Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Гранада

43' Судье надоело, что Баталья Аугусто тянет время и он наказал его горчичником

43' Руибаль Айтор не смог попасть в створ ударом издали

42' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Игрок из команды Бетис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Виллиан Жозе нанес удар головой, но Аугусто Баталья спокойно отбил мяч.

41' Гуардадо Андрес из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Сарагоса Брайан пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

39' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Пёнтковски Камиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Гуардадо Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Гранада

36' Иско Аларкон из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Мендес Бруно II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Узуни Мюрто тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

33' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Энрике Луис IX нанес удар головой, но Аугусто Баталья спокойно отбил мяч.

30' Матч возобновлен

29' Баталья Аугусто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Виллиан Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Гуардадо Андрес из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Оооо... вот это был удар! Диао Ассане должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Диао Ассане . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Энрике Луис IX создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Папастатопулос Сократис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Бетис

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Перес Айосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Перес Айосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Мендес Бруно II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

13' Гуардадо Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Бетис

8' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бое Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Бетис начинает с центра поля