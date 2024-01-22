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  4. Суперкубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Наполи
0:0
Второй тайм: 64'
Интер Милан
0'
42' Желтая карточка
Ррахмани Амир
44' Желтая карточка
Чалханоглу Хакан
46' Желтая карточка
Дзербин Алессио
47' Желтая карточка
Де Врей Стефан
55' Желтая карточка
Барелла Николо
55' Желтая карточка
Симеоне Джованни
60' Вторая желтая карточка
Симеоне Джованни

Ход матча

42'
Ррахмани Амир
 
44'
 
Чалханоглу Хакан
46'
Дзербин Алессио
 
47'
 
Де Врей Стефан
55'
 
Барелла Николо
55'
Симеоне Джованни
 
58'
Эстигор Лео
Дзербин Алессио
 
60'
Симеоне Джованни
 
62'
 
Аугусто Карлос
Де Врей Стефан
62'
 
Фраттези Давиде
Барелла Николо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 214 Количество передач 251
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 194
Наполи 23.2% (45)
X 12.9% (25)
Интер Милан 63.9% (124)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Наполи
Ничья
Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
23
Дзербин
Алессио
30
Маццокки
Паскуале
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
77
Кварацхелия
Хвича
18
Симеоне
Джованни
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
6
Де
Врей
Стефан
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Наполи
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Интер Милан

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

38 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.7%
52.6%
23.7%
9 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:3
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.45
0.81

Среднее время на гол

61
110

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.38
0.95

Среднее время на гол

65
94

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.42
0.89

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзербин Алессио 2 1
Симеоне Джованни 1 0.5
Жуан Жезус 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 1 0.5
Фраттези Давиде 1 0.5
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.5
Мхитарян Генрих 0 0
Димарко Федерико 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 2 0
Де Врей Стефан 1 0
Барелла Николо 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0
Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0

Результаты матчей

Наполи
Интер Милан

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Наполи
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
3 Наполи
0 Фиорентина
3 Интер Милан
0 Лацио
Финал
Наполи
Интер Милан

