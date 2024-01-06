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  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: .
Мидлсбро
 
Позже
Челси
Прогнозы 60
Мидлсбро 1.7% (1)
X 3.3% (2)
Челси 95% (57)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Челси
5.80
4.20
1.62
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Мидлсбро
Челси

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

2
2.4

Среднее время на гол

45
37

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджерс Морган 4 0.8
Макгри Райли 2 0.4
Силвера Самуэл 2 0.4
Крукс Мэтт 2 0.4
Латте Лат Эммануэль 2 (1) 0.4
Хаусон Джонатан 1 0.2
Джонс Исайя 1 0.2
Бангура Алекс 0 0
Барласер Даниел 0 0
Хакни Хэйден 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.25
Бадьяшиль Бенуа 1 0.25
Мудрик Михаил 1 0.25
Джексон Николас 1 0.25
Фернандес Энцо 1 0.25
Мадуэке Нони 1 (1) 0.25
Палмер Коул 0 0

Карточки

Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роджерс Морган 2 0
Кларк Мэтт 1 0
Смит Томми II 1 0
Латте Лат Эммануэль 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стерлинг Рахим 1 0
Галлахер Конор 1 0
Матсен Ян 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Результаты матчей

Мидлсбро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
6
Мидлсбро
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Челси
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0
Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0 Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Бирмингем 1:0 Сандерленд - Мидлсбро 0:4 Мидлсбро - Кардифф Сити 2:0
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1
Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0

Результаты матчей

Мидлсбро
Челси

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Мидлсбро
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
5 Челси
3 Ньюкасл
5 Ливерпуль
1 Вест Хэм
7 Эвертон
8 Фулхэм
1/2 финала
Мидлсбро
Челси
Ливерпуль
Фулхэм
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Ливерпуль Гакпо Коди 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Ньюкасл Гимараэс Бруно 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мидлсбро - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 60
    Мидлсбро 1.7% (1)
    X 3.3% (2)
    Челси 95% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мидлсбро
    Ничья
    Челси
    5.80
    4.20
    1.62
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    Прогнозы на матч Мидлсбро - Челси

    Исход игры
    Мидлсбро
    1.7% (1)
    Ничья
    3.3% (2)
    Челси
    95% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (38)
    Меньше
    33.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (38)
    Нет
    33.33% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    48.3% (29)
    0:2 Челси
    16.7% (10)
    0:1 Челси
    11.7% (7)
    1:3 Челси
    10% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    0:3 Челси
    3.3% (2)
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