1:2
Конец матча
Ход матча
25'
0:1
42'
0:2
90'
1:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
23
Ройо
Манел
21
Коррин
Милан
11
Китала
Янн
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
17
Гриффит
Иман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
- Запасные игроки
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
-
61 Вита РемиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
11
27
Голов в среднем за матч
1.22
3
Среднее время на гол
73
30
Всего голов
19
34
Голов в среднем за матч
1.12
2
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
80
45
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|5
|1.67
|Катлайн Йоанн
|2
|0.67
|Робине Тома
|1
|0.33
|Ройо Манел
|1
|0.33
|Коррин Милан
|1
|0.33
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0.33
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|3
|1
|Нослин Тейяни
|1
|0.33
|Халилович Ален
|1 (1)
|0.33
|Вут Симен
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пенья Альваро
|0
|1
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фортуна Ситтард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
0
Алмере Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фортуна Ситтард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
11
0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0
Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0
Результаты матчей
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:8
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:8
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
8
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
1/16 финала
1/8 финала
— ПСВ
— Эксельсиор Масслёйс
— АДО Ден Хааг
— Эксельсиор
— Гронинген
— АЗ Алкмаар
— Квик Бойс
— НЕК Неймеген
— Гоу Эхед Иглс
— Алмере Сити
— Фортуна Ситтард
— Витесс
— Амстердамсхе
— УСВ Геркулес
— Камбюр
— Фейеноорд
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|5
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Фортуна Ситтард
|Сирхейс Кай
|3
|Спакенбург
|Ahmed El Azzouti
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1