Тур: 20.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
7 Бруно VПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
АЕК Ларнака
Пафос
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
23 матча
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1.08
Среднее время на гол
58
83
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.08
0.55
Среднее время на гол
83
165
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.3
0.83
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
69
108
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|12 (3)
|0.63
|Тричковски Иван
|4
|0.21
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.16
|Димерс Марк
|3
|0.16
|Понс Пере
|2
|0.11
|Бруну Гама
|1
|0.05
|Дьюрчо Адам
|1
|0.05
|Гарсия Анхель
|1
|0.05
|Фараж Имад
|1
|0.05
|Тонгья Франко
|1
|0.05
|Clarismario Rodrigus
|1
|0.05
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|10 (1)
|0.53
|Танкович Муамер
|7 (1)
|0.37
|Драгомир Влад
|4
|0.21
|Твумаси Патрик
|3
|0.16
|Бруно V
|3
|0.16
|Валакари Онни
|3 (1)
|0.16
|Наме Мустафа
|2
|0.11
|Matheus Davo
|2
|0.11
|Бочкай Петар
|1
|0.05
|Diogo Dall'Igna
|1
|0.05
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|5
|0
|Дионку Альфа
|5
|0
|Роберж Валентин
|4
|0
|Фран Соль
|3
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Гарсия Анхель
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Санчес Факундо
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Дьюрчо Адам
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|6
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Гольдар Давид
|3
|0
|Жайро
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Родригеш Педру
|3
|0
|Драгомир Влад
|3
|0
|Деметриу Мариос
|1
|1
|Танкович Муамер
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
|Абдусаламов Магомедхабиб
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Пафос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
2
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Пафос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
19
АЕК Ларнака
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Пафос
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
13%
2
12%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
4
17%
5
29%
29%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
31%
1
13%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
13%
1
5%
1-15
2
25%
4
21%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
3
38%
5
26%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
31
36
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
13%
3
8%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
6
19%
10
28%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
2
17%
1-15
6
33%
2
17%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
17%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5
Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0
Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Пафос
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
72
55
45
55
27
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
28
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
145
910
109
514
811
217
415
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|14
|3
|3
|41 - 12
|45
|2.
|0:0
|20
|12
|5
|3
|30 - 13
|41
|3.
|0:0
|20
|12
|3
|5
|36 - 12
|39
|4.
|0:0
|20
|12
|3
|5
|31 - 17
|39
|5.
|20
|11
|6
|3
|39 - 22
|39
|6.
|0:0
|20
|10
|7
|3
|31 - 18
|37
|7.
|20
|9
|5
|6
|33 - 21
|32
|8.
|20
|9
|4
|7
|29 - 28
|31
|9.
|20
|6
|2
|12
|22 - 35
|20
|10.
|20
|4
|6
|10
|26 - 43
|18
|11.
|20
|3
|5
|12
|23 - 38
|14
|12.
|20
|3
|4
|13
|17 - 38
|13
|13.
|20
|2
|7
|11
|22 - 47
|13
|14.
|20
|2
|2
|16
|11 - 47
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|27 - 3
|28
|2.
|10
|7
|3
|0
|27 - 10
|24
|3.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|13 - 4
|23
|4.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|19 - 4
|22
|5.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|23 - 13
|21
|6.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|15 - 9
|19
|7.
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|16 - 17
|10
|12.
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|13.
|10
|2
|1
|7
|7 - 18
|7
|14.
|10
|1
|4
|5
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|1
|2
|15 - 4
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|3.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 8
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|5.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 13
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|9.
|10
|2
|0
|8
|8 - 17
|6
|10.
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|11.
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|12.
|10
|1
|1
|8
|7 - 21
|4
|13.
|10
|0
|4
|6
|12 - 28
|4
|14.
|10
|0
|1
|9
|4 - 29
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|12
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 8
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|9
|Анортосис
|Техера Серхио
|1 7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 7
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|8