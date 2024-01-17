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  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
Алмере Сити
1:2
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
0:1
25' Гол
Сирхейс Кай
0:2
42' Гол
Сирхейс Кай
1:2
90' Гол
Хансен Корнелиус
90'+7
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
5
Мбе
Со
Лоик
2
Флоранюс
Шерел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Ройо
Манел
15
Копмейнерс
Пер
21
Коррин
Милан
9
Робине
Тома
7
Ван
Дайвен
Джейсон
11
Китала
Янн
99
Веррипс
Михаэл
2
Вут
Симен
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
12
Пинту
Иву
32
Розье
Лорейнц
19
Ферати
Арианит
17
Гриффит
Иман
7
Кордоба
Иньиго
34
Оратмангун
Рагнар
9
Сирхейс
Кай
Алмере Сити
3-4-1-2
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Фортуна Ситтард

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
ТМК
0:13
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

11
27

Голов в среднем за матч

1.22
3

Среднее время на гол

73
30

Всего голов

19
34

Голов в среднем за матч

1.12
2

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
45

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 5 1.67
Катлайн Йоанн 2 0.67
Робине Тома 1 0.33
Ройо Манел 1 0.33
Коррин Милан 1 0.33
Дёйвестейн Лансе 1 0.33
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 3 1
Нослин Тейяни 1 0.33
Халилович Ален 1 (1) 0.33
Вут Симен 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пенья Альваро 0 1
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фортуна Ситтард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
0
Алмере Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фортуна Ситтард
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

11
0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Эйндховен - Фортуна Ситтард 0:2 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0
Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Спарта Нейкерк - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0

Результаты матчей

Алмере Сити
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:8
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:8
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
8
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/16 финала
3 ПСВ
1 Твенте
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
2 Фейеноорд
1 Утрехт
1/8 финала
ПСВ
Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг
Эксельсиор
Гронинген
АЗ Алкмаар
Квик Бойс
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Витесс
Амстердамсхе
УСВ Геркулес
Камбюр
Фейеноорд
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Алмере Сити Хансен Корнелиус 5
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Фортуна Ситтард Сирхейс Кай 3
Спакенбург Ahmed El Azzouti 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Сирхейс Кай бьет в цель!
  • 25'
    Вут Симен сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Сирхейс Кай бьет в цель!
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