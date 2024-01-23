Первый тайм

21' Вроде как опередил Ван Ден Берг на правом краю атаки Чилуэлла, однако всё же упустил на скорости мяч за лицевую.

19' Крукс пробовал ускориться и обострить справа возле центральной линии, удачно против него Фернандес сыграл в отборе.

17' После розыгрыша корнера Роджерс здорово пробил низом в правый от голкипера угол, там накрыл мяч Петрович.

15' АВТОГО-О-О-О-Л! Хаусон, в свои ворота, 1:0!

Чилуэлл классно из глубины покатил в штрафную на Стерлинга, а тот отыграл чуть левее на Брою, в борьбе с которым Хаусон срезал мяч в свои ворота.

13' Стерлинг ищет на правом краю атаки вариант для навеса, но плотно против него играет Ван Ден Берг.

12' Мудрик, видимо, за разговоры получил жёлтую карточку. Считают игроки "Челси", что фолил тут голкипер на Чилуэлле.