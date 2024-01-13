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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Бетис
0:0
Перерыв
Гранада
0'
13' Желтая карточка
Мендес Бруно
34' Желтая карточка
Узуни Мюрто
43' Желтая карточка
Баталья Аугусто

Ход матча

13'
 
Мендес Бруно
19'
Диао Ассане
Перес Айосе
 
34'
 
Узуни Мюрто
43'
 
Баталья Аугусто

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 249 Количество передач 167
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 122
Бетис 91% (111)
X 5.7% (7)
Гранада 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бетис
Ничья
Гранада
4.85
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
20
Абнер
21
Рока
Марк
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
25
Баталья
Аугусто
2
Мендес
Бруно
II
22
Пёнтковски
Камиль
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
26
Сарагоса
Брайан
20
Руис
Серхио
24
Вильяр
Гонсало
9
Кальехон
Хосе
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
Бетис
4-2-3-1
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Гранада

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 2 победы

22 матча

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ТМС
3:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
П
4:1
П
2:2
П
2:0
П
1:1
ТМК
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:5
П
1:2
П
1:2
П
0:1
С
3:0
КК
2:2
С
4:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.9
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.23

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.3
Перес Айосе 4 0.2
Иско Аларкон 2 0.1
Руибаль Айтор 2 0.1
Рока Марк 2 0.1
Диао Ассане 2 0.1
Песселья Херман 1 0.05
Гидо Родригес 1 0.05
Эззалзули Абде 1 0.05
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.3
Узуни Мюрто 6 (2) 0.3
Бое Лукас 3 0.15
Санчес Рикард 2 0.1
Омородион Сэмюэль 2 0.1
Вильяр Гонсало 1 0.05
Рубио Мигель 1 0.05
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 5 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Абнер 2 0
Диао Ассане 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Папастатопулос Сократис 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 4 1
Сарагоса Брайан 5 0
Микель Игнаси 4 0
Вильяр Гонсало 4 0
Санчес Рикард 4 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Нева Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Рубио Мигель 1 0
Узуни Мюрто 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Гранада
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
9
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Гранада
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

7
9
Бетис
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
58% (11)
0% (0)
Гранада
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 15
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
5
56%
76-90

Пропущено

4
20
2 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
50%
8
40%
31-45
1
25%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
25%
2
10%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
40%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
4
27%
5
25%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
4
27%
4
20%
76-90

Забито

22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 4
4 Не забивали 8
5
23%
3
14%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
4
18%
1
5%
46-60
3
14%
7
32%
61-75
4
18%
6
27%
76-90

Пропущено

19
40
9 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 18
0
0%
4
10%
1-15
4
21%
7
18%
16-30
5
26%
13
33%
31-45
1
5%
7
18%
46-60
4
21%
3
8%
61-75
5
26%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0
Гранада
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1
Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1

Результаты матчей

Бетис
Гранада

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
7 раз 37%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Бетис
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
5
5
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
7
12
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
2.
Жирона
 Заявка 19 15 3 1 46 - 24 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 0:0 Заявка 20 6 11 3 21 - 20 29
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
9.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 0:0 Заявка 20 2 6 12 22 - 40 12
20.
Альмерия
 Заявка 19 0 5 14 19 - 43 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 0:0 Заявка 10 5 5 0 12 - 4 20
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 0:0 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 0:0 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 0:0 Заявка 10 0 2 8 8 - 21 2
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 31.1% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Бетис 91% (111)
    X 5.7% (7)
    Гранада 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Гранада
    4.85
    4.20
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    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Гранада

    Исход игры
    Бетис
    91% (111)
    Ничья
    5.7% (7)
    Гранада
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.06% (34)
    Меньше
    70.94% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    35.04% (41)
    Нет
    64.96% (76)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    31.1% (38)
    2:0 Бетис
    29.5% (36)
    2:1 Бетис
    26.2% (32)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    3:1 Бетис
    1.6% (2)
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