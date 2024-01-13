Тур: 20. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Мунуэра Хосе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
11
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Айеса ГайзкаВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Атлетик Б
Реал Сосьедад
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
33.3%
23.3%
43.4%
10 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.79
Среднее время на гол
68
114
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
1.47
0.83
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
108
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.42
|Гурусета Горка
|8
|0.42
|Уильямс Нико
|3
|0.16
|Сансет Ойян
|3
|0.16
|Весга Микель
|3 (2)
|0.16
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.11
|Гомес Унаи
|2
|0.11
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|Юри Берчиче
|1
|0.05
|Руис Иньиго
|1
|0.05
|Вильялибре Асьер
|1
|0.05
|Гарсия Дани
|1
|0.05
|Паредес Айтор
|1
|0.05
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.37
|Кубо Такефуса
|6
|0.32
|Субименди Мартин
|4
|0.21
|Барренечеа Андер
|3
|0.16
|Браис Мендес
|2
|0.11
|Умар Садик
|2
|0.11
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.11
|Мерино Микель
|1
|0.05
|Ле Норман Робен
|1
|0.05
|Траоре Амари
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Гарсия Рауль
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Вивиан Даниэль
|3
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|7
|0
|Ле Норман Робен
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Мерино Микель
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Реал Сосьедад
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
5
Атлетик Б
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Реал Сосьедад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
17
Атлетик Б
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Реал Сосьедад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
6
50%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
29%
29%
3
25%
61-75
6
25%
2
17%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
25%
3
18%
1-15
5
42%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
2
17%
2
12%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
7
58%
76-90
Забито
36
29
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
5
14%
4
14%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
5
14%
8
28%
31-45
3
8%
2
7%
46-60
8
22%
8
28%
61-75
8
22%
4
14%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
11%
2
10%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
4
21%
10
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0
Результаты матчей
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
3 раза 16%
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
82
46
55
37
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
127
712
613
514
316
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|46 - 24
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 19
|38
|6.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 19
|32
|7.
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 20
|28
|8.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 23
|26
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|1:1 Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|1:1 Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|14 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 40
|11
|20.
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|19 - 43
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|1:1 Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|1:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алькарас Рубен
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетик Б
60.7% (74)
Ничья
27% (33)
Реал Сосьедад
12.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
32.8% (40)
1:1 Ничья
22.1% (27)
1:0 Атлетик Б
22.1% (27)
1:2 Реал Сосьедад
9% (11)
2:0 Атлетик Б
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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