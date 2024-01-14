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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 19.
Аполлон
0:1
Второй тайм: 73'
Арис Лимасол
0'
0:1
17' Гол
Моннор Джейден
29' Желтая карточка
Кокорин Александр
45' Желтая карточка
Браун Морган

Ход матча

17'
0:1
Моннор Джейден
29'
 
Кокорин Александр
40'
Бакенга Мушага
Крменчик Михал
 
45'
 
Браун Морган
46'
 
Zakaria Sawo
Моннор Джейден
64'
 
Брорссон Франц
Гомис Янник
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Арис Лимасол
9.57
4.70
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3.55
Все Коэффициенты
Аполлон
Арис Лимасол

История личных встреч

Аполлон
Арис Лимасол

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.8

Среднее время на гол

67
50

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.22

Среднее время на гол

100
73

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.11
1.53

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

81
58

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 7 0.37
Вальбуэна Матьё 5 (1) 0.26
Перец Элиэль 3 (1) 0.16
Абдураими Бешарт 2 0.11
Крменчик Михал 2 0.11
Юрчевич Марио 2 0.11
Giorgios Malekkides 2 0.11
Экполо Годсвилл 2 0.11
Костаче Ионуц 1 0.05
Дариква Тендайи 1 0.05
Сагаль Анхело 1 0.05
Коль Исраэль 1 0.05
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 5 (1) 0.26
Кокорин Александр 4 0.21
Моннор Джейден 4 0.21
Стемпиньски Мариуш 3 0.16
Шуманский Артем 3 (1) 0.16
Шполярич Матья 2 0.11
Маямбела Михлали 2 0.11
Кажу 2 0.11
Бенгтссон Лео 2 0.11
Урошевич Слободан 1 0.05
Струски Кароль 1 0.05
Николич Велько 1 0.05
Шави Уоррен 1 0.05

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 5 0
Кириаку Хараламбос 3 1
Коль Исраэль 4 0
Абдураими Бешарт 3 0
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Перец Элиэль 3 0
Крменчик Михал 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Шполярич Данило 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Юрчевич Марио 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 6 0
Браун Морган 5 0
Яго Стив 3 1
Кокорин Александр 4 0
Урошевич Слободан 4 0
Маямбела Михлали 4 0
Кажу 4 0
Моннор Джейден 4 0
Сане Мамаду 2 1
Гомис Янник 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Николич Велько 1 0

Результаты матчей

Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арис Лимасол
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
6
Аполлон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

19
14
Аполлон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Арис Лимасол
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

22
20

Голы по времени матча

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
7
37%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
5
26%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
5
45%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
5
26%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
9%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

29
33
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
7
24%
4
12%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
7
24%
9
27%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
4
14%
8
24%
61-75
7
24%
6
18%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
38%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2
Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0
Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2

Результаты матчей

Аполлон
Арис Лимасол

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
4
5
2.5
3
6
2
7
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
8
10
1.5
9
9
5
13
2.5
3
15
3
15
3.5
2
16
1
17
4.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 19 13 3 3 35 - 12 42
2.
Анортосис
 19 12 4 3 30 - 13 40
3.
Пафос
 19 12 2 5 36 - 12 38
4.
Арис Лимасол
 1:0 19 12 2 5 31 - 17 38
5.
Омония Никосия
 19 11 5 3 39 - 22 38
6.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
7.
Аполлон
 0:1 19 8 5 6 30 - 21 29
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 19 6 1 12 21 - 34 19
10.
Этникос Ахна
 19 4 5 10 25 - 42 17
11.
Кармиотисса
 19 3 5 11 23 - 37 14
12.
Отеллос
 19 3 4 12 17 - 32 13
13.
Закакиу
 19 2 6 11 22 - 47 12
14.
Докса Катокопия
 19 2 2 15 11 - 44 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 9 8 1 0 21 - 3 25
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 1:0 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
5.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 13 - 17 13
10.
Аполлон
 0:1 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Докса Катокопия
 9 2 1 6 7 - 15 7
13.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 0:1 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Арис Лимасол
 1:0 10 5 1 4 18 - 13 16
6.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
7.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
Отеллос
 9 1 3 5 10 - 15 6
10.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
11.
Закакиу
 10 1 3 6 13 - 22 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 9 0 3 6 11 - 27 3
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 6
Весь список
  • 29'
    Кокорин Александр получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Г О О О О Л - Моннор Джейден бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Аполлон.
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Аполлон
Ничья
Арис Лимасол
9.57
4.70
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3.55
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