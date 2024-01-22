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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 20.
Арис Лимасол
0:0
Первый тайм: 31'
Анортосис
0'

Ход матча

7'
Матысик Милош
Кажу
 
Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
Анортосис
3.70
3.45
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Арис Лимасол
Анортосис

История личных встреч

Арис Лимасол
Анортосис

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
79

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 5 (1) 0.25
Кокорин Александр 4 0.2
Моннор Джейден 4 0.2
Стемпиньски Мариуш 3 0.15
Шуманский Артем 3 (1) 0.15
Шполярич Матья 2 0.1
Маямбела Михлали 2 0.1
Кажу 2 0.1
Бенгтссон Лео 2 0.1
Урошевич Слободан 1 0.05
Струски Кароль 1 0.05
Николич Велько 1 0.05
Шави Уоррен 1 0.05
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 7 0.35
Гассама Секу 6 0.3
Герреро Мигель 5 (2) 0.25
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.2
Элдер Феррейра 4 (1) 0.2
Коррейя Андерсон 1 0.05
Тиун Уссейну 1 0.05
Феррер Сальвадор 1 0.05
Dimitrianos Tzouliou 1 0.05

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 5 1
Сёке Юлиус 6 0
Урошевич Слободан 5 0
Браун Морган 5 0
Яго Стив 3 1
Кокорин Александр 4 0
Маямбела Михлали 4 0
Моннор Джейден 4 0
Сане Мамаду 2 1
Гомис Янник 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Ванаилсон Лусиано 2 0
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Шполярич Матья 1 0
Николич Велько 1 0
Матысик Милош 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 7 1
Элдер Феррейра 5 0
Арболеда Иван 3 1
Чико Хосе Мануэль Морено 3 1
Каргас Яннис 4 0
Корреа Павлос 1 1
Уорис Маджид 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Тиун Уссейну 2 0
Кастель Серхио 2 0
Danil Paroutis 2 0
Кику Франсишку 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Nabil Marmouk 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Арис Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Анортосис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

16
13
Арис Лимасол
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Анортосис
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
5
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
5
25%
5
33%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
5
45%
3
33%
76-90

Забито

34
30
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
4
12%
3
10%
1-15
5
15%
5
17%
16-30
9
26%
3
10%
31-45
2
6%
6
20%
46-60
8
24%
5
17%
61-75
6
18%
8
27%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
7%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
5
36%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0
Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2
Анортосис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0
Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2

Результаты матчей

Арис Лимасол
Анортосис

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
5
4
3
7
2.5
3
6
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
10
9
3
16
2.5
4
15
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 20 14 3 3 41 - 12 45
2.
Анортосис
 0:0 20 12 5 3 30 - 13 41
3.
Пафос
 0:0 20 12 3 5 36 - 12 39
4.
Арис Лимасол
 0:0 20 12 3 5 31 - 17 39
5.
Омония Никосия
 20 11 6 3 39 - 22 39
6.
АЕК Ларнака
 0:0 20 10 7 3 31 - 18 37
7.
Аполлон
 20 9 5 6 33 - 21 32
8.
Неа Саламина
 20 9 4 7 29 - 28 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 20 3 5 12 23 - 38 14
12.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
13.
Закакиу
 20 2 7 11 22 - 47 13
14.
Докса Катокопия
 20 2 2 16 11 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 0:0 10 7 2 1 13 - 4 23
4.
Пафос
 0:0 10 7 1 2 19 - 4 22
5.
АЕК Ларнака
 0:0 10 6 3 1 23 - 13 21
6.
Анортосис
 0:0 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 10 2 4 4 16 - 17 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
Пафос
 0:0 10 5 2 3 17 - 8 17
4.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
5.
Арис Лимасол
 0:0 10 5 1 4 18 - 13 16
6.
АЕК Ларнака
 0:0 10 4 4 2 8 - 5 16
7.
Омония Никосия
 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
10.
Закакиу
 10 1 3 6 13 - 22 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Кажу уходит с поля. Матысик Милош выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
Анортосис
3.70
3.45
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4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Арис Лимасол
Анортосис
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