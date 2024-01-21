Тур: 20.
0:0
Второй тайм: 70'
Ход матча
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
27 John Ruiz
-
-
-
-
17 Yair Castro
-
29 Mark Sifneos
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Дигин НиколяПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99 Yigal Becker
-
Главный тренер: Liasos Louka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Tahsin Ozler
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Закакиу
Омония Никосия
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|5 (1)
|0.25
|Хадьивасилис Иоаннис
|3
|0.15
|Дигин Николя
|3 (1)
|0.15
|Mark Sifneos
|3 (1)
|0.15
|Шлогар Мартин
|2
|0.1
|John Ruiz
|1
|0.05
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.05
|Делмиро
|1
|0.05
|Роша Кенни
|1
|0.05
|Kyriakos Antoniou
|1
|0.05
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.4
|Какулис Андроникос
|8 (2)
|0.4
|Лойзу Лойзос
|5
|0.25
|Кусулос Янис
|4
|0.2
|Безус Роман
|3 (1)
|0.15
|Симич Велько
|2
|0.1
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.1
|Saidou Alioum
|2
|0.1
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.1
|Панайоту Николас
|1
|0.05
Карточки
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|5
|1
|Andreas Christou
|4
|1
|Шлогар Мартин
|4
|1
|Evagoras Antoniou
|4
|1
|Alex Opoku Sarfo
|3
|1
|Дигин Николя
|3
|0
|Рейнолдс Аластер
|3
|0
|Kyriakos Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|John Ruiz
|2
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0
|Mark Sifneos
|2
|0
|Yair Castro
|2
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Rasheed Oreoluwa Yusuf
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|5
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Кулибали Сену
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
Закакиу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Омония Никосия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
3
Закакиу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Омония Никосия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
8
26
Закакиу
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Омония Никосия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
47% (9)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
6
24%
4
33%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
8
32%
4
33%
76-90
Забито
13
26
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
23%
4
15%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
4
31%
3
12%
76-90
Пропущено
22
11
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
5
23%
3
27%
76-90
Забито
22
38
12 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
4
18%
6
16%
1-15
3
14%
6
16%
16-30
5
23%
7
18%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
1
5%
7
18%
61-75
6
27%
6
16%
76-90
Пропущено
47
23
18 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
2
4%
2
9%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
11
23%
7
30%
31-45
9
19%
0
0%
46-60
7
15%
4
17%
61-75
13
28%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Закакиу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1
Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3
Результаты матчей
Закакиу
Омония Никосия
Точный счет
0:5
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
0:5
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
1 раз 5%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Закакиу
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
27
91
18
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
37
54
37
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
514
145
415
712
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|41 - 12
|45
|2.
|19
|12
|4
|3
|30 - 13
|40
|3.
|0:0
|20
|11
|6
|3
|39 - 22
|39
|4.
|19
|12
|2
|5
|36 - 12
|38
|5.
|19
|12
|2
|5
|31 - 17
|38
|6.
|19
|10
|6
|3
|31 - 18
|36
|7.
|20
|9
|5
|6
|33 - 21
|32
|8.
|1:0
|20
|9
|4
|7
|29 - 28
|31
|9.
|20
|6
|2
|12
|22 - 35
|20
|10.
|20
|4
|6
|10
|26 - 43
|18
|11.
|0:1
|20
|3
|5
|12
|23 - 38
|14
|12.
|20
|3
|4
|13
|17 - 38
|13
|13.
|0:0
|20
|2
|7
|11
|22 - 47
|13
|14.
|20
|2
|2
|16
|11 - 47
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|27 - 3
|28
|2.
|0:0
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|13 - 4
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|19 - 4
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 13
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|7.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|11.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|16 - 17
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
|14.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 4
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|3.
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 8
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|18 - 13
|16
|6.
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|7.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|9.
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|10.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|12.
|0:1
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|10
|0
|4
|6
|12 - 28
|4
|14.
|10
|0
|1
|9
|4 - 29
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8