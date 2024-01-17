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  4. Кубок 2023-2024
Каллитея
1:2
Второй тайм: 74'
Панетоликос
0'
0:1
7' Гол
Дуарте Бруно
0:2
12' Гол
Хуанпи Аньор
22' Желтая карточка
Цигарас Ангелос
1:2
36' Гол
Giannis Loukinas
45' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
62' Желтая карточка
Дуарте Бруно
Каллитея
Панетоликос

История личных встреч

Каллитея
Панетоликос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:2
К
1:5
ФЛ
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Среднее время на гол

67
38

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Каллитея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матилья Хавьер 1 0.25
Giannis Loukinas 1 0.25
Georgios Moustakopoulos 1 0.25
Василояннис Андреас 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харис Мавриас 1 0.33
Карелис Никос 1 0.33
Хуанпи Аньор 1 0.33
Pedro Silva Torrejon 1 0.33
Дуарте Бруно 1 0.33
Войлис Александрос 1 0.33
Льявас Георгиос 0 0

Карточки

Каллитея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panagiotis Kinigopouls 1 0
Василояннис Андреас 1 0
Panagiotis Vosniadis 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Бруно 2 0
Хуанпи Аньор 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Цигарас Ангелос 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

Каллитея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Каллитея
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Каллитея
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каллитея
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Каллитея - Панатинаикос-2 3:0 Олимпиакос Пирей-2 - Каллитея 1:2 Панахаики - Каллитея 1:1 Каллитея - Каламата 1:0
Панетоликос - Каллитея 3:2 Диагорас Родос - Каллитея 2:1 Каллитея - Тиликратис Лефкада 3:0 Ионикос - Каллитея 0:1 Илиуполис - Каллитея 1:2 Каллитея - Киссамикос 0:1 Эгалео - Каллитея 1:1 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:1 Каллитея - Гиуштас 1:0 Каллитея - Олимпиакос Пирей-2 3:2 Каламата - Каллитея 1:1 Каллитея - Панахаики 0:0 Ионикос - Каллитея 0:3 ПАО Руф - Каллитея 1:2 Каллитея - Эгалео 2:0 Илиуполис - Каллитея 1:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Арис Салоники 0:4 Панатинаикос - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Пансерраикос 3:2 ПАС Янина - Панетоликос 0:0
Панетоликос - АЕК 2:2 Панетоликос - Каллитея 3:2 Панетоликос - Кифисиас 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0

Результаты матчей

Каллитея
Панетоликос

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Каллитея
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1
1/8 финала
3 Панетоликос
2 Каллитея
1 Лариса
5 Атромитос
3 ОФИ
1 Кифисиас
1 Левадиакос
1 Ники Волоу
0 АЕК
0 Арис Салоники
1 Панатинаикос
1 Олимпиакос
1 Астерас
3 Пансерраикос
3 ПАОК
0 Волос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
Пансерраикос
ПАОК
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пансерраикос Алексич Коста 3
ОФИ Тораль Хон 2
Астерас Vasilios Mantzis 2
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Диарра Юба 1 1
Лариса Konstantinos Papageorgiou 1 1
Панетоликос Дуарте Бруно 2
Атромитос Имереков Максим 1
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    9.20
    4.10
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