29%
29%
3
25%
61-75
6
25%
2
17%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
25%
3
18%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
17%
2
12%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
7
58%
76-90

Забито

36
29
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
5
14%
4
14%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
5
14%
8
28%
31-45
3
8%
2
7%
46-60
8
22%
8
28%
61-75
8
22%
4
14%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
4
21%
10
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0

Результаты матчей

Атлетик Б
Реал Сосьедад

Точный счет

2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
8
2
1.5
4
6
5
5
2.5
3
7
3
7
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
12
7
1.5
7
12
6
13
2.5
5
14
3
16
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
2.
Жирона
 Заявка 19 15 3 1 46 - 24 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 11 5 3 36 - 19 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
7.
Бетис
 Заявка 19 6 10 3 21 - 20 28
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
9.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 1:1 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 1:1 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 Заявка 19 2 5 12 22 - 40 11
20.
Альмерия
 Заявка 19 0 5 14 19 - 43 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
3.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
4.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 1:1 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Сельта
 1:1 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
17.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 1:1 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 1:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 20-м туре испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграет в гостях против "Атлетика" из Бильбао. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2024, осталось 26 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 121
Атлетик Б 60.3% (73)
X 27.3% (33)
Реал Сосьедад 12.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Сосьедад
2.12
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3.45
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4.28
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Сосьедад

Исход игры
Атлетик Б
60.7% (74)
Ничья
27% (33)
Реал Сосьедад
12.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
32.8% (40)
1:1 Ничья
22.1% (27)
1:0 Атлетик Б
22.1% (27)
1:2 Реал Сосьедад
9% (11)
2:0 Атлетик Б
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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