Тур: 20.
0'
1:0
5' ГолВильяфаньес Лукас
14' Желтая карточкаСушич Матео
2:0
20' ГолСациас Яннис
22' Желтая карточкаEduardo Nardini
3:0
26' Гол в свои воротаEduardo Nardini
4:0
36' ГолДвали Лаша
42' Желтая карточкаДюриш Михал
5:0
47' ГолЭдуарду Уилсон
6:0
90' ГолДжевфе
90'+3
Ход матча
5'
14'
20'
2:0
22'
26'
3:0
36'
4:0
42'
47'
5:0
90'
6:0
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
29 Пих РобертНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kostas Sakkas
История личных встреч
АПОЭЛ
Отеллос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (1)
|0.35
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0.2
|Шебаке Иссам
|4
|0.2
|Квилитая Георгий
|4 (1)
|0.2
|Джевфе
|3
|0.15
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.15
|Эдуарду Уилсон
|2
|0.1
|Томане Антониу
|2
|0.1
|Донис Анастасиос
|2
|0.1
|Гавриэл Ставрос
|2
|0.1
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|Петрович Радосав
|1
|0.05
|Эфрем Георгиос
|1
|0.05
|Двали Лаша
|1
|0.05
|Далсью
|1
|0.05
|Сациас Яннис
|1
|0.05
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.2
|Habib Oueslati
|2
|0.1
|Eduardo Nardini
|2
|0.1
|Дюриш Михал
|1
|0.05
|Кастанас Костас
|1
|0.05
|Христодулу Георгиос
|1
|0.05
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.05
|Marijan Suto
|1
|0.05
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.05
|Lukas Brambilla
|1
|0.05
|Перес Хосе
|1
|0.05
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|8
|0
|Костадинов Георги
|6
|0
|Маркиньос XXIII
|6
|0
|Сациас Яннис
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Джевфе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Сушич Матео
|2
|0
|Томане Антониу
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Сарфо Кингсли
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|7
|0
|Habib Oueslati
|5
|1
|Ананг Бенсон
|4
|1
|Рамос Лукас
|5
|0
|Дюриш Михал
|3
|0
|Христодулу Георгиос
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Lukas Brambilla
|3
|0
|Попеску Кэлин
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Славик Адриан
|1
|1
|Кастанас Костас
|2
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Takis Panagiotou
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Стамулис Костас
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Отеллос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
9
АПОЭЛ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Отеллос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
11
4
АПОЭЛ
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Отеллос
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
3
12%
4
36%
61-75
9
35%
2
18%
76-90
Пропущено
4
20
4 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
4
20%
1-15
2
50%
3
15%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
40%
5
29%
29%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Забито
39
18
15 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
1
3%
0
0%
1-15
7
18%
3
17%
16-30
7
18%
4
22%
31-45
9
23%
1
6%
46-60
4
10%
5
28%
61-75
11
28%
5
28%
76-90
Пропущено
14
37
9 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 17
1
7%
6
16%
1-15
2
14%
7
19%
16-30
6
43%
8
22%
31-45
2
14%
6
16%
46-60
2
14%
2
5%
61-75
1
7%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0
Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0
Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Отеллос
Точный счет
1:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
6
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 45%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
55
37
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
46
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
119
911
614
614
317
317
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8