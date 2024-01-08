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  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: .
Ливерпуль
 
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Фулхэм
Прогнозы 56
Ливерпуль 96.4% (54)
X 3.6% (2)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Фулхэм
1.37
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5.59
8.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Фулхэм

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

21 матч

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.64
2

Среднее время на гол

55
45

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.3
0.45

Среднее время на гол

69
198

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 1
Собослаи Доминик 2 0.67
Джонс Кёртис 2 0.67
Нуньес Дарвин 1 0.33
Салах Мохамед 1 0.33
Жота Диогу 1 0.33
Александер-Арнольд Трент 0 0
Куанса Джарелл 0 0
Эндо Ватару 0 0
Конате Ибраима 0 0
Гравенберх Райан 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.25
Кэрни Том 1 0.25
Айуоби Алекс 1 0.25
Винисиус Карлос 1 0.25
Родриго Мунис 1 0.25
Рид Бобби 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Гакпо Коди 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лено Бернд 1 0
Хименес Рауль 1 0
Тете Кенни 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Фулхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Фулхэм

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
5 Челси
3 Ньюкасл
5 Ливерпуль
1 Вест Хэм
7 Эвертон
8 Фулхэм
1/2 финала
Мидлсбро
Челси
Ливерпуль
Фулхэм
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Ливерпуль Гакпо Коди 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Ньюкасл Гимараэс Бруно 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В первой игре двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка английской лиги "Ливерпуль" сыграет на "Энфилде" с "Фулхэмом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 56
Ливерпуль 96.4% (54)
X 3.6% (2)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Фулхэм
1.37
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5.59
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ливерпуль - Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм

Исход игры
Ливерпуль
96.4% (54)
Ничья
3.6% (2)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
38.18% (21)
Нет
61.82% (34)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
42.9% (24)
2:1 Ливерпуль
19.6% (11)
3:1 Ливерпуль
16.1% (9)
3:0 Ливерпуль
10.7% (6)
1:0 Ливерпуль
5.4% (3)
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