Стадион: Стэмфорд Бридж.
Ход матча
12'
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
26
Колвилл
Леви
21
Чилуэлл
Бен
20
Палмер
Коул
19
Броя
Армандо
23
Гловер
Том
27
Энгель
Лукас
21
Форсс
Маркус
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Керд ТедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Каслдин ЛеоПолузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Основной состав
-
23 Гловер ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Форсс МаркусПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Джонс ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Маккейб ЛоуПолузащитник
-
52 Бридж ЭйджейПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кобурн ДжошНападающий
-
Главный тренер: Каррик Майкл
История личных встреч
Челси
Мидлсбро
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.17
0
Среднее время на гол
540
0
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.78
1.33
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
67
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|1
|0.17
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.17
|Мудрик Михаил
|1
|0.17
|Джексон Николас
|1
|0.17
|Фернандес Энцо
|1
|0.17
|Мадуэке Нони
|1 (1)
|0.17
|Палмер Коул
|0
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджерс Морган
|4
|0.57
|Макгри Райли
|2
|0.29
|Силвера Самуэл
|2
|0.29
|Крукс Мэтт
|2
|0.29
|Латте Лат Эммануэль
|2 (1)
|0.29
|Хакни Хэйден
|1
|0.14
|Джонс Исайя
|1
|0.14
|Хаусон Джонатан
|1
|0.14
|Бангура Алекс
|0
|0
|Барласер Даниел
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роджерс Морган
|2
|0
|Кларк Мэтт
|1
|0
|Смит Томми II
|1
|0
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Джонс Исайя
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Мидлсбро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
0
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мидлсбро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Челси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Мидлсбро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3
Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0
Мидлсбро
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Ротерхэм 1:1 Миллуолл - Мидлсбро 1:3 Мидлсбро - Челси 1:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1
Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0 Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2
Результаты матчей
Челси
Мидлсбро
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Челси
Мидлсбро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
51
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|4 (1)
|Ливерпуль
|Гакпо Коди
|4
|Блэкберн
|Гарретт Джейк
|3 (1)
|Блэкберн
|Бакли Джон
|3 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Эксетер Сити
|Митчелл Деметри
|1 1
|Эвертон
|Паттерсон Нэйтан
|2
|Мансфилд Таун
|Флинт Эден
|2
|Фулхэм
|Лукич Саша
|2
|Мидлсбро
|Роджерс Морган
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 1:0 Мидлсбро
Исход игры
Челси
93.1% (134)
Ничья
0.7% (1)
Мидлсбро
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
36.61% (41)
Нет
63.39% (71)
Популярный счёт
2:0 Челси
38.2% (55)
2:1 Челси
20.1% (29)
1:0 Челси
7.6% (11)
3:1 Челси
6.9% (10)
3:0 Челси
3.5% (5)
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