Тур: 19.
0:1
Второй тайм: 73'
0'
0:1
17' ГолМоннор Джейден
29' Желтая карточкаКокорин Александр
45' Желтая карточкаБраун Морган
Ход матча
17'
0:1
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
-
27 Zakaria Sawo
-
91 Mislav Zadro
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Аполлон
Арис Лимасол
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.8
Среднее время на гол
67
50
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.22
Среднее время на гол
100
73
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.11
1.53
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
81
58
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|7
|0.37
|Вальбуэна Матьё
|5 (1)
|0.26
|Перец Элиэль
|3 (1)
|0.16
|Абдураими Бешарт
|2
|0.11
|Крменчик Михал
|2
|0.11
|Юрчевич Марио
|2
|0.11
|Giorgios Malekkides
|2
|0.11
|Экполо Годсвилл
|2
|0.11
|Костаче Ионуц
|1
|0.05
|Дариква Тендайи
|1
|0.05
|Сагаль Анхело
|1
|0.05
|Коль Исраэль
|1
|0.05
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|5 (1)
|0.26
|Кокорин Александр
|4
|0.21
|Моннор Джейден
|4
|0.21
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.16
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.16
|Шполярич Матья
|2
|0.11
|Маямбела Михлали
|2
|0.11
|Кажу
|2
|0.11
|Бенгтссон Лео
|2
|0.11
|Урошевич Слободан
|1
|0.05
|Струски Кароль
|1
|0.05
|Николич Велько
|1
|0.05
|Шави Уоррен
|1
|0.05
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|5
|0
|Кириаку Хараламбос
|3
|1
|Коль Исраэль
|4
|0
|Абдураими Бешарт
|3
|0
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Крменчик Михал
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Юрчевич Марио
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|6
|0
|Браун Морган
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Кокорин Александр
|4
|0
|Урошевич Слободан
|4
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Кажу
|4
|0
|Моннор Джейден
|4
|0
|Сане Мамаду
|2
|1
|Гомис Янник
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арис Лимасол
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
6
Аполлон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
19
14
Аполлон
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Арис Лимасол
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
22
20
Голы по времени матча
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
2
20%
3
16%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
7
37%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
5
26%
61-75
2
20%
3
16%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
20%
5
45%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
5
26%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
9%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
29
33
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 2
7
24%
4
12%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
7
24%
9
27%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
4
14%
8
24%
61-75
7
24%
6
18%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
38%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
24%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕЛ Лимасол - Аполлон 1:3 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса - Аполлон 3:4 Аполлон - Неа Саламина 0:2
Айя-Напа - Аполлон 0:6 Отеллос - Аполлон 0:3 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0
Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2
Результаты матчей
Аполлон
Арис Лимасол
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
45
45
36
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
810
99
513
315
315
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|35 - 12
|42
|2.
|19
|12
|4
|3
|30 - 13
|40
|3.
|19
|12
|2
|5
|36 - 12
|38
|4.
|1:0
|19
|12
|2
|5
|31 - 17
|38
|5.
|19
|11
|5
|3
|39 - 22
|38
|6.
|19
|10
|6
|3
|31 - 18
|36
|7.
|0:1
|19
|8
|5
|6
|30 - 21
|29
|8.
|19
|8
|4
|7
|28 - 28
|28
|9.
|19
|6
|1
|12
|21 - 34
|19
|10.
|19
|4
|5
|10
|25 - 42
|17
|11.
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|12.
|19
|3
|4
|12
|17 - 32
|13
|13.
|19
|2
|6
|11
|22 - 47
|12
|14.
|19
|2
|2
|15
|11 - 44
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 3
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|3.
|1:0
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|19 - 4
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 13
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|9
|4
|1
|4
|13 - 17
|13
|10.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|12.
|9
|2
|1
|6
|7 - 15
|7
|13.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|9 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|2.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 13
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|10.
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|12.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|9
|0
|3
|6
|11 - 27
|3
|14.
|10
|0
|1
|9
|4 - 29
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 6