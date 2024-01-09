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Стадион: .
Мидлсбро
0:0
Первый тайм: 30'
Челси
0'
30' Желтая карточка
Колвилл Леви

Ход матча

5'
Кобурн Джош
Латте Лат Эммануэль
 
20'
Кларк Мэтт
Бангура Алекс
 
30'
 
Колвилл Леви

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 182
Мидлсбро 3.8% (7)
X 4.9% (9)
Челси 91.2% (166)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Челси
6.70
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4.40
1.57
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Гловер
Том
3
Ван
Ден
Берг
Рав
6
Фрай
Даэл
27
Энгель
Лукас
11
Джонс
Исайя
24
Бангура
Алекс
4
Барласер
Даниел
16
Хаусон
Джонатан
25
Крукс
Мэтт
7
Хакни
Хэйден
9
Латте
Лат
Эммануэль
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
6
Силва
Тьяго
2
Дисаси
Аксель
26
Колвилл
Леви
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
11
Мадуэке
Нони
23
Галлахер
Конор
7
Стерлинг
Рахим
20
Палмер
Коул
Мидлсбро
3-4-2-1
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Мидлсбро
Челси

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

2
2.4

Среднее время на гол

45
37

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджерс Морган 4 0.67
Макгри Райли 2 0.33
Силвера Самуэл 2 0.33
Крукс Мэтт 2 0.33
Латте Лат Эммануэль 2 (1) 0.33
Хаусон Джонатан 1 0.17
Джонс Исайя 1 0.17
Бангура Алекс 0 0
Барласер Даниел 0 0
Хакни Хэйден 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.2
Бадьяшиль Бенуа 1 0.2
Мудрик Михаил 1 0.2
Джексон Николас 1 0.2
Фернандес Энцо 1 0.2
Мадуэке Нони 1 (1) 0.2
Палмер Коул 0 0

Карточки

Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роджерс Морган 2 0
Кларк Мэтт 1 0
Смит Томми II 1 0
Латте Лат Эммануэль 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стерлинг Рахим 1 0
Галлахер Конор 1 0
Матсен Ян 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Результаты матчей

Мидлсбро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
6
Мидлсбро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Челси
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0
Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0 Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1
Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0

Результаты матчей

Мидлсбро
Челси

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Мидлсбро
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
5 Челси
3 Ньюкасл
5 Ливерпуль
1 Вест Хэм
7 Эвертон
8 Фулхэм
1/2 финала
Мидлсбро
Челси
Ливерпуль
Фулхэм
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Ливерпуль Гакпо Коди 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Ньюкасл Гимараэс Бруно 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Штрафной с правого фланга исполнили хозяева поля, однако довести этот момент до удара игрокам в красной форме не удается.
  • Желтая карточка
    30'
    Колвилл неудачно принимает мяч на фланге и валит с ног Джонса, получая желтую карточку.
  • Угловой
    29'
    Угловой гости разыграли, после чего последовал заброс Палмера в штрафную и неточный удар Колвилла головой.
  • 28'
    Мадуэке прорывается по правому краю штрафной, однако Фраю удается накрыть прострел Нони, мяч уходит на угловой.
  • 27'
    Через правый фланг упорно пытаются прорваться лондонцы, но хозяева закрываются наглухо, не давая шансов сопернику.
  • 26'
    62 процента игрового времени мячом владеет "Челси", пока острых моментов у ворот Гловера гостям создать не удается.
  • 24'
    Стерлинг с угла штрафной наносит обводящий удар в дальний угол, однако мяч проходит мимо створа.
  • Фол, нарушение
    23'
    Хакни не смог отобрать мяч у Кайседо без нарушения правил, штрафной лондонцы разыграли накоротке.
  • Офсайд
    21'
    Вертикальный заброс на ход Кобурну прерывается отмашкой лайнсмена, в офсайде форвард хозяев.
  • Замена
    20'
    Мэтт Кларк появляется на поле вместо Алекса Бангура.
  • 19'
    Похоже, что Бангура также продолжить встречу не сможет, тяжелая ситуация для Майкла Каррика, который готовит вторую вынужденную замену уже в первом тайме.
  • Травма, повреждение
    18'
    Снова есть работа у врачей "Мидлсбро", Бангура подняться по итогам предыдущего стыка самостоятельно не может.
  • Фол, нарушение
    17'
    Мадуэке устремился по правому флангу, однако пройти Бангура не сумел, фолит Нони против своего оппонента.
  • 16'
    Постепенно вырисовывается территориальное преимущество "Челси", "Мидлсбро" переходит на игру вторым номером.
  • 15'
    Штрафной на правом фланге лондонцы разыграли, после чего Палмер простреливает в штрафную, но Фернандеса защитники хозяев опережают.
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    • Угловой
      14'
      И снова Гловера после подачи углового опережает свой же партнер, с подбора же Галлахер пробивает мимо створа.
    • Угловой
      13'
      Первый угловой в матче подает Палмер, Гловер на выходе до мяча не добирается, однако круглый покидает поле от головы Фрая.
    • 12'
      Последняя встреча "Мидлсбро" и "Челси" состоялась весной 2022 года в четвертьфинале Кубка Англии - тогда "синие" победили благодаря голам Лукаку и Зиеша.
    • 11'
      В Премьер-лиге "Челси" по-прежнему замыкает десятку, до игры с "Престоном" у команды Маурисио Почеттино было две победы подряд.
    • 10'
      Стерлинг снова проходит по левому краю и от лицевой исполняет прострел в штрафную - защитники "Мидлсбро" выбивают мяч.
    • 9'
      "Челси" в Кубке Англии стартовал с победы над "Престоном", правда, голов пришлось ждать до второго тайма, когда Броя, Стерлинг, Силва и Фернандес забили по разу.
    • 8'
      Бангура остро простреливает с левого фланга в штрафную, мяч миновал двух партнеров, а Джонса опередили игроки "Челси".
    • 7'
      Напомним, что 3 дня назад "Мидлсбро" экзаменовал один из лидеров АПЛ "Астон Вилла" в Кубке Англии, лишь в концовке встречи гостям удалось пробить Гловера, и то при помощи рикошета.
    • 6'
      Палмер приближается к штрафной по центру и пробивает низом с 23 метров - Гловер отбивает мяч в сторону.
    • Замена
      5'
      Эммануэль Латте Лат не может продолжить встречу, вместо него в игру вступает Джош Кобурн.
    • 4'
      Стерлинг прорвался по левому флангу, однако прострел в штрафную не проходит. В следующей фазе атаки Фернандес катит низом в штрафную, но мяч покидает пределы поля.
    • Травма, повреждение
      3'
      Пытаясь спасти команду в прошлом моменте, Дисаси зацепил Латте Лата, помощь врачей требуется нападающему хозяев.
    • 2'
      Колвилл неудачно скидывает мяч назад прямо на ход Латте Лату, тот врывается в штрафную и пробивает низом в створ - Петрович накрывает мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мидлсбро 0:0 Челси

    Исход игры
    Мидлсбро
    3.8% (7)
    Ничья
    4.9% (9)
    Челси
    91.2% (166)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.8% (81)
    Меньше
    35.2% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.4% (78)
    Нет
    37.6% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    33.5% (61)
    0:2 Челси
    13.2% (24)
    0:1 Челси
    9.3% (17)
    1:3 Челси
    6.6% (12)
    0:3 Челси
    2.2% (4)
    1:1 Ничья
    1.6% (3)
    0:4 Челси
    1.1% (2)
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