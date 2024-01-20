Стадион: Аль-Аввал Парк.
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История личных встреч
Наполи
Интер Милан
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
38 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.7%
52.6%
23.7%
9 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
13
Голов в среднем за матч
1.45
0.81
Среднее время на гол
61
110
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
0.95
Среднее время на гол
65
94
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.42
0.89
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзербин Алессио
|2
|2
|Симеоне Джованни
|1
|1
|Жуан Жезус
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|1
|1
|Фраттези Давиде
|1
|1
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|1
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|Димарко Федерико
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0
Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0
Результаты матчей
Наполи
Интер Милан
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Наполи
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Наполи
|Дзербин Алессио
|2
|Наполи
|Симеоне Джованни
|1
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|1
|Интер Милан
|Фраттези Давиде
|1
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|1
|Фиорентина
|Бираги Кристиано
|1
|Лацио
|Весино Матиас
|1
|Интер Милан
|Чалханоглу Хакан
|1
|Лацио
|Романьоли Алессио
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан
Исход игры
Наполи
47.6% (20)
Ничья
9.5% (4)
Интер Милан
42.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
76.32% (29)
Меньше
23.68% (9)
Обе команды забьют
Да
84.21% (32)
Нет
15.79% (6)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
31% (13)
2:1 Наполи
31% (13)
1:1 Ничья
7.1% (3)
1:0 Наполи
7.1% (3)
2:0 Наполи
4.8% (2)
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