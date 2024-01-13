Тур: 20. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Куадра Гильермо
0'
13' Желтая карточкаМендес Бруно
34' Желтая карточкаУзуни Мюрто
43' Желтая карточкаБаталья Аугусто
Ход матча
13'
34'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
249 Количество передач 167
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
20
Абнер
21
Рока
Марк
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бусто ПаблоЗащитник
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бетис
Гранада
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.9
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.3
|Перес Айосе
|4
|0.2
|Иско Аларкон
|2
|0.1
|Руибаль Айтор
|2
|0.1
|Рока Марк
|2
|0.1
|Диао Ассане
|2
|0.1
|Песселья Херман
|1
|0.05
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|Эззалзули Абде
|1
|0.05
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.3
|Узуни Мюрто
|6 (2)
|0.3
|Бое Лукас
|3
|0.15
|Санчес Рикард
|2
|0.1
|Омородион Сэмюэль
|2
|0.1
|Вильяр Гонсало
|1
|0.05
|Рубио Мигель
|1
|0.05
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|5
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Рока Марк
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Диао Ассане
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Бое Лукас
|4
|1
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Микель Игнаси
|4
|0
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|Санчес Рикард
|4
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Нева Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Гранада
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
9
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Гранада
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
7
9
Бетис
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
58% (11)
0% (0)
Гранада
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
5
56%
76-90
Пропущено
4
20
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
50%
8
40%
31-45
1
25%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
25%
2
10%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
40%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
4
27%
5
25%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Забито
22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
5
23%
3
14%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
3
14%
7
32%
61-75
4
18%
6
27%
76-90
Пропущено
19
40
9 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 18
0
0%
4
10%
1-15
4
21%
7
18%
16-30
5
26%
13
33%
31-45
1
5%
7
18%
46-60
4
21%
3
8%
61-75
5
26%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1
Результаты матчей
Бетис
Гранада
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
7 раз 37%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Бетис
Гранада
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
36
55
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
45
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
514
712
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|46 - 24
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|0:0 Заявка
|20
|6
|11
|3
|21 - 20
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 23
|26
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|14 - 26
|15
|19.
|0:0 Заявка
|20
|2
|6
|12
|22 - 40
|12
|20.
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|19 - 43
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|12 - 4
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|8 - 21
|2
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|9
|Кадис
|Алькарас Рубен
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Гранада
Исход игры
Бетис
91% (111)
Ничья
5.7% (7)
Гранада
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.06% (34)
Меньше
70.94% (83)
Обе команды забьют
Да
35.04% (41)
Нет
64.96% (76)
Популярный счёт
1:0 Бетис
31.1% (38)
2:0 Бетис
29.5% (36)
2:1 Бетис
26.2% (32)
1:1 Ничья
5.7% (7)
3:1 Бетис
1.6% (2)
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