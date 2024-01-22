Рисковал Дзербин, играя в подкате в этой ситуации. Снес он оппонента на газон во время отбора. Повезло, что не получил футболист вторую карточку желтого цвета.

Барелла получает карточку желтого цвета за "накладку" в центре поля. Посыпались буквально карточки желтого цвета в нашем противостоянии.

Симеоне теперь также отмечается грубым фолом. Сбивает он своего соперника на газон. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. Очередная.

МОМЕНТ! Тюрам сейчас на подступах к штрафной получил мяч, после чего нанес выстрел с правого края в левый от себя угол - мяч в руки голкиперу прилетел.

Эстигор на поле появился. Дзербин отправляется отдыхать на скамейку. Возвращается Маццари на схему игры с тремя центральными защитниками.

Симеоне в центре поля фолит против соперника. Ачерби достается по ноге, и показывает тут же судья карточку желтого цвета игроку "Наполи". Она становится для него второй. Удаление!

Де Врей и Барелла поле покидают у "Интера". Фраттези и Аугусто у "Интера" появляются. Индзаги таким жестом показывает, что не хочет, чтобы его команда также получила красные карточки. Меняет он игроков, "висевших" на предупреждении.

Стартовал второй тайм. Вроде как, без замен в перерыве!

Дзербин сходу сносит с ног Димарко. Кричит буквально, получив по ноге игрок "Интера". В руках рефери появляется карточка желтого цвета.

Де Врей не пустил нахальным образом к мячу Симеоне. В итоге в руках рефери появилась карточка желтого цвета для игрока "Интера".

Политано со штрафного пытался закрутить снаряд в правый угол, но мяч на пару метров выше игрок "Наполи" направил. Хотя было очень опасно тут!

МОМЕНТ! Зоммер спасает сейчас свою команду в кошачьем прыжке! Хвича по правую штангу из-под защитника наносил удар, и кипер "Интера" мяч перевел на угловой.

Сам же Хвича с правого края следом подавал снаряд в штрафную соперника. Пролетели мимо игрового снаряда все игроки, включая мотивированного в этой ситуации Тюрама.

Голлини успел снова мяч забрать в свои перчатки после того, как Димарко отправлял его в штрафную с левого края. Идеальная игра голкипера на выходе.

Минуту к первому тайму судья добавил, но она уже истекла. Прозвучал свисток на перерыв. Пока на табло ничья, но без голов. Ждем забитых мячей после перерыва.

Активно сегодня фанаты на стадионе поддерживают "Наполи", но больше среди местных болельщиков, конечно, все же за "Интер" переживает.

Ходят слухи о том, что Маццари все же может уйти с поста главного тренера, если "Наполи" в ближайшее время допустит осечку. Знаете, кто главный претендент на тренерское кресло? Жозе Моуриньо!

Барелла на ногу сопернику наступил. Снова пауза в нашем матче. Немного фолов в этой встрече пока фиксируется. Ну и академично пока действуют оппоненты.

Мхитарян отдал передачу на правый край. С той зоны Барелла что-то непонятное сотворил, направив мяч куда-то за пределы поля. Крайне неточный навес.

Теперь уже Мартинес крайне неточный пас отдал на одного из партнеров. Слишком уж авантюрная передача, до которой добраться не удалось.

ГО-О-О-О-ОЛ забивает "Интер", но не автор возможного гола оказался в офсайде, а игрок, отдававший на него передачу. Речь идет о Тюраме, который отдавал пас на Мартинеса.

Хвича трижды пытался обыграть соперников слева, но всякий раз уверенно его соперники накрывали. Обострить по итогу Кварацхелии так и не удалось.

Ррахмани снес соперника на газон. Слишком грубый фол, который привел к тому, что рефери впервые в матче обратился к кармашку, откуда достал карточку желтого цвета.

Тюрам ушел сейчас от Голлини на скорости, но слишком сильно мяч от себя отпустил. В итоге до удара довести дело ему так и не удалось.

Чалханоглу снес соперника на газон. При этом и сам турецкий полузащитник получил повреждение. Однако уже поднялся футболист, после чего увидел перед собой желтую карточку.

32' Мхитарян с правого края прострелил на Бареллу. Тот шведой подстроился к мячу и направил снаряд куда-то в облака! Крайне неудачный выстрел!

