Стерлинг с угла штрафной наносит обводящий удар в дальний угол, однако мяч проходит мимо створа.

62 процента игрового времени мячом владеет "Челси", пока острых моментов у ворот Гловера гостям создать не удается.

Через правый фланг упорно пытаются прорваться лондонцы, но хозяева закрываются наглухо, не давая шансов сопернику.

Мадуэке прорывается по правому краю штрафной, однако Фраю удается накрыть прострел Нони, мяч уходит на угловой.

Угловой гости разыграли, после чего последовал заброс Палмера в штрафную и неточный удар Колвилла головой.

Колвилл неудачно принимает мяч на фланге и валит с ног Джонса, получая желтую карточку.

Штрафной с правого фланга исполнили хозяева поля, однако довести этот момент до удара игрокам в красной форме не удается.

Штрафной на правом фланге лондонцы разыграли, после чего Палмер простреливает в штрафную, но Фернандеса защитники хозяев опережают.

Мадуэке устремился по правому флангу, однако пройти Бангура не сумел, фолит Нони против своего оппонента.

Снова есть работа у врачей "Мидлсбро", Бангура подняться по итогам предыдущего стыка самостоятельно не может.

Похоже, что Бангура также продолжить встречу не сможет, тяжелая ситуация для Майкла Каррика, который готовит вторую вынужденную замену уже в первом тайме.

Вертикальный заброс на ход Кобурну прерывается отмашкой лайнсмена, в офсайде форвард хозяев.

Хакни не смог отобрать мяч у Кайседо без нарушения правил, штрафной лондонцы разыграли накоротке.

14' И снова Гловера после подачи углового опережает свой же партнер, с подбора же Галлахер пробивает мимо створа.

13' Первый угловой в матче подает Палмер, Гловер на выходе до мяча не добирается, однако круглый покидает поле от головы Фрая.

12' Последняя встреча "Мидлсбро" и "Челси" состоялась весной 2022 года в четвертьфинале Кубка Англии - тогда "синие" победили благодаря голам Лукаку и Зиеша.

11' В Премьер-лиге "Челси" по-прежнему замыкает десятку, до игры с "Престоном" у команды Маурисио Почеттино было две победы подряд.

10' Стерлинг снова проходит по левому краю и от лицевой исполняет прострел в штрафную - защитники "Мидлсбро" выбивают мяч.

9' "Челси" в Кубке Англии стартовал с победы над "Престоном", правда, голов пришлось ждать до второго тайма, когда Броя, Стерлинг, Силва и Фернандес забили по разу.

8' Бангура остро простреливает с левого фланга в штрафную, мяч миновал двух партнеров, а Джонса опередили игроки "Челси".

7' Напомним, что 3 дня назад "Мидлсбро" экзаменовал один из лидеров АПЛ "Астон Вилла" в Кубке Англии, лишь в концовке встречи гостям удалось пробить Гловера, и то при помощи рикошета.

6' Палмер приближается к штрафной по центру и пробивает низом с 23 метров - Гловер отбивает мяч в сторону.