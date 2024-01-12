Тур: 19.
2:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаПетрович Радосав
48' Желтая карточкаЭммануэль Ломотей
1:0
50' ГолEnzo Cabrera2
52' Желтая карточкаДражич Деян
2:0
56' ГолEnzo Cabrera2
2:1
60' ГолТомане Антониу
76' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
81' Желтая карточкаБогатинов Мартин
83' Желтая карточкаКостадинов Георги
83' Желтая карточкаMarios Peratikos
83' Желтая карточкаТомане Антониу
83' Желтая карточкаАртиматас Панайотис
90' Желтая карточкаСациас Яннис
90' Желтая карточкаБейкер Лукас
90'+14
Ход матча
45'
50'
1:0
52'
56'
2:0
60'
2:1
81'
83'
83'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
6 ДжевфеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Этникос Ахна
АПОЭЛ
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
100%
2 победы 9 ничьих 0 побед
24 матча
100%
0 побед 0 ничьих 24 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
33 матча
9.1%
18.2%
72.7%
3 победы 6 ничьих 24 победы
Первый тайм
12.1%
36.4%
51.5%
4 победы 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
6.1%
42.4%
51.5%
2 победы 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.38
0.65
Среднее время на гол
240
139
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
2.41
1.81
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
47
40
Голов в среднем за матч
1.42
1.21
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
63
74
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.42
|Enzo Cabrera2
|6 (1)
|0.32
|Де Ириондо Мануэль
|3
|0.16
|Пехливанис Мариос
|3
|0.16
|Липски Патрик
|2
|0.11
|Дражич Деян
|1
|0.05
|Гомеш Жозе
|1
|0.05
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.05
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (1)
|0.37
|Шебаке Иссам
|4
|0.21
|Квилитая Георгий
|4 (1)
|0.21
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0.16
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.16
|Джевфе
|2
|0.11
|Томане Антониу
|2
|0.11
|Донис Анастасиос
|2
|0.11
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.11
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|Петрович Радосав
|1
|0.05
|Эфрем Георгиос
|1
|0.05
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.05
|Далсью
|1
|0.05
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|9
|0
|Marios Peratikos
|6
|1
|Enzo Cabrera2
|6
|0
|Спировски Стефан
|5
|0
|Petros Ioannou
|5
|0
|Эммануэль Ломотей
|3
|1
|Липски Патрик
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Элиа Мариос
|3
|0
|Дражич Деян
|3
|0
|Богатинов Мартин
|1
|1
|Бейкер Лукас
|2
|0
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|8
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Маркиньос XXIII
|6
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
АПОЭЛ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
5
Этникос Ахна
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
АПОЭЛ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
20
0
Упущенные победы
7
21
Этникос Ахна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
АПОЭЛ
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
2
Упущенные победы
13
26
Голы по времени матча
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
6
46%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
5
33%
1
10%
76-90
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
2
18%
8
38%
76-90
Пропущено
27
3
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 3
1
4%
0
0%
1-15
8
30%
30%
1
33%
16-30
4
15%
2
67%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
6
22%
0
0%
76-90
Забито
25
34
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
6
24%
0
0%
1-15
4
16%
6
18%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
5
20%
8
24%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
4
16%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
42
13
19 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
4
10%
1
8%
1-15
9
21%
1
8%
16-30
6
14%
6
46%
31-45
4
10%
2
15%
46-60
8
19%
2
15%
61-75
11
26%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кармиотисса - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3
Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Пафос - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0
Результаты матчей
Этникос Ахна
АПОЭЛ
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
45
19
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
18
46
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
181
613
811
217
514
118
217
118
217
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 6