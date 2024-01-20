  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Суперкубок 2023-2024
Стадион: .
Наполи
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 38
Наполи 47.4% (18)
X 10.5% (4)
Интер Милан 42.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Интер Милан
3.65
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, betcity.ru
2.25
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Интер Милан

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

38 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
14 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.7%
52.6%
23.7%
9 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:3
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
К
1:1
К
0:1
СA
1:3
СA
4:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
К
0:2
СA
2:1
СA
2:2
К
1:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:0
К
2:0
СA
0:3
СA
1:1
К
0:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

32
13

Голов в среднем за матч

1.45
0.81

Среднее время на гол

61
110

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.38
0.95

Среднее время на гол

65
94

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.42
0.89

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзербин Алессио 2 2
Симеоне Джованни 1 1
Жуан Жезус 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 1 1
Фраттези Давиде 1 1
Чалханоглу Хакан 1 (1) 1
Мхитарян Генрих 0 0
Димарко Федерико 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0
Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Интер Милан
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3 Бенфика - Интер Милан 3:3 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0

Результаты матчей

Наполи
Интер Милан

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Наполи
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
3 Наполи
0 Фиорентина
3 Интер Милан
0 Лацио
Финал
Наполи
Интер Милан

Топ бомбардиров
Наполи Дзербин Алессио 2
Наполи Симеоне Джованни 1
Интер Милан Тюрам Маркус 1
Интер Милан Фраттези Давиде 1
Интер Милан Чалханоглу Хакан 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Лацио Весино Матиас 1
Интер Милан Чалханоглу Хакан 1
Лацио Романьоли Алессио 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Интер Милан.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.07. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.07 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 38
    Наполи 47.4% (18)
    X 10.5% (4)
    Интер Милан 42.1% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Интер Милан
    3.65
    Реклама, fon.bet
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    2.25
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Наполи - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Интер Милан

    Исход игры
    Наполи
    47.6% (20)
    Ничья
    9.5% (4)
    Интер Милан
    42.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.32% (29)
    Меньше
    23.68% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    31% (13)
    2:1 Наполи
    31% (13)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    1:0 Наполи
    7.1% (3)
    2:0 Наполи
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Интер Милан
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный