Стадион: Аль-Аввал Парк. Главный судья: Рапуано Антонио
0:0
Второй тайм: 64'
0'
42' Желтая карточкаРрахмани Амир
44' Желтая карточкаЧалханоглу Хакан
46' Желтая карточкаДзербин Алессио
47' Желтая карточкаДе Врей Стефан
55' Желтая карточкаБарелла Николо
55' Желтая карточкаСимеоне Джованни
60' Вторая желтая карточкаСимеоне Джованни
Ход матча
42'
44'
46'
47'
55'
55'
60'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
214 Количество передач 251
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Интер Милан
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
38 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.7%
52.6%
23.7%
9 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
13
Голов в среднем за матч
1.45
0.81
Среднее время на гол
61
110
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
0.95
Среднее время на гол
65
94
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.42
0.89
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзербин Алессио
|2
|1
|Симеоне Джованни
|1
|0.5
|Жуан Жезус
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|1
|0.5
|Фраттези Давиде
|1
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.5
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|Димарко Федерико
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0
Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0
Результаты матчей
Наполи
Интер Милан
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Наполи
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Наполи
|Дзербин Алессио
|2
|Наполи
|Симеоне Джованни
|1
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|1
|Интер Милан
|Фраттези Давиде
|1
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|1
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|2
|Интер Милан
|Де Врей Стефан
|1
|Фиорентина
|Бираги Кристиано
|1
|Лацио
|Весино Матиас
|1
|Лацио
|Романьоли Алессио
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Интер Милан
Исход игры
Наполи
23.2% (45)
Ничья
12.9% (25)
Интер Милан
63.9% (124)
Тотал 2.5
Больше
71.19% (84)
Меньше
28.81% (34)
Обе команды забьют
Да
81.36% (96)
Нет
18.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
26.8% (52)
2:1 Наполи
10.3% (20)
1:1 Ничья
6.7% (13)
0:1 Интер Милан
5.7% (11)
1:0 Наполи
2.6% (5)
1:3 Интер Милан
2.1% (4)
0:2 Интер Милан
2.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (3)
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