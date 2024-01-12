Тур: 20. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 34225 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
23' Желтая карточкаМарин Рафа
0:1
26' ГолТеналья Науэль
0:2
40' ГолКике Гарсия
50' Желтая карточкаСумаре Бубакари
58' Желтая карточкаМаркан Маркос
63' Желтая карточкаНавас Хесус
1:2
70' ГолМир Рафа
73' Желтая карточкаДиас Мариано
81' Желтая карточкаБенавидес Карлос
2:2
82' ПенальтиОкампос Лукас
2:3
90' ГолДуарте Рубен
90' Желтая карточкаКике Гарсия
90'+9
Ход матча
23'
26'
0:1
40'
0:2
50'
58'
63'
70'
1:2
73'
77'
81'
82'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
565 Количество передач 257
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Навас
Хесус
27
Салас
Кике
10
Ракитич
Иван
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
-
25 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мендес ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Севилья
Алавес
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.21
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
96
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.25
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.15
|Ракитич Иван
|2
|0.1
|Лукебакио Доди
|2
|0.1
|Ламела Эрик
|2
|0.1
|Мир Рафа
|2
|0.1
|Салас Кике
|2
|0.1
|Сусо Хесус
|1
|0.05
|Педроса Адриа
|1
|0.05
|Соу Джибрил
|1
|0.05
|Рамос Серхио
|1
|0.05
|Гудель Неманья
|1
|0.05
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.2
|Кике Гарсия
|3
|0.15
|Риоха Луис
|2 (1)
|0.1
|Дуарте Рубен
|2
|0.1
|Седлар Александр
|1
|0.05
|Гевара Андер
|1
|0.05
|Теналья Науэль
|1
|0.05
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.05
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Рамос Серхио
|4
|1
|Навас Хесус
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сусо Хесус
|3
|0
|Соу Джибрил
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Горосабел Андони
|5
|0
|Гевара Андер
|5
|0
|Гарсия Луис
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Марин Рафа
|3
|0
|Омородион Сэмюэль
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Алавес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
6
Севилья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
6
8
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Алавес
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
5
33%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
3
12%
3
18%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
7
28%
4
24%
76-90
Пропущено
30
28
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
17%
3
11%
1-15
8
27%
3
11%
16-30
3
10%
8
29%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
6
20%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3
Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0
Результаты матчей
Севилья
Алавес
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Севилья
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
54
38
27
110
27
110
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
65
36
110
27
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
119
614
317
317
317
119
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|46 - 24
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|5.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|36 - 19
|38
|6.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 19
|32
|7.
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|21 - 20
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 23
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|16 - 17
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|27 - 38
|19
|15.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 23
|18
|16.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|14 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|22 - 40
|11
|20.
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|19 - 43
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|6.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Реал Мадрид
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|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алькарас Рубен
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 2:3 Алавес
Исход игры
Севилья
85% (119)
Ничья
12.1% (17)
Алавес
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (54)
Меньше
56.1% (69)
Обе команды забьют
Да
54.47% (67)
Нет
45.53% (56)
Популярный счёт
2:1 Севилья
34.3% (48)
1:0 Севилья
28.6% (40)
2:0 Севилья
10.7% (15)
1:1 Ничья
9.3% (13)
3:1 Севилья
2.1% (3)
1:2 Алавес
2.1% (3)
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