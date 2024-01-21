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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 20.
АПОЭЛ
6:0
Конец матча
Отеллос
0'
1:0
5' Гол
Вильяфаньес Лукас
14' Желтая карточка
Сушич Матео
2:0
20' Гол
Сациас Яннис
22' Желтая карточка
Eduardo Nardini
3:0
26' Гол в свои ворота
Eduardo Nardini
4:0
36' Гол
Двали Лаша
42' Желтая карточка
Дюриш Михал
5:0
47' Гол
Эдуарду Уилсон
6:0
90' Гол
Джевфе
90'+3
АПОЭЛ
Отеллос

История личных встреч

АПОЭЛ
Отеллос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (1) 0.35
Вильяфаньес Лукас 4 0.2
Шебаке Иссам 4 0.2
Квилитая Георгий 4 (1) 0.2
Джевфе 3 0.15
Ндонгаля Дьемерси 3 0.15
Эдуарду Уилсон 2 0.1
Томане Антониу 2 0.1
Донис Анастасиос 2 0.1
Гавриэл Ставрос 2 0.1
Креспо Хосе 1 0.05
Петрович Радосав 1 0.05
Эфрем Георгиос 1 0.05
Двали Лаша 1 0.05
Далсью 1 0.05
Сациас Яннис 1 0.05
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.2
Habib Oueslati 2 0.1
Eduardo Nardini 2 0.1
Дюриш Михал 1 0.05
Кастанас Костас 1 0.05
Христодулу Георгиос 1 0.05
Янсен Квинт 1 0.05
Н'Диайе Мамаду 1 0.05
Marijan Suto 1 0.05
Ibrahim Sangare II 1 0.05
Lukas Brambilla 1 0.05
Перес Хосе 1 0.05

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Радосав 8 0
Костадинов Георги 6 0
Маркиньос XXIII 6 0
Сациас Яннис 4 0
Эфрем Георгиос 2 1
Шебаке Иссам 2 1
Джевфе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Далсью 1 1
Гавриэл Ставрос 1 1
Креспо Хосе 2 0
Сушич Матео 2 0
Томане Антониу 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Fawaz Abdullahi 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Сарфо Кингсли 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Караманолис Андреас 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 7 0
Habib Oueslati 5 1
Ананг Бенсон 4 1
Рамос Лукас 5 0
Дюриш Михал 3 0
Христодулу Георгиос 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Lukas Brambilla 3 0
Попеску Кэлин 3 0
Antxon Jaso 3 0
Славик Адриан 1 1
Кастанас Костас 2 0
Marijan Suto 2 0
Takis Panagiotou 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Копас Адам 1 0
Кориню Жереми 1 0
Стамулис Костас 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Отеллос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
9
АПОЭЛ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Отеллос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

11
4
АПОЭЛ
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Отеллос
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

26
11
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
3
12%
1
9%
46-60
3
12%
4
36%
61-75
9
35%
2
18%
76-90

Пропущено

4
20
4 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
4
20%
1-15
2
50%
3
15%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
6
46%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
40%
5
29%
29%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
18%
76-90

Забито

39
18
15 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 3
1 Не забивали 8
1
3%
0
0%
1-15
7
18%
3
17%
16-30
7
18%
4
22%
31-45
9
23%
1
6%
46-60
4
10%
5
28%
61-75
11
28%
5
28%
76-90

Пропущено

14
37
9 В 1-м тайме 21
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 17
1
7%
6
16%
1-15
2
14%
7
19%
16-30
6
43%
8
22%
31-45
2
14%
6
16%
46-60
2
14%
2
5%
61-75
1
7%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Этникос Ахна - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0
Пафос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2
Отеллос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Отеллос - Кармиотисса 0:3 Неа Саламина - Отеллос 3:2 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0
Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Отеллос 2:1 Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0 Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Отеллос

Точный счет

1:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
6
1 раз 10%
0
6 раз 60%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
2 раза 10%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 45%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
7
5
5
2.5
3
7
3.5
3
7
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
11
9
9
11
1.5
6
14
6
14
2.5
3
17
3.5
3
17
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 20 14 3 3 41 - 12 45
2.
Анортосис
 19 12 4 3 30 - 13 40
3.
Пафос
 19 12 2 5 36 - 12 38
4.
Арис Лимасол
 19 12 2 5 31 - 17 38
5.
Омония Никосия
 19 11 5 3 39 - 22 38
6.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
7.
Аполлон
 20 9 5 6 33 - 21 32
8.
Неа Саламина
 19 8 4 7 28 - 28 28
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 19 3 5 11 23 - 37 14
12.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
13.
Закакиу
 19 2 6 11 22 - 47 12
14.
Докса Катокопия
 20 2 2 16 11 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
5.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 9 2 4 3 16 - 16 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 9 1 3 5 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
6.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
7.
Омония Никосия
 9 4 2 3 12 - 12 14
8.
Неа Саламина
 9 3 3 3 14 - 16 12
9.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
10.
Закакиу
 10 1 3 6 13 - 22 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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