Тур: 19.
0:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаБехарано Данни
30' Вторая желтая карточкаБехарано Данни
54' Желтая карточкаГарсия Анхель
74' Желтая карточкаКарлитуш Тавареш
74' Желтая карточкаРоберж Валентин
80' Желтая карточкаДьюрчо Адам
0:1
83' ГолClarismario Rodrigus
90'+6
Ход матча
26'
30'
54'
74'
74'
80'
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Янга РангелоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
77 Edson Silva
-
-
-
99 Osman Koroma
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Неа Саламина
АЕК Ларнака
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
40 матчей
32.5%
25%
42.5%
13 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.5%
47.5%
30%
9 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.5%
40%
37.5%
9 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
0.95
0.53
Среднее время на гол
94
171
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.47
0.67
Среднее время на гол
61
135
Всего голов
48
24
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|7 (3)
|0.37
|Дурмишай Фиорин
|6
|0.32
|Abdelaye Diakite
|4
|0.21
|Мигелито
|2
|0.11
|Andreas Fragkou
|2
|0.11
|Antonis Katsiaris
|2
|0.11
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.05
|Даткович Нико
|1
|0.05
|Бехарано Данни
|1
|0.05
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0.05
|Kialy Abdoul Kone
|1
|0.05
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|12 (3)
|0.63
|Тричковски Иван
|4
|0.21
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.16
|Димерс Марк
|3
|0.16
|Понс Пере
|2
|0.11
|Бруну Гама
|1
|0.05
|Дьюрчо Адам
|1
|0.05
|Гарсия Анхель
|1
|0.05
|Фараж Имад
|1
|0.05
|Тонгья Франко
|1
|0.05
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.05
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|8
|2
|Тчаха Серж
|6
|1
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Diego Dorregaray
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Kialy Abdoul Kone
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Даткович Нико
|1
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Мелиссас Никос
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
|Giorgos Viktoros
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|3
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Гарсия Анхель
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Санчес Факундо
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
АЕК Ларнака
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Неа Саламина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
14
22
Неа Саламина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
АЕК Ларнака
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
14
8
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
6
43%
3
38%
76-90
Пропущено
12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
12%
3
13%
1-15
5
29%
29%
5
22%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
24%
3
13%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
4
31%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Забито
31
31
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
3
10%
4
13%
1-15
7
23%
7
23%
16-30
3
10%
5
16%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
3
10%
5
16%
61-75
10
32%
6
19%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 8
3
12%
4
22%
1-15
1
4%
6
33%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
5
20%
3
17%
46-60
5
20%
1
6%
61-75
7
28%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Анортосис 0:3 Аполлон - Неа Саламина 0:2
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Неа Саламина - Пафос 0:2 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Эносис 6:0 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Неа Саламина - Отеллос 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0
Результаты матчей
Неа Саламина
АЕК Ларнака
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
55
72
28
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
54
28
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
109
910
415
514
118
217
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Аполлон
|Маркеш Педру
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 6