Топ бомбардиров
Наполи Дзербин Алессио 2
Наполи Симеоне Джованни 1
Интер Милан Тюрам Маркус 1
Интер Милан Фраттези Давиде 1
Интер Милан Чалханоглу Хакан 1
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Чалханоглу Хакан 2
Интер Милан Де Врей Стефан 1
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Лацио Весино Матиас 1
Лацио Романьоли Алессио 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    62'
    Де Врей и Барелла поле покидают у "Интера". Фраттези и Аугусто у "Интера" появляются. Индзаги таким жестом показывает, что не хочет, чтобы его команда также получила красные карточки. Меняет он игроков, "висевших" на предупреждении. 
  • Жёлтая и сразу красная
    61'
    Симеоне в центре поля фолит против соперника. Ачерби достается по ноге, и показывает тут же судья карточку желтого цвета игроку "Наполи". Она становится для него второй. Удаление!
  • Замена
    60'
    Эстигор на поле появился. Дзербин отправляется отдыхать на скамейку. Возвращается Маццари на схему игры с тремя центральными защитниками. 
  • Опасный момент
    58'
    МОМЕНТ! Тюрам сейчас на подступах к штрафной получил мяч, после чего нанес выстрел с правого края в левый от себя угол - мяч в руки голкиперу прилетел. 
  • Желтая карточка
    57'
    Симеоне теперь также отмечается грубым фолом. Сбивает он своего соперника на газон. В руках рефери появляется карточка желтого цвета. Очередная. 
  • Желтая карточка
    56'
    Барелла получает карточку желтого цвета за "накладку" в центре поля. Посыпались буквально карточки желтого цвета в нашем противостоянии. 
  • 55'
    Рисковал Дзербин, играя в подкате в этой ситуации. Снес он оппонента на газон во время отбора. Повезло, что не получил футболист вторую карточку желтого цвета. 
  • 53'
    Голлини успел снова мяч забрать в свои перчатки после того, как Димарко отправлял его в штрафную с левого края. Идеальная игра голкипера на выходе. 
  • Угловой
    52'
    Сам же Хвича с правого края следом подавал снаряд в штрафную соперника. Пролетели мимо игрового снаряда все игроки, включая мотивированного в этой ситуации Тюрама. 
  • Опасный момент
    51'
    МОМЕНТ! Зоммер спасает сейчас свою команду в кошачьем прыжке! Хвича по правую штангу из-под защитника наносил удар, и кипер "Интера" мяч перевел на угловой. 
  • Опасный момент
    50'
    Политано со штрафного пытался закрутить снаряд в правый угол, но мяч на пару метров выше игрок "Наполи" направил. Хотя было очень опасно тут!
  • Желтая карточка
    48'
    Де Врей не пустил нахальным образом к мячу Симеоне. В итоге в руках рефери появилась карточка желтого цвета для игрока "Интера".
  • Желтая карточка
    47'
    Дзербин сходу сносит с ног Димарко. Кричит буквально, получив по ноге игрок "Интера". В руках рефери появляется карточка желтого цвета. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм. Вроде как, без замен в перерыве!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Минуту к первому тайму судья добавил, но она уже истекла. Прозвучал свисток на перерыв. Пока на табло ничья, но без голов. Ждем забитых мячей после перерыва. 
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    • Желтая карточка
      44'
      Чалханоглу снес соперника на газон. При этом и сам турецкий полузащитник получил повреждение. Однако уже поднялся футболист, после чего увидел перед собой желтую карточку. 
    • 43'
      Тюрам ушел сейчас от Голлини на скорости, но слишком сильно мяч от себя отпустил. В итоге до удара довести дело ему так и не удалось.
    • Желтая карточка
      42'
      Ррахмани снес соперника на газон. Слишком грубый фол, который привел к тому, что рефери впервые в матче обратился к кармашку, откуда достал карточку желтого цвета. 
    • 41'
      Хвича трижды пытался обыграть соперников слева, но всякий раз уверенно его соперники накрывали. Обострить по итогу Кварацхелии так и не удалось.
    • Офсайд
      40'
      ГО-О-О-О-ОЛ забивает "Интер", но не автор возможного гола оказался в офсайде, а игрок, отдававший на него передачу. Речь идет о Тюраме, который отдавал пас на Мартинеса. 
    • 38'
      Теперь уже Мартинес крайне неточный пас отдал на одного из партнеров. Слишком уж авантюрная передача, до которой добраться не удалось. 
    • 37'
      Мхитарян отдал передачу на правый край. С той зоны Барелла что-то непонятное сотворил, направив мяч куда-то за пределы поля. Крайне неточный навес. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Барелла на ногу сопернику наступил. Снова пауза в нашем матче. Немного фолов в этой встрече пока фиксируется. Ну и академично пока действуют оппоненты. 
    • 35'
      Ходят слухи о том, что Маццари все же может уйти с поста главного тренера, если "Наполи" в ближайшее время допустит осечку. Знаете, кто главный претендент на тренерское кресло? Жозе Моуриньо!
    • 34'
      Активно сегодня фанаты на стадионе поддерживают "Наполи", но больше среди местных болельщиков, конечно, все же за "Интер" переживает. 
    • 32'
      Мхитарян с правого края прострелил на Бареллу. Тот шведой подстроился к мячу и направил снаряд куда-то в облака! Крайне неудачный выстрел!
    • 31'
