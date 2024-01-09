Стадион: Риверсайд.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гловер
Том
27
Энгель
Лукас
11
Джонс
Исайя
25
Крукс
Мэтт
27
Гюсто
Мало
26
Колвилл
Леви
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
- Основной состав
-
23 Гловер ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
-
11 Джонс ИсайяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Джонс ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бридж ЭйджейПолузащитник
-
49 Маккейб ЛоуПолузащитник
-
48 Кавана КалумНападающий
-
19 Кобурн ДжошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррик Майкл
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
История личных встреч
Мидлсбро
Челси
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
2
2.4
Среднее время на гол
45
37
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджерс Морган
|4
|0.67
|Макгри Райли
|2
|0.33
|Силвера Самуэл
|2
|0.33
|Крукс Мэтт
|2
|0.33
|Латте Лат Эммануэль
|2 (1)
|0.33
|Хаусон Джонатан
|1
|0.17
|Джонс Исайя
|1
|0.17
|Бангура Алекс
|0
|0
|Барласер Даниел
|0
|0
|Хакни Хэйден
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|1
|0.2
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.2
|Мудрик Михаил
|1
|0.2
|Джексон Николас
|1
|0.2
|Фернандес Энцо
|1
|0.2
|Мадуэке Нони
|1 (1)
|0.2
|Палмер Коул
|0
|0
Карточки
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роджерс Морган
|2
|0
|Кларк Мэтт
|1
|0
|Смит Томми II
|1
|0
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Результаты матчей
Мидлсбро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
6
Мидлсбро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Челси
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
6
Голы по времени матча
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мидлсбро
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0
Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0 Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1
Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0
Результаты матчей
Мидлсбро
Челси
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Мидлсбро
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|4 (1)
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Ливерпуль
|Гакпо Коди
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Эвертон
|Паттерсон Нэйтан
|2
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|2
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Челси
Исход игры
Мидлсбро
3.8% (7)
Ничья
4.9% (9)
Челси
91.2% (166)
Тотал 2.5
Больше
64.8% (81)
Меньше
35.2% (44)
Обе команды забьют
Да
62.4% (78)
Нет
37.6% (47)
Популярный счёт
1:2 Челси
33.5% (61)
0:2 Челси
13.2% (24)
0:1 Челси
9.3% (17)
1:3 Челси
6.6% (12)
0:3 Челси
2.2% (4)
1:1 Ничья
1.6% (3)
0:4 Челси
1.1% (2)
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