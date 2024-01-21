  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 20.
Закакиу
0:0
Конец матча
Омония Никосия
0'
16' Желтая карточка
Хадьивасилис Иоаннис
59' Желтая карточка
Mark Sifneos
90'+6
Закакиу
Омония Никосия

История личных встреч

Закакиу
Омония Никосия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.25
Хадьивасилис Иоаннис 3 0.15
Дигин Николя 3 (1) 0.15
Mark Sifneos 3 (1) 0.15
Шлогар Мартин 2 0.1
John Ruiz 1 0.05
Рейнолдс Аластер 1 0.05
Делмиро 1 0.05
Роша Кенни 1 0.05
Kyriakos Antoniou 1 0.05
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.4
Какулис Андроникос 8 (2) 0.4
Лойзу Лойзос 5 0.25
Кусулос Янис 4 0.2
Безус Роман 3 (1) 0.15
Симич Велько 2 0.1
Сиприано Маркос Робсон 2 0.1
Saidou Alioum 2 0.1
Ансарифард Карим 2 (1) 0.1
Панайоту Николас 1 0.05

Карточки

Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 5 1
Andreas Christou 4 1
Шлогар Мартин 4 1
Evagoras Antoniou 4 1
Alex Opoku Sarfo 3 1
Дигин Николя 3 0
Рейнолдс Аластер 3 0
Mark Sifneos 3 0
Kyriakos Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
John Ruiz 2 0
Хадьивасилис Иоаннис 2 0
Yair Castro 2 0
Andreas Fragkou 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Rasheed Oreoluwa Yusuf 1 0
Valdy Matongo 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 5 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Кулибали Сену 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Франссон Александер 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Псалтис Парис 1 0
Семедо Вилли 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Результаты матчей

Закакиу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Омония Никосия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
3
Закакиу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Омония Никосия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

8
26
Закакиу
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Омония Никосия
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
50% (10)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
17%
16-30
6
24%
4
33%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
8
32%
4
33%
76-90

Забито

13
26
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
23%
4
15%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
4
31%
3
12%
76-90

Пропущено

22
11
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
2
18%
61-75
5
23%
3
27%
76-90

Забито

22
38
12 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
4
18%
6
16%
1-15
3
14%
6
16%
16-30
5
23%
7
18%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
1
5%
7
18%
61-75
6
27%
6
16%
76-90

Пропущено

47
23
18 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
2
4%
2
9%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
11
23%
7
30%
31-45
9
19%
0
0%
46-60
7
15%
4
17%
61-75
13
28%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Закакиу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Закакиу - ПАЕЕК 4:2 Пафос - Закакиу 4:0 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Закакиу - Докса Катокопия 1:1
Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:4 АПОЭЛ - Закакиу 3:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Закакиу - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Закакиу 2:1 Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1 Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3

Результаты матчей

Закакиу
Омония Никосия

Точный счет

0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:5
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
3
4 раза 20%
2
1 раз 5%
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Закакиу
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
9
1
1
9
2.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
5
5
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
14
6
5
15
1.5
14
6
4
16
2.5
7
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 20 14 3 3 41 - 12 45
2.
Анортосис
 19 12 4 3 30 - 13 40
3.
Омония Никосия
 20 11 6 3 39 - 22 39
4.
Пафос
 19 12 2 5 36 - 12 38
5.
Арис Лимасол
 19 12 2 5 31 - 17 38
6.
АЕК Ларнака
 19 10 6 3 31 - 18 36
7.
Аполлон
 20 9 5 6 33 - 21 32
8.
Неа Саламина
 20 9 4 7 29 - 28 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 20 3 5 12 23 - 38 14
12.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
13.
Закакиу
 20 2 7 11 22 - 47 13
14.
Докса Катокопия
 20 2 2 16 11 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 9 7 1 1 13 - 4 22
4.
Пафос
 10 7 1 2 19 - 4 22
5.
АЕК Ларнака
 9 6 2 1 23 - 13 20
6.
Анортосис
 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 10 2 4 4 16 - 17 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 9 7 0 2 15 - 4 21
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Пафос
 9 5 1 3 17 - 8 16
5.
Арис Лимасол
 10 5 1 4 18 - 13 16
6.
АЕК Ларнака
 10 4 4 2 8 - 5 16
7.
Омония Никосия
 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
10.
Закакиу
 10 1 3 6 13 - 22 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • 59'
    Mark Sifneos получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Хадьивасилис Иоаннис уходит с поля. Cle выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Хадьивасилис Иоаннис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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