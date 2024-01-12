Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Алавес

49' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Алавес

47' Кике Гарсия нанес удар головой, но Марко Дмитрович спокойно отбил мяч.

47' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Хорошую попытку сделал Кике Гарсия . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Алавес

45' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Маркан Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Г О О О О Л - Кике Гарсия наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

40' Висенте Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Торрес Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Салас Кике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Сусо Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

35' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Севилья

34' Удар от ворот произведет Алавес

33' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Сусо Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

32' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Гуриди Хон нанес удар головой, но Марко Дмитрович спокойно отбил мяч.

31' Риоха Луис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Команда Алавес забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Марин Рафа получил желтую карточку от судьи

23' Салас Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бенавидес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Берналь Исаак Ромеро нанес удар головой, но Антонио Сивера спокойно отбил мяч.

21' Ракитич Иван из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Бенавидес Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Салас Кике на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Окампос Лукас нанес удар головой, но Антонио Сивера спокойно отбил мяч.

12' Сусо Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Алавес

6' Севилья нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

4' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

3' Удар от ворот произведет Алавес

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Навас Хесус

2' Удар от ворот произведет Алавес

1' Салас Кике из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть