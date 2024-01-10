Обновился состав у "Ливерпуля" на поле на две позиции. Дарвин Нуньес появился на замену вместо Райна Гравенберха, а Коди Гакпо вышел вместо Харви Эллиотта.

Позиционная атака "Ливерпуля" сейчас ни к чему интересному не привела, а вот чтоб не было контратаки "Фулхэма", гости отыграли мяч назад вплоть до Каомхина Келлехера.

Дарвин Нуньес покрутился с мячом на левом фланге и сделал навес в перчатки Бернда Лено. Потом Бобби Рид прострелил справа, а Ибраима Конате вынес мяч на угловой.

Уже после углового с игры навешивал рабоной с левого фланга у "Фулхэма" Рауль Хименес. Мяч отправился за лицевуую линию.

Виргил ван Дайк исполнил перевод из центра на правый фланг на Коди Гакпо, который выполнил подачу в штрафную площадь на голову сопернику.

Ответную атаку провёл "Фулхэм". Бобби Рид выполнил кросс с правого фланга и переместил мяч в руки Каомхина Келлехера.

А "Фулхэм"-то хорош в быстрых атаках! По правому полуфлангу провели акцию в нападении сейчас "дачники", и Каомхин Келлехер выручил "красных" после удара соперника.

Райан Гравенберх наносит низовой удар со средней дистанции, мяч рикошетит от игрока гостей и идёт правее створа, но его всё равно накрывает Бернд Лено.

Райан Гравенберх снова пробивает по чужим воротам, и уже опаснее. Перед линией штрафной площади переложил он мяч с левой на правую, а затем пальнул низом чуть левей створа.

Харви Эллиотт нанёс дальний удар по воротам "Фулхэма", и после рикошета мяч оказался в ногах у Диогу Жоты, который в районе 11-метровой отметки не справился с двумя защитниками гостевой команды.

Угловой исполнял "Ливерпуль" с правого края, Алексис Макаллистер с подбора нанёс заблокированный удар, а потом ещё с левого полуфланга состоялся выстрел, и мяч поймал Бернд Лено.

Отвёл "Фулхэм" игру от своей штрафной площадки, и хоть ничего не добился на чужой половине поля, зато перевёл дух, а "Ливерпуль" с накатами начал второй тайм.

Слишком сильный пошёл заброс вперёд у "дачников", он не был акцентированным. Андреасу Перейре было не достать до такой передачи.

Диогу Жота провёл мяч по линии штрафной площади чуть правее после обыгрыша с Райаном Гравенберхом и нанёс удар, который заблокировали.

В атаку движется "Ливерпуль", и подаёт Луис Диас с левого фланга, мяч прилетает на голову футболисту "Фулхэма".

Из-за пределов штрафной площади активный Андреас Перейра прикладывается по чужим воротам. Мяч идёт не прямо в правый угол, а несколько ближе к центру, и его забирает Каомхин Келлехер.

Недовольный Юрген Клопп смотрит в монитор на бровке. Будет ему что наговорить своим подопечным в перерыве матча.

Бобби Декордова-Рид мелко нарушил правила на правом фланге на своей половине поля. Быстро разыграли хозяева штрафной удар и ничего опасного не создали.

Давно не было остроты у ворот "Фулхэма". Гости достойно завершают первый тайм. Сейчас они в атаке. Вбрасывают аут с левого фланга, и мяч забирает Каомхин Келлехер.

Джо Гомес подхватил мяч на подступах к чужой штрафной площади и мощно приложился в левый угол, но немного не попал в створ.

Уже после свистка на перерыв стали оказывать на поле медицинскую помощь Харрисону Риду. Сильно хромает полузащитник "Фулхэма". Он недавно столкнулся с Каомхином Келлехером и неудачно приземлился на газон. Вполне вероятна вынужденная замена в перерыве у гостевой команды.

43' Ибраима Конате рискованно на грани линии своей штрафной площади хватает Андреаса Перейру, дабы оттеснить того от мяча. А Перейра не падает, не хочет выпрашивать пенальти.

42' "Ливерпуль" пока не может найти свою игру в нападении. Возможно, сказывается отсутствие Мохамеда Салаха. Но его может ещё месяц не быть в расположении "красных".

41' Немного времени остаётся ещё продержаться "Фулхэму" в первом тайме, чтобы уйти на перерыв командой, ведущей в счёте. Да и нельзя сказать, что лондонцам сейчас особо трудно обороняться.

40' Прессингуют мерсисайдцы соперников на половине поля "Фулхэма" и вынуждают Тимоти Кастаня сделать пас назад на Бернда Лено. Не ошибаются под давлением гости.

39' Обострить ситуацию у чужих ворот благодаря корнеру у "дачников" не получилось. А будь до углового порасторопнее Бобби Рид, вполне мог бы сейчас красоваться на табло счёт 0:2.

38' Высокая подача с левого фланга пошла у "Фулхэма" на Бобби Рида. Тот мог опасно пробивать по воротам хозяев, но отпустил от себя мяч, и Луис Диас вынес сфер на угловой.

37' Алексис Макаллистер пробил напрямую со штрафного в стенку, а затем первым был на подборе на правом полуфланге, но разобрались с ним без фола игроки "Фулхэма".

36' На подступах к своей штрафной площади сфолили гости против Диогу Жоты. Теперь перспективный штрафной удар исполнит команда "Ливерпуль".

36' Второй подряд корнер получил в свою пользу "Ливерпуль" на левом фланге. Алексис Макаллистер выполнил подачу, и Бернд Лено смахнул мяч на выходе.

