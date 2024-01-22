Тур: 20.
2:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаСёке Юлиус
38' Желтая карточкаКокорин Александр
1:0
41' ГолБенгтссон Лео
1:1
69' ГолГассама Секу
72' Желтая карточкаБраун Морган
2:1
75' ГолZakaria Sawo
79' Желтая карточкаМукету-Муссунда Алекс
87' Желтая карточкаБрорссон Франц
90' Желтая карточкаNabil Marmouk
90' Желтая карточкаТехера Серхио
90'+7
Ход матча
37'
41'
1:0
69'
1:1
72'
75'
2:1
87'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
История личных встреч
Арис Лимасол
Анортосис
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
79
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|5 (1)
|0.25
|Кокорин Александр
|4
|0.2
|Моннор Джейден
|4
|0.2
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.15
|Бенгтссон Лео
|3
|0.15
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.15
|Шполярич Матья
|2
|0.1
|Маямбела Михлали
|2
|0.1
|Кажу
|2
|0.1
|Урошевич Слободан
|1
|0.05
|Zakaria Sawo
|1
|0.05
|Струски Кароль
|1
|0.05
|Николич Велько
|1
|0.05
|Шави Уоррен
|1
|0.05
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гассама Секу
|7
|0.35
|Кастель Серхио
|7
|0.35
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.25
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.2
|Элдер Феррейра
|4 (1)
|0.2
|Коррейя Андерсон
|1
|0.05
|Тиун Уссейну
|1
|0.05
|Феррер Сальвадор
|1
|0.05
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.05
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|7
|0
|Кажу
|5
|1
|Браун Морган
|6
|0
|Кокорин Александр
|5
|0
|Урошевич Слободан
|5
|0
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|0
|Моннор Джейден
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|1
|Сане Мамаду
|2
|1
|Гомис Янник
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Ванаилсон Лусиано
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Матысик Милош
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|8
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Арболеда Иван
|3
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|1
|Каргас Яннис
|4
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Уорис Маджид
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Кастель Серхио
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Nabil Marmouk
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
1
Арис Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Анортосис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
16
13
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
55% (11)
10% (2)
Анортосис
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
5
31%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
3
19%
6
38%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
20
15
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
35%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
5
25%
5
33%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
5
45%
3
33%
76-90
Забито
36
31
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
2 Не забивали 3
4
11%
3
10%
1-15
5
14%
5
16%
16-30
10
28%
3
10%
31-45
2
6%
6
19%
46-60
9
25%
6
19%
61-75
6
17%
8
26%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0
Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0 Арис Лимасол - Спарта Прага 1:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2
Анортосис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0
Неа Саламина - Анортосис 0:3 Анортосис - Отеллос 2:1 Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Арис Лимасол
Анортосис
Точный счет
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
7 раз 35%
0
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
55
37
37
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
173
1010
1010
317
416
218
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8