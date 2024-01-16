0'
28' Желтая карточкаKonstantinos Papageorgiou
34' Желтая карточкаAhmed Kossonou
1:0
39' ГолТримматис Антонис
49' Желтая карточкаAthanasios Giannarakis
2:0
50' ПенальтиАнгельски Кароль
56' Вторая желтая карточкаKonstantinos Papageorgiou
77' Желтая карточкаИмереков Максим
3:0
84' ГолDimitrios Tsakmakis
4:0
90' ГолВергос Николаос
90'+3
Ход матча
34'
39'
50'
2:0
77'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Штиня ВикторПолузащитник
-
11 Markos Nino
-
-
57 Luca Andrada
-
-
Главный тренер: Pavlos Dermitzakis
История личных встреч
Атромитос
Лариса
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
18 матчей
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.44
Среднее время на гол
101
202
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
77
135
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэн Андреас
|1
|0.33
|Вергос Николаос
|1
|0.33
|Юбитана Дензель
|1
|0.33
|Тримматис Антонис
|1
|0.33
|Dimitrios Tsakmakis
|1
|0.33
|Ангельски Кароль
|1 (1)
|0.33
|Кунде Пьер
|0
|0
|Валенсия Диего
|0
|0
Лариса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огбоэ Мариос
|1
|0.33
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Юбитана Дензель
|1
|0
|Konstantinos Pomonis
|1
|0
Лариса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Konstantinos Papageorgiou
|1
|1
|Athanasios Giannarakis
|1
|0
|Ahmed Kossonou
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лариса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лариса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лариса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0
Лариса
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Лариса - Аиоликос Митилини 2:0 Ираклис - Лариса 1:1 Лариса - АЕК Афины-2 1:1 Кампаниакос Халастрас - Лариса 0:2
Лариса - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Атромитос 1:1 Лариса - Ники Волоу 1:0 Левадиакос - Лариса 1:1 Лариса - ПАОК-2 2:0 Козани - Лариса 0:2 Анагенниси Кардица - Лариса 0:2 Лариса - Македоникос Неаполис 1:1 Аиоликос Митилини - Лариса 1:1 Лариса - Ираклис 1:0 АЕК Афины-2 - Лариса 3:0 Лариса - Тиликратис Лефкада 3:0 Лариса - Кампаниакос Халастрас 2:1 Лариса - Панатинаикос-2 2:1 Лариса - Диагорас Родос 5:0 Анагенниси Кардица - Лариса 2:2
Результаты матчей
Атромитос
Лариса
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Атромитос
Лариса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|3
|ОФИ
|Тораль Хон
|2
|Астерас
|Vasilios Mantzis
|2
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Астерас
|Диарра Юба
|1 1
|Лариса
|Konstantinos Papageorgiou
|1 1
|Атромитос
|Имереков Максим
|1
|ПАОК
|Шваб Штефан
|1