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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 20.
Закакиу
0:0
Второй тайм: 70'
Омония Никосия
0'
16' Желтая карточка
Хадьивасилис Иоаннис
59' Желтая карточка
Mark Sifneos

Ход матча

16'
Хадьивасилис Иоаннис
 
56'
Cle
Хадьивасилис Иоаннис
 
59'
Mark Sifneos
 
65'
 
Франссон Александер
Харалампус Харалампос
65'
 
Псалтис Парис
Мэтьюз Адам
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Ничья
Омония Никосия
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Закакиу
Омония Никосия

История личных встреч

Закакиу
Омония Никосия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.25
Хадьивасилис Иоаннис 3 0.15
Дигин Николя 3 (1) 0.15
Mark Sifneos 3 (1) 0.15
Шлогар Мартин 2 0.1
John Ruiz 1 0.05
Рейнолдс Аластер 1 0.05
Делмиро 1 0.05
Роша Кенни 1 0.05
Kyriakos Antoniou 1 0.05
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.4
Какулис Андроникос 8 (2) 0.4
Лойзу Лойзос 5 0.25
Кусулос Янис 4 0.2
Безус Роман 3 (1) 0.15
Симич Велько 2 0.1
Сиприано Маркос Робсон 2 0.1
Saidou Alioum 2 0.1
Ансарифард Карим 2 (1) 0.1
Панайоту Николас 1 0.05

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 5 1
Andreas Christou 4 1
Шлогар Мартин 4 1
Evagoras Antoniou 4 1
Alex Opoku Sarfo 3 1
Дигин Николя 3 0
Рейнолдс Аластер 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
John Ruiz 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Mark Sifneos 2 0
Yair Castro 2 0
Andreas Fragkou 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 5 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Кулибали Сену 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Франссон Александер 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

Закакиу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Омония Никосия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
3
Закакиу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Омония Никосия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
26
Закакиу
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Омония Никосия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
6
24%
4
33%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
8
32%
4
33%
76-90

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
23%
4
15%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
4
31%
3
12%
76-90

Пропущено

22
11
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
5
23%
3
27%
76-90

Забито

22
38
12 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
4
18%
6
16%
1-15
3
14%
6
16%
16-30
5
23%
7
18%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
1
5%
7
18%
61-75
6
27%
6
16%
76-90

Пропущено

47
23
18 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
2
4%
2
9%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
11
23%
7
30%
31-45
9
19%
0
0%
46-60
7
15%
4
17%
61-75
13
28%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1
Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3

Результаты матчей

Закакиу
Омония Никосия

Точный счет

0:5
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
0:5
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
1 раз 5%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
9
1
1
8
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
5
4
3
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
14
5
4
15
2.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 20 14 3 3 41 - 12 45
2.
Анортосис
 19 12 4 3 30 - 13 40
3.
Омония Никосия
 0:0 20 11 6 3 39 - 22 39
4.
Пафос
 19 12 2 5 36 - 12 38
5.
Арис Лимасол
 19 12 2 5 31 - 17 38
6.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
7.
Аполлон
 20 9 5 6 33 - 21 32
8.
Неа Саламина
 1:0 20 9 4 7 29 - 28 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 0:1 20 3 5 12 23 - 38 14
12.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
13.
Закакиу
 0:0 20 2 7 11 22 - 47 13
14.
Докса Катокопия
 20 2 2 16 11 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Омония Никосия
 0:0 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
5.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 1:0 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 0:1 10 2 4 4 16 - 17 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 0:0 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
6.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
7.
Омония Никосия
 0:0 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 1:0 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
10.
Закакиу
 0:0 10 1 3 6 13 - 22 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 0:1 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Хадьивасилис Иоаннис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Закакиу
Ничья
Омония Никосия
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