35' Тимоти Кастань не совсем удачно действовал на правом фланге обороны. Опасного момента не привёз, но угловой удар Кёртису Джонсу позволил заработать.

34' Потеряли мяч "дачники" относительно недалеко от своей штрафной площадки. Луис Диас сделал передачу в левую часть чужой штрафной площади Диогу Жоте, чей прострел оказался накрыт защитником гостей.

32' Райан Гравенберх оказался с мячом в правой части штрафной площадки гостей, откуда попытался выполнить прострел в центр, но сфера попала под блокировку со стороны игрока "Фулхэма"

31' Долго выверяют себе перспективные направления атаки футболисты "Ливерпуля". Можно сказать, растягивают чужие оборонительные порядки.

30' Преимущественно мячом владеет "Ливерпуль", только непросто ему подбираться к чужим воротам, когда игроки "Фулхэма" расставлены позиционно на своей половине поля.

29' Из-за накладок получается такая ситуация, что "Ливерпуль" и ещё другие клубы АПЛ оказываются без своих лидеров из-за Кубков Азии и Африки. Но "Манчестер Сити" тоже месяц играл без травмированного Эрлинга Холанна. Надо адаптироваться, в общем.

28' Не может сегодня Юрген Клопп рассчитывать на Мохамеда Салаха, который скоро примет участие в Кубке африканских наций.

27' Луис Диас пытался по центру прорваться в чужую штрафную площадь под проникающую передачу, однако оттёр его защитник "Фулхэма", который выбил мяч за боковую.

26' Виллиан навесил со штрафного из глубины поля к левому углу вратарской, откуда у гостей состоялся неопасный удар головой в руки Каомхина Келлехера.

24' А сам Андреас Перейра в данный момент лежит на газоне и получает медицинскую помощь.

23' За одну минуту сразу два фола совершено хозяевами против Андреаса Перейры. В первом случае сфолил Алексис Макаллистер. Во втором случае отмахнувшийся от Перейры Виргил ван Дейк получил жёлтую карточку.

22' Получается подача справа на ближний край вратарской, откуда не может Виргил ван Дейк пробить головой. А завершается атака "Ливерпуля" вроде бы опасным ударом Харви Эллиотта (мимо створа) после заброса, но из офсайда.

21' "Красные" хотят быстро сравнять счёт, идут вперёд и зарабатывают угловой на правом фланге. Посмотрим, что у них получится благодаря стандарту.

20' Вина Каомхина Келлехера есть, конечно, в этом пропущенном голе. Ближний угол должен был надёжнее закрывать голкипер "Ливерпуля".

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Виллиан!

Забивает "Фулхэм", вот это да! Не смогли мерсисайдцы вынести мяч вперёд с левого фланга обороны и поплатились за это. Хименес поборолся с ван Дейком, мяч отскочил к Перейре, тот сделал передачу в центр, а подхвативший мяч Виллиан поразил низом ближний угол.

17' Показывают повтор удара Диогу Жоты. Да, там всё-таки удар был. Мяч прошёл мимо ног Флуватосина Адарабиойо и в конце катился уже практически параллельно лицевой линии.

16' Диогу Жоту вывели партнёры на ударную позицию с правого края вратарской, и у того получился скорее прострел, чем полноценный выстрел по воротам.

15' Хотя вот сейчас отправились гости в позиционную атаку. Однако Виллиан на левом полуфланге допустил ошибку в проникающей передаче вперёд, подарив мяч сопернику.

13' "Фулхэм" обосновался на своей половине поля, и это было предсказуемо. Он гораздо ниже классом, чем "Ливерпуль", и если будет раскрываться, то ему точно не поздоровится.

12' А в итоге плохую подачу с того же левого фланга у "Ливерпуля" выполнил Джо Гомес. Мяч свалился у него с ноги и вылетел за лицевую линию.

11' Диогу Жота обозначился в атаке "Ливерпуля" на левом фланге, однако не стал пытаться обходить Тимоти Кастаня и сделал назад короткий пас Кёртису Джонсу.

10' Заработали мерсисайдцы штрафной удар на левом фланге на чужой половине поля. Последовала у них подача со стандартного положения, и был зафиксирован фол в атаке.

9' Диогу Жота врывался в штрафную площадь "Фулхэма" с левого края, но запорол приличную атаку "Ливерпуля", отдав поперечную передачу противнику.

8' Конор Брэдли ринулся вперёд в зоне правого инсайда к лицевой линии под заброс партнёра и прострелил во вратарскую из-под Энтони Робинсона в перчатки Бернда Лено.

7' Нужно крайне внимательными быть игрокам "Фулхэма", причём не только на своей половине поля. Опасная контратака ведь может возникнуть, и если ты потеряешь мяч на половине соперника.

6' А вот сейчас взрывная атака "Ливерпуля". Потеряли мяч "дачники" в центре своей половины поля и накликали резкий выпад хозяев. Весьма хлёстко пробил Кёртис Джонс с правого полуфланга с подступов к штрафной площади в дальний угол, но прямо в руки Бернда Лено.

5' До своего вратаря довели мяч мерсисайдцы, подключили к перепасовке Каомхина Келлехера. Тот в ответ сделал передачу находившемуся рядом Виргилу ван Дейку.

4' В центре поля владеет мячом "Ливерпуль" и не форсирует обстановку. Предпочитают "красные" пока не нагнетать давление на чужую защиту.

3' Пока ничего интересного на поле не происходит, команды только вкатываются в игру. Очевидно, что "Ливерпуль" - большой фаворит матча.

2' С расцветкой у команд сегодня всё стандартно. "Ливерпуль" играет в полностью красной форме, а у "Фулхэма" бело-чёрная экипировка.