1:0
Перерыв
Ход матча
35'
1:0
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
18
Огава
Коки
23
Сано
Кадаи
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Огава КокиНападающий
-
23 Сано КадаиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 D'Leanu Arts
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
9 Со СиллаЗащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.91
1.75
Среднее время на гол
47
51
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2
1.45
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.58
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|4
|1.33
|Огава Коки
|2
|0.67
|Маттссон Магнус
|2
|0.67
|Худемакерс Меес
|1
|0.33
|Ван Рой Барт
|1
|0.33
|Тавшан Элаис
|1
|0.33
|Пропер Дирк
|1
|0.33
|Хансен Сонтье
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батен Тибо
|3
|1
|Эдвардсен Оливер
|3
|1
|Со Силла
|2
|0.67
|Наубер Геррит
|1
|0.33
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.33
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
НЕК Неймеген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
0
0%
3
75%
91-120
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
10
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
0
0%
3
30%
91-120
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1
Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
5:3
1 раз 100%
7:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
7
1 раз 100%
Точный счет
1:6
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:6
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
6
1 раз 50%
4
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— Эксельсиор Масслёйс
— АДО Ден Хааг
— Эксельсиор
— Гронинген
— АЗ Алкмаар
— Квик Бойс
— НЕК Неймеген
— Гоу Эхед Иглс
— Алмере Сити
— Фортуна Ситтард
— Витесс
— Амстердамсхе
— УСВ Геркулес
— Камбюр
— Фейеноорд
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Спакенбург
|Ahmed El Azzouti
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Батен Тибо
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1