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  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: .
Ливерпуль
0:1
Второй тайм: 64'
Фулхэм
0'
0:1
19' Гол
Виллиан Боргес
24' Желтая карточка
Ван Дейк Виргил

Ход матча

19'
0:1
Виллиан Боргес
(Перейра Андреас)
24'
Ван Дейк Виргил
 
56'
Нуньес Дарвин
Гравенберх Райан
 
56'
Гакпо Коди
Эллиотт Харви
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 158
Ливерпуль 95.6% (151)
X 2.5% (4)
Фулхэм 1.9% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
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62
Келлехер
Каомхин
84
Брэдли
Конор
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
2
Гомес
Джо
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
17
Джонс
Кёртис
19
Эллиотт
Харви
20
Жота
Диогу
7
Диас
Луис
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
31
Диоп
Исса
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
Ливерпуль
4-3-3
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Фулхэм

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

21 матч

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.64
2

Среднее время на гол

55
45

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.45

Среднее время на гол

69
198

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 0.75
Собослаи Доминик 2 0.5
Джонс Кёртис 2 0.5
Нуньес Дарвин 1 0.25
Салах Мохамед 1 0.25
Жота Диогу 1 0.25
Александер-Арнольд Трент 0 0
Куанса Джарелл 0 0
Эндо Ватару 0 0
Конате Ибраима 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.2
Виллиан Боргес 1 0.2
Кэрни Том 1 0.2
Айуоби Алекс 1 0.2
Винисиус Карлос 1 0.2
Родриго Мунис 1 0.2
Рид Бобби 0 0
Перейра Андреас 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Гакпо Коди 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лено Бернд 1 0
Хименес Рауль 1 0
Тете Кенни 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Фулхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Фулхэм

