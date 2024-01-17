  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
НЕК Неймеген
1:0
Перерыв
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
35' Гол
Огава Коки

Ход матча

19'
 
Льянсана Энрик
Ромменс Филипп
35'
Огава Коки
(Хансен Сонтье)
1:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.38
Реклама, olimp.bet
4.70
Реклама, betcity.ru
8.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
22
Руфс
Робин
15
Ван
Вермескеркен
Саи
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
8
Маттссон
Магнус
6
Худемакерс
Меес
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
23
Сано
Кадаи
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
18
Виллюмссон
Виллюм
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
16
Эдвардсен
Виктор
29
Мартинсен
Якоб
НЕК Неймеген
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:0
К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.91
1.75

Среднее время на гол

47
51

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2
1.45

Среднее время на гол

45
61

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.58

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 4 1.33
Огава Коки 2 0.67
Маттссон Магнус 2 0.67
Худемакерс Меес 1 0.33
Ван Рой Барт 1 0.33
Тавшан Элаис 1 0.33
Пропер Дирк 1 0.33
Хансен Сонтье 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батен Тибо 3 1
Эдвардсен Оливер 3 1
Со Силла 2 0.67
Наубер Геррит 1 0.33
Эдвардсен Виктор 1 0.33

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
0
0%
3
75%
91-120

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
0
0%
3
30%
91-120

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

5:3
1 раз 100%
7:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:6
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
6
1 раз 50%
4
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше
1
1
1/16 финала
ПСВ
Твенте
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
2 Фейеноорд
1 Утрехт
1/8 финала
?
Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг
Эксельсиор
Гронинген
АЗ Алкмаар
Квик Бойс
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Витесс
Амстердамсхе
УСВ Геркулес
Камбюр
Фейеноорд
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Алмере Сити Хансен Корнелиус 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Спакенбург Ahmed El Azzouti 3
Гоу Эхед Иглс Батен Тибо 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.38
Реклама, olimp.bet
4.70
Реклама, betcity.ru
8.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч НЕК Неймеген 1:0 Гоу Эхед Иглс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный