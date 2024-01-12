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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 19.
Этникос Ахна
2:1
Конец матча
АПОЭЛ
0'
45' Желтая карточка
Петрович Радосав
48' Желтая карточка
Эммануэль Ломотей
1:0
50' Гол
Enzo Cabrera2
52' Желтая карточка
Дражич Деян
2:0
56' Гол
Enzo Cabrera2
2:1
60' Гол
Томане Антониу
76' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
81' Желтая карточка
Богатинов Мартин
83' Желтая карточка
Костадинов Георги
83' Желтая карточка
Marios Peratikos
83' Желтая карточка
Томане Антониу
83' Желтая карточка
Артиматас Панайотис
90' Желтая карточка
Сациас Яннис
90' Желтая карточка
Бейкер Лукас
90'+14
Этникос Ахна
АПОЭЛ

История личных встреч

Этникос Ахна
АПОЭЛ

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

33 матча

9.1%
18.2%
72.7%
3 победы 6 ничьих 24 победы

Первый тайм

12.1%
36.4%
51.5%
4 победы 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

6.1%
42.4%
51.5%
2 победы 14 ничьих 17 побед

История матчей

ПД
5:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
7:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
К
0:4
К
0:2
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.38
0.65

Среднее время на гол

240
139

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

2.41
1.81

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

47
40

Голов в среднем за матч

1.42
1.21

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

63
74

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.42
Enzo Cabrera2 6 (1) 0.32
Де Ириондо Мануэль 3 0.16
Пехливанис Мариос 3 0.16
Липски Патрик 2 0.11
Дражич Деян 1 0.05
Гомеш Жозе 1 0.05
Эммануэль Ломотей 1 0.05
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (1) 0.37
Шебаке Иссам 4 0.21
Квилитая Георгий 4 (1) 0.21
Вильяфаньес Лукас 3 0.16
Ндонгаля Дьемерси 3 0.16
Джевфе 2 0.11
Томане Антониу 2 0.11
Донис Анастасиос 2 0.11
Гавриэл Ставрос 2 0.11
Креспо Хосе 1 0.05
Петрович Радосав 1 0.05
Эфрем Георгиос 1 0.05
Эдуарду Уилсон 1 0.05
Далсью 1 0.05

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 9 0
Marios Peratikos 6 1
Enzo Cabrera2 6 0
Спировски Стефан 5 0
Petros Ioannou 5 0
Эммануэль Ломотей 3 1
Липски Патрик 4 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Элиа Мариос 3 0
Дражич Деян 3 0
Богатинов Мартин 1 1
Бейкер Лукас 2 0
Ристевски Кирче 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 8 0
Костадинов Георги 6 0
Маркиньос XXIII 6 0
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Шебаке Иссам 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Томане Антониу 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
АПОЭЛ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
5
Этникос Ахна
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
АПОЭЛ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

7
21
Этникос Ахна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
АПОЭЛ
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

21
2

Упущенные победы

13
26

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
6
46%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
2
18%
8
38%
76-90

Пропущено

27
3
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 3
1
4%
0
0%
1-15
8
30%
30%
1
33%
16-30
4
15%
2
67%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
6
22%
0
0%
76-90

Забито

25
34
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
6
24%
0
0%
1-15
4
16%
6
18%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
5
20%
8
24%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
4
16%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

42
13
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
4
10%
1
8%
1-15
9
21%
1
8%
16-30
6
14%
6
46%
31-45
4
10%
2
15%
46-60
8
19%
2
15%
61-75
11
26%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3
Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0

Результаты матчей

Этникос Ахна
АПОЭЛ

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
4
5
1
9
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
1
8
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
18
1
6
13
1.5
8
11
2
17
2.5
5
14
1
18
3.5
2
17
1
18
4.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
3.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
4.
Пафос
 18 11 2 5 32 - 12 35
5.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
6.
Омония Никосия
 18 10 5 3 34 - 21 35
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Этникос Ахна
 19 4 5 10 25 - 42 17
11.
Отеллос
 18 3 4 11 17 - 29 13
12.
Закакиу
 18 2 6 10 22 - 43 12
13.
Кармиотисса
 18 2 5 11 20 - 37 11
14.
Докса Катокопия
 18 2 2 14 10 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
4.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
5.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Докса Катокопия
 9 2 1 6 7 - 15 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
6.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
10.
Закакиу
 9 1 3 5 13 - 18 6
11.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 9 0 1 8 3 - 24 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Аполлон Маркеш Педру 7
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Этникос Ахна 2:1 АПОЭЛ онлайн

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