      Хороший навес с фланга, и в центре Мартинес головой наносил удар в левую "девятку", борясь за снаряд с Жезусом. В итоге сфера полетела намного левее цели!
    • Анонс
      30'
      Перед матчем "Интер" котировался фаворитом встречи. На миланцев порядка 1.65 был коэффициент, тогда как на "Наполи" букмекеры принимали ставки с котировкой не менее 6. 
    • 28'
      Теперь уже и сам Генрих в дежурном порядке останавливает атаку соперника, срубая его на траву. Отметим и этот фол, и снова без "горчичника". 
    • Фол, нарушение
      27'
      Против Мхитаряна сейчас были правила нарушены. Армянский вингер "Интера" оказался на газоне. Обошлось без карточки желтого цвета тут. 
    • 26'
      Почти полчаса уже отыграли соперники. "Наполи" завладел мячом и пытается навязать свою игру сопернику. Правда, пока не все получается у неаполитанцев.
    • Фол, нарушение
      25'
      После подачи с правого края Голлини у "Наполи" сыграл на выходе. В итоге вратаря "адзурри" толкнул кто-то из соперников. Рефери определил фол в атаке. 
    • Угловой
      23'
      Павар с бровки простреливал мяч на дальнюю штангу, и там Ррахмани добрался до снаряда первым. В итоге футболист выбил сферу за пределы поля. На угловой.
    • 22'
      Середина первого тайма у нас идет. "Наполи" все также играет вторым номером. Значительно опаснее в эти минуты миланский оппонент смотрится. 
    • 21'
      Лаутаро скидывал мяч на партнера, и тот выполнял подачу с левого края в центр штрафной - крайне неточно. Мяч за пределы поля улетает. 
    • 20'
      Неплохой прострел от Бареллы с правого края мы увидели. Пытался головой переправить снаряд в сетку Лаутаро, но высоты прыжка ему не хватило, чтобы нанести решающий выстрел. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Получил хорошую возможность для удара сейчас Мхитарян. В итоге с линии штрафной он нанес удар по рамке соперника, но в цель не попал.
    • Опасный момент
      17'
      Чалханогу нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч по центру прилетел прямо в руки вратарю "Наполи". Очень мощным был этот удар!
    • Угловой
      16'
      Неудачно угловой подали футболисты "Интера", но мяч остался у миланской команды, которая продолжает активнейшим образом прессинговать оппонента. 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТИЩЕ! Димарко сейчас нанес мощнейший удар по воротам "Наполи" с 22-х метров. Рикошет едва не привел к тому, что мяч влетел в ворота. В миллиметрах от правой стойки он просвистел!
    • 14'
      Павар с правого края выполнял прострельный пас в центр штрафной, но спокойно в обороне один из защитников сыграл. Мяч полетел намного левее цели.
    • 12'
      "Наполи" отдал сейчас мяч сопернику. "Интер" владеет снарядом и пытается заставить оппонента выйти в прессинг. Как будто противника выманивают "нерадзурри". 
    • Фол, нарушение
      11'
      Хороший старт матча мы наблюдаем, но опасных моментов пока явно не хватает. Рефери же против Симеоне фиксирует фол. Был толчок от Бареллы на газон. 
    • 10'
      Димарко получил мяч на левом фланге от Мхитаряна, прострелил мяч на ближнюю штангу, но голкипер "Наполи" разгадал ситуацию и сыграл на выходе. Мяч в его перчатках. 
    • 9'
      Пока академичный старт от соперников. Никто и никуда не торопится. Как будто чего-то выжидают соперники в эти минуты времени. 
    • 8'
      Интересно, друзья, что в этом сезоне "Наполи", являясь действующим чемпионом Италии, еще ни разу не забивал с углового. А ведь в Серии А уже целый первый круг позади.
    • 6'
      С правого фланга не самая острая подача в штрафную "Интера" последовала. Павар на опережении успел сыграть. Вынесен был игроком "Интера" снаряд подальше от рамки. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Со стороны Чалханоглу фиксирует судейская бригада сейчас нарушение правил. Готовятся "партенопейцы" подать штрафной с правого края. Будет опасно.
    • 4'
      Тюрам незадачливый пас с правого края выполнил пас в центр. В итоге спокойно в рамке сыграл голкипер "Наполи", который забрал сферу в свои перчатки.
    • 3'
      У Бареллы небольшая травма случилась. Но уже была оказана помощь игроку "Интера". Видимо, ничего серьезного с футболистом не произошло. Игру продолжаем. 
    • 2'
      Футболисты "Наполи" сегодня вышли на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Интера" предстали перед нами в черно-синем обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча за Суперкубок Италии! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al-Awwal Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Наполи
    23.2% (45)
    Ничья
    12.9% (25)
    Интер Милан
    63.9% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.19% (84)
    Меньше
    28.81% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (96)
    Нет
    18.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    26.8% (52)
    2:1 Наполи
    10.3% (20)
    1:1 Ничья
    6.7% (13)
    0:1 Интер Милан
    5.7% (11)
    1:0 Наполи
    2.6% (5)
    1:3 Интер Милан
    2.1% (4)
    0:2 Интер Милан
    2.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (3)
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