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
5 Челси
3 Ньюкасл
5 Ливерпуль
1 Вест Хэм
7 Эвертон
8 Фулхэм
1/2 финала
1 Мидлсбро
0 Челси
Ливерпуль
Фулхэм
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Ливерпуль Гакпо Коди 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Ньюкасл Гимараэс Бруно 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    63'
    А "Фулхэм"-то хорош в быстрых атаках! По правому полуфлангу провели акцию в нападении сейчас "дачники", и Каомхин Келлехер выручил "красных" после удара соперника.
  • 62'
    Ответную атаку провёл "Фулхэм". Бобби Рид выполнил кросс с правого фланга и переместил мяч в руки Каомхина Келлехера.
  • 61'
    Виргил ван Дайк исполнил перевод из центра на правый фланг на Коди Гакпо, который выполнил подачу в штрафную площадь на голову сопернику.
  • 60'
    Уже после углового с игры навешивал рабоной с левого фланга у "Фулхэма" Рауль Хименес. Мяч отправился за лицевуую линию.
  • Угловой
    59'
    Дарвин Нуньес покрутился с мячом на левом фланге и сделал навес в перчатки Бернда Лено. Потом Бобби Рид прострелил справа, а Ибраима Конате вынес мяч на угловой.
  • 58'
    Позиционная атака "Ливерпуля" сейчас ни к чему интересному не привела, а вот чтоб не было контратаки "Фулхэма", гости отыграли мяч назад вплоть до Каомхина Келлехера.
  • Замена
    56'
    Обновился состав у "Ливерпуля" на поле на две позиции. Дарвин Нуньес появился на замену вместо Райна Гравенберха, а Коди Гакпо вышел вместо Харви Эллиотта.
  • 55'
    Диогу Жота провёл мяч по линии штрафной площади чуть правее после обыгрыша с Райаном Гравенберхом и нанёс удар, который заблокировали.
  • 54'
    Слишком сильный пошёл заброс вперёд у "дачников", он не был акцентированным. Андреасу Перейре было не достать до такой передачи.
  • 53'
    Отвёл "Фулхэм" игру от своей штрафной площадки, и хоть ничего не добился на чужой половине поля, зато перевёл дух, а "Ливерпуль" с накатами начал второй тайм.
  • Травма, повреждение
    52'
    Медицинская помощь потребовалась Андреасу Перейре. Трибуны "Энфилда" полагают, что это маленькие футбольные хитрости.
  • Угловой
    51'
    Угловой исполнял "Ливерпуль" с правого края, Алексис Макаллистер с подбора нанёс заблокированный удар, а потом ещё с левого полуфланга состоялся выстрел, и мяч поймал Бернд Лено.
  • 50'
    Харви Эллиотт нанёс дальний удар по воротам "Фулхэма", и после рикошета мяч оказался в ногах у Диогу Жоты, который в районе 11-метровой отметки не справился с двумя защитниками гостевой команды.
  • Опасный момент
    49'
    Райан Гравенберх снова пробивает по чужим воротам, и уже опаснее. Перед линией штрафной площади переложил он мяч с левой на правую, а затем пальнул низом чуть левей створа.
  • 47'
    Райан Гравенберх наносит низовой удар со средней дистанции, мяч рикошетит от игрока гостей и идёт правее створа, но его всё равно накрывает Бернд Лено.
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    • 46'
      В атаку движется "Ливерпуль", и подаёт Луис Диас с левого фланга, мяч прилетает на голову футболисту "Фулхэма".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Травма, повреждение
      Уже после свистка на перерыв стали оказывать на поле медицинскую помощь Харрисону Риду. Сильно хромает полузащитник "Фулхэма". Он недавно столкнулся с Каомхином Келлехером и неудачно приземлился на газон. Вполне вероятна вынужденная замена в перерыве у гостевой команды. 
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 0:1.
    • Опасный момент
      45'
      Джо Гомес подхватил мяч на подступах к чужой штрафной площади и мощно приложился в левый угол, но немного не попал в створ.
    • 45'
      Давно не было остроты у ворот "Фулхэма". Гости достойно завершают первый тайм. Сейчас они в атаке. Вбрасывают аут с левого фланга, и мяч забирает Каомхин Келлехер.
    • Фол, нарушение
      45'
      Бобби Декордова-Рид мелко нарушил правила на правом фланге на своей половине поля. Быстро разыграли хозяева штрафной удар и ничего опасного не создали.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • 45'
      Недовольный Юрген Клопп смотрит в монитор на бровке. Будет ему что наговорить своим подопечным в перерыве матча.
    • 44'
      Из-за пределов штрафной площади активный Андреас Перейра прикладывается по чужим воротам. Мяч идёт не прямо в правый угол, а несколько ближе к центру, и его забирает Каомхин Келлехер.
    • 43'
      Ибраима Конате рискованно на грани линии своей штрафной площади хватает Андреаса Перейру, дабы оттеснить того от мяча. А Перейра не падает, не хочет выпрашивать пенальти.
    • 42'
      "Ливерпуль" пока не может найти свою игру в нападении. Возможно, сказывается отсутствие Мохамеда Салаха. Но его может ещё месяц не быть в расположении "красных".
    • 41'
      Немного времени остаётся ещё продержаться "Фулхэму" в первом тайме, чтобы уйти на перерыв командой, ведущей в счёте. Да и нельзя сказать, что лондонцам сейчас особо трудно обороняться.
    • 40'
      Прессингуют мерсисайдцы соперников на половине поля "Фулхэма" и вынуждают Тимоти Кастаня сделать пас назад на Бернда Лено. Не ошибаются под давлением гости.
    • 39'
      Обострить ситуацию у чужих ворот благодаря корнеру у "дачников" не получилось. А будь до углового порасторопнее Бобби Рид, вполне мог бы сейчас красоваться на табло счёт 0:2.
    • Угловой
      38'
      Высокая подача с левого фланга пошла у "Фулхэма" на Бобби Рида. Тот мог опасно пробивать по воротам хозяев, но отпустил от себя мяч, и Луис Диас вынес сфер на угловой.
    • 37'
      Алексис Макаллистер пробил напрямую со штрафного в стенку, а затем первым был на подборе на правом полуфланге, но разобрались с ним без фола игроки "Фулхэма".
    • Фол, нарушение
      36'
      На подступах к своей штрафной площади сфолили гости против Диогу Жоты. Теперь перспективный штрафной удар исполнит команда "Ливерпуль".
    • Угловой
      36'
      Второй подряд корнер получил в свою пользу "Ливерпуль" на левом фланге. Алексис Макаллистер выполнил подачу, и Бернд Лено смахнул мяч на выходе.
    • Угловой
      35'
      Тимоти Кастань не совсем удачно действовал на правом фланге обороны. Опасного момента не привёз, но угловой удар Кёртису Джонсу позволил заработать. 
