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Приветствуем всех любителей футбола! В 20-м туре испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" сыграет в гостях против "Атлетика" из Бильбао. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.