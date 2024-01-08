Стадион: Энфилд.
История личных встреч
Ливерпуль
Фулхэм
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
21 матч
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.64
2
Среднее время на гол
55
45
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.3
0.45
Среднее время на гол
69
198
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.48
1.19
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|1
|Собослаи Доминик
|2
|0.67
|Джонс Кёртис
|2
|0.67
|Нуньес Дарвин
|1
|0.33
|Салах Мохамед
|1
|0.33
|Жота Диогу
|1
|0.33
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Куанса Джарелл
|0
|0
|Эндо Ватару
|0
|0
|Конате Ибраима
|0
|0
|Гравенберх Райан
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Гарри
|1
|0.25
|Кэрни Том
|1
|0.25
|Айуоби Алекс
|1
|0.25
|Винисиус Карлос
|1
|0.25
|Родриго Мунис
|1
|0.25
|Рид Бобби
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лено Бернд
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Тете Кенни
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1
Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Фулхэм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2
Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Фулхэм
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
12
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|4 (1)
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Ливерпуль
|Гакпо Коди
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Эвертон
|Паттерсон Нэйтан
|2
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|2
|Ньюкасл
|Гимараэс Бруно
|2
Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм
Исход игры
Ливерпуль
96.4% (54)
Ничья
3.6% (2)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
38.18% (21)
Нет
61.82% (34)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
42.9% (24)
2:1 Ливерпуль
19.6% (11)
3:1 Ливерпуль
16.1% (9)
3:0 Ливерпуль
10.7% (6)
1:0 Ливерпуль
5.4% (3)
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