    • 34'
      Потеряли мяч "дачники" относительно недалеко от своей штрафной площадки. Луис Диас сделал передачу в левую часть чужой штрафной площади Диогу Жоте, чей прострел оказался накрыт защитником гостей.
    • 32'
      Райан Гравенберх оказался с мячом в правой части штрафной площадки гостей, откуда попытался выполнить прострел в центр, но сфера попала под блокировку со стороны игрока "Фулхэма"
    • 31'
      Долго выверяют себе перспективные направления атаки футболисты "Ливерпуля". Можно сказать, растягивают чужие оборонительные порядки.
    • 30'
      Преимущественно мячом владеет "Ливерпуль", только непросто ему подбираться к чужим воротам, когда игроки "Фулхэма" расставлены позиционно на своей половине поля.
    • 29'
      Из-за накладок получается такая ситуация, что "Ливерпуль" и ещё другие клубы АПЛ оказываются без своих лидеров из-за Кубков Азии и Африки. Но "Манчестер Сити" тоже месяц играл без травмированного Эрлинга Холанна. Надо адаптироваться, в общем.
    • 28'
      Не может сегодня Юрген Клопп рассчитывать на Мохамеда Салаха, который скоро примет участие в Кубке африканских наций.
    • 27'
      Луис Диас пытался по центру прорваться в чужую штрафную площадь под проникающую передачу, однако оттёр его защитник "Фулхэма", который выбил мяч за боковую.
    • 26'
      Виллиан навесил со штрафного из глубины поля к левому углу вратарской, откуда у гостей состоялся неопасный удар головой в руки Каомхина Келлехера.
    • Травма, повреждение
      24'
      А сам Андреас Перейра в данный момент лежит на газоне и получает медицинскую помощь.
    • Желтая карточка
      23'
      За одну минуту сразу два фола совершено хозяевами против Андреаса Перейры. В первом случае сфолил Алексис Макаллистер. Во втором случае отмахнувшийся от Перейры Виргил ван Дейк получил жёлтую карточку.
    • Офсайд
      22'
      Получается подача справа на ближний край вратарской, откуда не может Виргил ван Дейк пробить головой. А завершается атака "Ливерпуля" вроде бы опасным ударом Харви Эллиотта (мимо створа) после заброса, но из офсайда.
    • Угловой
      21'
      "Красные" хотят быстро сравнять счёт, идут вперёд и зарабатывают угловой на правом фланге. Посмотрим, что у них получится благодаря стандарту.
    • 20'
      Вина Каомхина Келлехера есть, конечно, в этом пропущенном голе. Ближний угол должен был надёжнее закрывать голкипер "Ливерпуля".
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Виллиан!
      Забивает "Фулхэм", вот это да! Не смогли мерсисайдцы вынести мяч вперёд с левого фланга обороны и поплатились за это. Хименес поборолся с ван Дейком, мяч отскочил к Перейре, тот сделал передачу в центр, а подхвативший мяч Виллиан поразил низом ближний угол.
    • 17'
      Показывают повтор удара Диогу Жоты. Да, там всё-таки удар был. Мяч прошёл мимо ног Флуватосина Адарабиойо и в конце катился уже практически параллельно лицевой линии.
    • Опасный момент
      16'
      Диогу Жоту вывели партнёры на ударную позицию с правого края вратарской, и у того получился скорее прострел, чем полноценный выстрел по воротам.
    • 15'
      Хотя вот сейчас отправились гости в позиционную атаку. Однако Виллиан на левом полуфланге допустил ошибку в проникающей передаче вперёд, подарив мяч сопернику.
    • 13'
      "Фулхэм" обосновался на своей половине поля, и это было предсказуемо. Он гораздо ниже классом, чем "Ливерпуль", и если будет раскрываться, то ему точно не поздоровится.
    • 12'
      А в итоге плохую подачу с того же левого фланга у "Ливерпуля" выполнил Джо Гомес. Мяч свалился у него с ноги и вылетел за лицевую линию.
    • 11'
      Диогу Жота обозначился в атаке "Ливерпуля" на левом фланге, однако не стал пытаться обходить Тимоти Кастаня и сделал назад короткий пас Кёртису Джонсу.
    • Фол, нарушение
      10'
      Заработали мерсисайдцы штрафной удар на левом фланге на чужой половине поля. Последовала у них подача со стандартного положения, и был зафиксирован фол в атаке.
    • 9'
      Диогу Жота врывался в штрафную площадь "Фулхэма" с левого края, но запорол приличную атаку "Ливерпуля", отдав поперечную передачу противнику.
    • 8'
      Конор Брэдли ринулся вперёд в зоне правого инсайда к лицевой линии под заброс партнёра и прострелил во вратарскую из-под Энтони Робинсона в перчатки Бернда Лено.
    • 7'
      Нужно крайне внимательными быть игрокам "Фулхэма", причём не только на своей половине поля. Опасная контратака ведь может возникнуть, и если ты потеряешь мяч на половине соперника.
    • 6'
      А вот сейчас взрывная атака "Ливерпуля". Потеряли мяч "дачники" в центре своей половины поля и накликали резкий выпад хозяев. Весьма хлёстко пробил Кёртис Джонс с правого полуфланга с подступов к штрафной площади в дальний угол, но прямо в руки Бернда Лено.
    • 5'
      До своего вратаря довели мяч мерсисайдцы, подключили к перепасовке Каомхина Келлехера. Тот в ответ сделал передачу находившемуся рядом Виргилу ван Дейку.
    • 4'
      В центре поля владеет мячом "Ливерпуль" и не форсирует обстановку. Предпочитают "красные" пока не нагнетать давление на чужую защиту.
    • 3'
      Пока ничего интересного на поле не происходит, команды только вкатываются в игру. Очевидно, что "Ливерпуль" - большой фаворит матча.
    • 2'
      С расцветкой у команд сегодня всё стандартно. "Ливерпуль" играет в полностью красной форме, а у "Фулхэма" бело-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Ван Дейк Виргил получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Перейра Андреас сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Виллиан Боргес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:1 Фулхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.6% (153)
    Ничья
    2.5% (4)
    Фулхэм
    1.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.28% (65)
    Меньше
    46.72% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    45.08% (55)
    Нет
    54.92% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    30.6% (49)
    2:1 Ливерпуль
    16.9% (27)
    3:1 Ливерпуль
    16.3% (26)
    3:0 Ливерпуль
    5.6% (9)
    1:0 Ливерпуль
    4.4% (7)
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