31' Хороший навес с фланга, и в центре Мартинес головой наносил удар в левую "девятку", борясь за снаряд с Жезусом. В итоге сфера полетела намного левее цели!

30' Перед матчем "Интер" котировался фаворитом встречи. На миланцев порядка 1.65 был коэффициент, тогда как на "Наполи" букмекеры принимали ставки с котировкой не менее 6.

28' Теперь уже и сам Генрих в дежурном порядке останавливает атаку соперника, срубая его на траву. Отметим и этот фол, и снова без "горчичника".

27' Против Мхитаряна сейчас были правила нарушены. Армянский вингер "Интера" оказался на газоне. Обошлось без карточки желтого цвета тут.

26' Почти полчаса уже отыграли соперники. "Наполи" завладел мячом и пытается навязать свою игру сопернику. Правда, пока не все получается у неаполитанцев.

25' После подачи с правого края Голлини у "Наполи" сыграл на выходе. В итоге вратаря "адзурри" толкнул кто-то из соперников. Рефери определил фол в атаке.

23' Павар с бровки простреливал мяч на дальнюю штангу, и там Ррахмани добрался до снаряда первым. В итоге футболист выбил сферу за пределы поля. На угловой.

22' Середина первого тайма у нас идет. "Наполи" все также играет вторым номером. Значительно опаснее в эти минуты миланский оппонент смотрится.

21' Лаутаро скидывал мяч на партнера, и тот выполнял подачу с левого края в центр штрафной - крайне неточно. Мяч за пределы поля улетает.

20' Неплохой прострел от Бареллы с правого края мы увидели. Пытался головой переправить снаряд в сетку Лаутаро, но высоты прыжка ему не хватило, чтобы нанести решающий выстрел.

19' МОМЕНТ! Получил хорошую возможность для удара сейчас Мхитарян. В итоге с линии штрафной он нанес удар по рамке соперника, но в цель не попал.

17' Чалханогу нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч по центру прилетел прямо в руки вратарю "Наполи". Очень мощным был этот удар!

16' Неудачно угловой подали футболисты "Интера", но мяч остался у миланской команды, которая продолжает активнейшим образом прессинговать оппонента.

15' МОМЕНТИЩЕ! Димарко сейчас нанес мощнейший удар по воротам "Наполи" с 22-х метров. Рикошет едва не привел к тому, что мяч влетел в ворота. В миллиметрах от правой стойки он просвистел!

14' Павар с правого края выполнял прострельный пас в центр штрафной, но спокойно в обороне один из защитников сыграл. Мяч полетел намного левее цели.

12' "Наполи" отдал сейчас мяч сопернику. "Интер" владеет снарядом и пытается заставить оппонента выйти в прессинг. Как будто противника выманивают "нерадзурри".

11' Хороший старт матча мы наблюдаем, но опасных моментов пока явно не хватает. Рефери же против Симеоне фиксирует фол. Был толчок от Бареллы на газон.

10' Димарко получил мяч на левом фланге от Мхитаряна, прострелил мяч на ближнюю штангу, но голкипер "Наполи" разгадал ситуацию и сыграл на выходе. Мяч в его перчатках.

9' Пока академичный старт от соперников. Никто и никуда не торопится. Как будто чего-то выжидают соперники в эти минуты времени.

8' Интересно, друзья, что в этом сезоне "Наполи", являясь действующим чемпионом Италии, еще ни разу не забивал с углового. А ведь в Серии А уже целый первый круг позади.

6' С правого фланга не самая острая подача в штрафную "Интера" последовала. Павар на опережении успел сыграть. Вынесен был игроком "Интера" снаряд подальше от рамки.

5' Со стороны Чалханоглу фиксирует судейская бригада сейчас нарушение правил. Готовятся "партенопейцы" подать штрафной с правого края. Будет опасно.

4' Тюрам незадачливый пас с правого края выполнил пас в центр. В итоге спокойно в рамке сыграл голкипер "Наполи", который забрал сферу в свои перчатки.

3' У Бареллы небольшая травма случилась. Но уже была оказана помощь игроку "Интера". Видимо, ничего серьезного с футболистом не произошло. Игру продолжаем.

2' Футболисты "Наполи" сегодня вышли на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Интера" предстали перед нами в черно-синем обмундировании.