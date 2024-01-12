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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 34225 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Севилья
2:3
Конец матча
Алавес
0'
23' Желтая карточка
Марин Рафа
0:1
26' Гол
Теналья Науэль
0:2
40' Гол
Кике Гарсия
50' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
58' Желтая карточка
Маркан Маркос
63' Желтая карточка
Навас Хесус
1:2
70' Гол
Мир Рафа
73' Желтая карточка
Диас Мариано
81' Желтая карточка
Бенавидес Карлос
2:2
82' Пенальти
Окампос Лукас
2:3
90' Гол
Дуарте Рубен
90' Желтая карточка
Кике Гарсия
90'+9

Ход матча

23'
 
Марин Рафа
26'
0:1
Теналья Науэль
(Гуриди Хон)
40'
0:2
Кике Гарсия
(Висенте Карлос)
42'
Педроса Адриа
Салас Кике
 
50'
Сумаре Бубакари
 
55'
Мир Рафа
Сумаре Бубакари
 
55'
Диас Мариано
Берналь Исаак Ромеро
 
56'
Соу Джибрил
Ракитич Иван
 
58'
Маркан Маркос
 
63'
Навас Хесус
 
69'
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
 
70'
Мир Рафа
1:2
72'
 
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
73'
Диас Мариано
 
77'
 
Сола Алекс
Гуриди Хон
77'
 
Дуарте Рубен
Риоха Луис
81'
 
Бенавидес Карлос
82'
Окампос Лукас
2:2
90'
2:3
Дуарте Рубен
(Омородион Сэмюэль)
90'
 
Кике Гарсия
90'
 
Бланко Антонио
Гевара Андер
90'
 
Парада Виктор
Висенте Карлос

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 565 Количество передач 257
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 140
Севилья 85% (119)
X 12.1% (17)
Алавес 2.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
4
Рамос
Серхио
23
Маркан
Маркос
27
Салас
Кике
7
Сусо
Хесус
24
Сумаре
Бубакари
10
Ракитич
Иван
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
20
Берналь
Исаак
Ромеро
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
14
Теналья
Науэль
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
23
Бенавидес
Карлос
22
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
Севилья
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Севилья
Алавес

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
4:3
КК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.21
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
96

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.25
Окампос Лукас 3 (1) 0.15
Ракитич Иван 2 0.1
Лукебакио Доди 2 0.1
Ламела Эрик 2 0.1
Мир Рафа 2 0.1
Салас Кике 2 0.1
Сусо Хесус 1 0.05
Педроса Адриа 1 0.05
Соу Джибрил 1 0.05
Рамос Серхио 1 0.05
Гудель Неманья 1 0.05
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 4 0.2
Кике Гарсия 3 0.15
Риоха Луис 2 (1) 0.1
Дуарте Рубен 2 0.1
Седлар Александр 1 0.05
Гевара Андер 1 0.05
Теналья Науэль 1 0.05
Реббах Абдеррахман 1 0.05
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Хаджи Янис 0 0
Висенте Карлос 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Рамос Серхио 4 1
Навас Хесус 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Окампос Лукас 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сусо Хесус 3 0
Соу Джибрил 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 5 0
Горосабел Андони 5 0
Гевара Андер 5 0
Гарсия Луис 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Марин Рафа 3 0
Омородион Сэмюэль 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Сола Алекс 1 0

Результаты матчей

Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Алавес
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
6
Севилья
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

6
8
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Алавес
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
5
33%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
4
36%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 11
3
12%
3
18%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
7
28%
4
24%
76-90

Пропущено

30
28
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
17%
3
11%
1-15
8
27%
3
11%
16-30
3
10%
8
29%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
6
20%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3
Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2
Алавес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0

Результаты матчей

Севилья
Алавес

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Севилья
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
8
1.5
2
7
1
10
2.5
2
7
1
10
3.5
1
8
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
6
1.5
1
10
2
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
11
9
6
14
1.5
3
17
3
17
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
2.
Жирона
 Заявка 19 15 3 1 46 - 24 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
5.
Атлетик Б
 Заявка 19 11 5 3 36 - 19 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
7.
Бетис
 Заявка 19 6 10 3 21 - 20 28
8.
Валенсия
 Заявка 19 7 5 7 22 - 23 26
9.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 19 5 4 10 27 - 38 19
15.
Мальорка
 Заявка 19 3 9 7 17 - 23 18
16.
Сельта
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 19 2 9 8 14 - 26 15
19.
Гранада
 Заявка 19 2 5 12 22 - 40 11
20.
Альмерия
 Заявка 19 0 5 14 19 - 43 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
3.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
4.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
6.
Бетис
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 9 2 5 2 8 - 9 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
17.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 9 7 2 0 21 - 11 23
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
7.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
8.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
11.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
15.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
16.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алькарас Рубен 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34225 болельщиков
  • 100'
    Алавес заслуженно побеждает в отличном матче
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Севилья: 68%, Алавес: 32%.
  • 99'
    Севилья пытается что-то создать.
  • 99'
    Теналья Науэль выиграл воздушное противоборство у Диас Мариано.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 140
    Севилья 85% (119)
    X 12.1% (17)
    Алавес 2.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья 2:3 Алавес онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 2:3 Алавес

    Исход игры
    Севилья
    85% (119)
    Ничья
    12.1% (17)
    Алавес
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (54)
    Меньше
    56.1% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    54.47% (67)
    Нет
    45.53% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    34.3% (48)
    1:0 Севилья
    28.6% (40)
    2:0 Севилья
    10.7% (15)
    1:1 Ничья
    9.3% (13)
    3:1 Севилья
    2.1% (3)
    1:2 Алавес
    2.1% (3)
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