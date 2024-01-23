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  4. Кубок лиги 2023-2024
Стадион: .
Челси
1:0
Первый тайм: 22'
Мидлсбро
0'
12' Желтая карточка
Мудрик Михаил
1:0
15' Гол в свои ворота
Хаусон Джонатан

Ход матча

12'
Мудрик Михаил
 
15'
Хаусон Джонатан
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 144
Челси 93.1% (134)
X 0.7% (1)
Мидлсбро 6.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Мидлсбро
6.50
8.20
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9.93
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
21
Чилуэлл
Бен
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
7
Стерлинг
Рахим
20
Палмер
Коул
10
Мудрик
Михаил
19
Броя
Армандо
23
Гловер
Том
3
Ван
Ден
Берг
Рав
6
Фрай
Даэл
5
Кларк
Мэтт
27
Энгель
Лукас
16
Хаусон
Джонатан
4
Барласер
Даниел
21
Форсс
Маркус
25
Крукс
Мэтт
7
Хакни
Хэйден
10
Роджерс
Морган
Челси
4-2-3-1
Мидлсбро
4-4-2

История личных встреч

Челси
Мидлсбро

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.17
0

Среднее время на гол

540
0

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.78
1.33

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
67

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.17
Бадьяшиль Бенуа 1 0.17
Мудрик Михаил 1 0.17
Джексон Николас 1 0.17
Фернандес Энцо 1 0.17
Мадуэке Нони 1 (1) 0.17
Палмер Коул 0 0
Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджерс Морган 4 0.57
Макгри Райли 2 0.29
Силвера Самуэл 2 0.29
Крукс Мэтт 2 0.29
Латте Лат Эммануэль 2 (1) 0.29
Хакни Хэйден 1 0.14
Джонс Исайя 1 0.14
Хаусон Джонатан 1 0.14
Бангура Алекс 0 0
Барласер Даниел 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стерлинг Рахим 1 0
Галлахер Конор 1 0
Матсен Ян 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Колвилл Леви 1 0
Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роджерс Морган 2 0
Кларк Мэтт 1 0
Смит Томми II 1 0
Латте Лат Эммануэль 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Джонс Исайя 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Мидлсбро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мидлсбро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Челси
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Мидлсбро
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
2
33%
4
27%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3
Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0
Мидлсбро
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мидлсбро - Ротерхэм 1:1 Миллуолл - Мидлсбро 1:3 Мидлсбро - Челси 1:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1
Мидлсбро - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро 1:2 Ротерхэм - Мидлсбро 1:0 Мидлсбро - Вест Бромвич 1:0 Порт Вейл - Мидлсбро 0:3 Суонси - Мидлсбро 1:2 Мидлсбро - Халл Сити 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Престон Норт Энд 4:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 Мидлсбро - Лестер 1:0 Плимут - Мидлсбро 3:3 Эксетер Сити - Мидлсбро 2:3 Мидлсбро - Сток Сити 0:2 Норвич - Мидлсбро 1:2

Результаты матчей

Челси
Мидлсбро

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Челси
Мидлсбро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
5
1
1/8 финала
0 Мансфилд Таун
1 Порт Вейл
2 Эксетер Сити
3 Мидлсбро
2 Челси
0 Блэкберн
0 Манчестер Юнайтед
3 Ньюкасл
1 Борнмут
2 Ливерпуль
3 Вест Хэм
1 Арсенал
3 Эвертон
0 Бёрнли
1 Ипсвич
3 Фулхэм
1/4 финала
0 Порт Вейл
3 Мидлсбро
5 Челси
3 Ньюкасл
5 Ливерпуль
1 Вест Хэм
7 Эвертон
8 Фулхэм
1/2 финала
1 Мидлсбро
0 Челси
2 Ливерпуль
1 Фулхэм
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Мидлсбро Роджерс Морган 4 (1)
Ливерпуль Гакпо Коди 4
Блэкберн Гарретт Джейк 3 (1)
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Весь список

Топ нарушителей
Эксетер Сити Митчелл Деметри 1 1
Эвертон Паттерсон Нэйтан 2
Мансфилд Таун Флинт Эден 2
Фулхэм Лукич Саша 2
Мидлсбро Роджерс Морган 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Вроде как опередил Ван Ден Берг на правом краю атаки Чилуэлла, однако всё же упустил на скорости мяч за лицевую.
  • 19'
    Крукс пробовал ускориться и обострить справа возле центральной линии, удачно против него Фернандес сыграл в отборе.
  • Угловой
    17'
    После розыгрыша корнера Роджерс здорово пробил низом в правый от голкипера угол, там накрыл мяч Петрович.
  • Гол в свои ворота
    15'
    АВТОГО-О-О-О-Л! Хаусон, в свои ворота, 1:0!
    Чилуэлл классно из глубины покатил в штрафную на Стерлинга, а тот отыграл чуть левее на Брою, в борьбе с которым Хаусон срезал мяч в свои ворота.
  • 13'
    Стерлинг ищет на правом краю атаки вариант для навеса, но плотно против него играет Ван Ден Берг.
  • Желтая карточка
    12'
    Мудрик, видимо, за разговоры получил жёлтую карточку. Считают игроки "Челси", что фолил тут голкипер на Чилуэлле.
  • 12'
    Силва из центрального круга забросил к центру штрафной, а Чилуэлл вырвался из-за спин защитников и едва не замкнул эту "свечу". Вовремя вышел на перехват Гловер и выиграл борьбу.
  • Угловой
    10'
    Чилуэлл от левого углового флажка навесил к линии вратарской, где сняли верх гости.
  • 9'
    Мудрик принял передачу в опорной и с рикошетом пробил выше створа, корнер.
  • 7'
    Форсс прострелил с правого полуфланга, а Чилуэлл вынес за боковую.
  • 6'
    Неплохо в последние пару минут "Мидлсбро" цепляется за мяч на чужой половине, но и "Челси" внимательно действует в обороне.
  • 4'
    Крукс слева низом выполняет передачу к ближнему углу вратарской, где забирает мяч Петрович.
  • 2'
    С владения "Челси" начинается встреча, пока что в довольно неспешном темпе всё, ищут "синие" варианты для продвижения мяча сквозь линии соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Анонс
    Добро пожаловать на ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором "Челси" примет представителя Чемпионшипа "Мидлсбро". В первом матче лондонский клуб уступил на выезде со счётом 0:1, так что будет стремиться сегодня в родных стенах выйти в финал, отыграв минимальное преимущество соперника и реализовав преимущество в классе. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
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    • Первый тайм
    • 15'
      Стерлинг Рахим сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Хаусон Джонатан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 12'
      Мудрик Михаил получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:0 Мидлсбро

    Исход игры
    Челси
    93.1% (134)
    Ничья
    0.7% (1)
    Мидлсбро
    6.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    36.61% (41)
    Нет
    63.39% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    38.2% (55)
    2:1 Челси
    20.1% (29)
    1:0 Челси
    7.6% (11)
    3:1 Челси
    6.9% (10)
    3:0 Челси
    3.5% (5)
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