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  4. Кубок 2023-2024
Атромитос
4:0
Конец матча
Лариса
0'
28' Желтая карточка
Konstantinos Papageorgiou
34' Желтая карточка
Ahmed Kossonou
1:0
39' Гол
Тримматис Антонис
49' Желтая карточка
Athanasios Giannarakis
2:0
50' Пенальти
Ангельски Кароль
56' Вторая желтая карточка
Konstantinos Papageorgiou
77' Желтая карточка
Имереков Максим
3:0
84' Гол
Dimitrios Tsakmakis
4:0
90' Гол
Вергос Николаос
90'+3
1
Маркеджани
Габриэле
27
Konstantinos
Pomonis
32
Имереков
Максим
44
Dimitrios
Tsakmakis
3
Nicolaos
Athanasiou
6
Гонсалес
Эдер
20
Тримматис
Антонис
31
Thanasis
Karamanis
30
Куэн
Андреас
29
Вракас
Георгиос
14
Ангельски
Кароль
67
Сулукос
Стефанос
22
Папагеоргиу
Атанасиос
27
Dimitrios
Stamou
14
Athanasios
Giannarakis
23
Майданос
Георгиос
6
Konstantinos
Plegas
18
Dimitrios
Thomaidis
7
Dimitrios
Mavrias
8
Konstantinos
Papageorgiou
12
Ahmed
Kossonou
9
Огбоэ
Мариос
Атромитос
Лариса

История личных встреч

Атромитос
Лариса

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:0
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:0
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.44

Среднее время на гол

101
202

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

77
135

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэн Андреас 1 0.33
Вергос Николаос 1 0.33
Юбитана Дензель 1 0.33
Тримматис Антонис 1 0.33
Dimitrios Tsakmakis 1 0.33
Ангельски Кароль 1 (1) 0.33
Кунде Пьер 0 0
Валенсия Диего 0 0
Лариса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огбоэ Мариос 1 0.33

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Юбитана Дензель 1 0
Konstantinos Pomonis 1 0
Лариса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Papageorgiou 1 1
Athanasios Giannarakis 1 0
Ahmed Kossonou 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лариса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атромитос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лариса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Атромитос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лариса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0
Атромитос - Панатинаикос 3:2 Лариса - Атромитос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3 Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисиас - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0
Лариса
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Лариса - Аиоликос Митилини 2:0 Ираклис - Лариса 1:1 Лариса - АЕК Афины-2 1:1 Кампаниакос Халастрас - Лариса 0:2
Лариса - Аполлон Понту 3:0 Лариса - Атромитос 1:1 Лариса - Ники Волоу 1:0 Левадиакос - Лариса 1:1 Лариса - ПАОК-2 2:0 Козани - Лариса 0:2 Анагенниси Кардица - Лариса 0:2 Лариса - Македоникос Неаполис 1:1 Аиоликос Митилини - Лариса 1:1 Лариса - Ираклис 1:0 АЕК Афины-2 - Лариса 3:0 Лариса - Тиликратис Лефкада 3:0 Лариса - Кампаниакос Халастрас 2:1 Лариса - Панатинаикос-2 2:1 Лариса - Диагорас Родос 5:0 Анагенниси Кардица - Лариса 2:2

Результаты матчей

Атромитос
Лариса

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Атромитос
Лариса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1/8 финала
3 Панетоликос
2 Каллитея
1 Лариса
5 Атромитос
3 ОФИ
1 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Панатинаикос
1 Олимпиакос
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Пансерраикос
ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Атромитос Имереков Максим 1
ПАОК Шваб Штефан 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Ahmed Kossonou уходит с поля. Markos Nino выходит вместо него
    • 56'
      Konstantinos Papageorgiou получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 50'
      Г О О О О Л - Ангельски Кароль из команды Атромитос забивает с точки!
    • 49'
      Athanasios Giannarakis получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Куэн Андреас сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Antonis Trimmatis бьет в цель!
    • 34'
      Ahmed Kossonou получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Konstantinos Papageorgiou получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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