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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 19.
Неа Саламина
0:1
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
26' Желтая карточка
Бехарано Данни
30' Вторая желтая карточка
Бехарано Данни
54' Желтая карточка
Гарсия Анхель
74' Желтая карточка
Карлитуш Тавареш
74' Желтая карточка
Роберж Валентин
80' Желтая карточка
Дьюрчо Адам
0:1
83' Гол
Clarismario Rodrigus
90'+6
Неа Саламина
АЕК Ларнака

История личных встреч

Неа Саламина
АЕК Ларнака

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

40 матчей

32.5%
25%
42.5%
13 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.5%
47.5%
30%
9 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.5%
40%
37.5%
9 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

ПД
1:1
К
4:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
К
2:0
К
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
КК
0:1
К
0:1
КК
1:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

0.95
0.53

Среднее время на гол

94
171

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

48
24

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 7 (3) 0.37
Дурмишай Фиорин 6 0.32
Abdelaye Diakite 4 0.21
Мигелито 2 0.11
Andreas Fragkou 2 0.11
Antonis Katsiaris 2 0.11
Нарсинг Лусиано 1 0.05
Даткович Нико 1 0.05
Бехарано Данни 1 0.05
Папагеоргиу Гиоргос 1 0.05
Kialy Abdoul Kone 1 0.05
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 12 (3) 0.63
Тричковски Иван 4 0.21
Лопеш Рафаэл 3 0.16
Димерс Марк 3 0.16
Понс Пере 2 0.11
Бруну Гама 1 0.05
Дьюрчо Адам 1 0.05
Гарсия Анхель 1 0.05
Фараж Имад 1 0.05
Тонгья Франко 1 0.05
Clarismario Rodrigus 1 0.05

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 8 2
Тчаха Серж 6 1
Карлитуш Тавареш 6 0
Diego Dorregaray 4 0
Abdelaye Diakite 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Папагеоргиу Гиоргос 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Daniel Celea 2 0
Kialy Abdoul Kone 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Даткович Нико 1 0
Фернандеш Виктор 1 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Osman Koroma 1 0
Giorgos Viktoros 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 4 0
Фран Соль 3 0
Густаву Луиш 3 0
Гарсия Анхель 3 0
Тонгья Франко 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Санчес Факундо 2 0
Бруну Гама 2 0
Дьюрчо Адам 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
АЕК Ларнака
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Неа Саламина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

14
22
Неа Саламина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
АЕК Ларнака
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
6
43%
3
38%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
12%
3
13%
1-15
5
29%
29%
5
22%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
24%
3
13%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
4
31%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

31
31
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
10%
4
13%
1-15
7
23%
7
23%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
3
10%
5
16%
61-75
10
32%
6
19%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
3
12%
4
22%
1-15
1
4%
6
33%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
5
20%
1
6%
61-75
7
28%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0

Результаты матчей

Неа Саламина
АЕК Ларнака

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
7
2
2
8
2.5
4
5
1
9
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
5
4
1.5
2
8
2
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
10
9
1.5
9
10
4
15
2.5
5
14
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Анортосис
 18 11 4 3 29 - 13 37
3.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
4.
Пафос
 18 11 2 5 32 - 12 35
5.
Арис Лимасол
 18 11 2 5 30 - 17 35
6.
Омония Никосия
 18 10 5 3 34 - 21 35
7.
Аполлон
 18 8 5 5 30 - 20 29
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 18 6 1 11 21 - 33 19
10.
Этникос Ахна
 19 4 5 10 25 - 42 17
11.
Отеллос
 18 3 4 11 17 - 29 13
12.
Закакиу
 18 2 6 10 22 - 43 12
13.
Кармиотисса
 18 2 5 11 20 - 37 11
14.
Докса Катокопия
 18 2 2 14 10 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
3.
Омония Никосия
 9 6 3 0 22 - 9 21
4.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
5.
Пафос
 9 6 1 2 15 - 4 19
6.
Анортосис
 9 4 4 1 14 - 9 16
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
10.
Аполлон
 9 3 2 4 10 - 10 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 9 2 1 6 7 - 14 7
13.
Докса Катокопия
 9 2 1 6 7 - 15 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
6.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
7.
Арис Лимасол
 9 4 1 4 17 - 13 13
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
АЕЛ Лимасол
 9 2 0 7 8 - 16 6
10.
Закакиу
 9 1 3 5 13 - 18 6
11.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
12.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
13.
Кармиотисса
 9 0 1 8 4 - 21 1
14.
Докса Катокопия
 9 0 1 8 3 - 24 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Аполлон Маркеш Педру 7
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Мигелито уходит с поля. Карлитуш Тавареш выходит вместо него
    • 30'
      Бехарано Данни получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 30'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 0:1 АЕК Ларнака онлайн

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