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  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 20.
АЕК Ларнака
0:0
Первый тайм: 7'
Пафос
0'
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
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Пафос

История личных встреч

АЕК Ларнака
Пафос

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

23 матча

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1.08

Среднее время на гол

58
83

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.08
0.55

Среднее время на гол

83
165

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.3
0.83

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

69
108

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 12 (3) 0.63
Тричковски Иван 4 0.21
Лопеш Рафаэл 3 0.16
Димерс Марк 3 0.16
Понс Пере 2 0.11
Бруну Гама 1 0.05
Дьюрчо Адам 1 0.05
Гарсия Анхель 1 0.05
Фараж Имад 1 0.05
Тонгья Франко 1 0.05
Clarismario Rodrigus 1 0.05
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 10 (1) 0.53
Танкович Муамер 7 (1) 0.37
Драгомир Влад 4 0.21
Твумаси Патрик 3 0.16
Бруно V 3 0.16
Валакари Онни 3 (1) 0.16
Наме Мустафа 2 0.11
Matheus Davo 2 0.11
Бочкай Петар 1 0.05
Diogo Dall'Igna 1 0.05

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 5 0
Дионку Альфа 5 0
Роберж Валентин 4 0
Фран Соль 3 0
Густаву Луиш 3 0
Гарсия Анхель 3 0
Тонгья Франко 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Санчес Факундо 2 0
Бруну Гама 2 0
Дьюрчо Адам 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 6 0
Икоко Джордан 3 0
Гольдар Давид 3 0
Жайро 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Родригеш Педру 3 0
Драгомир Влад 3 0
Деметриу Мариос 1 1
Танкович Муамер 2 0
Matias Melluso 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Ивушич Ивица 1 0
Рус Адриан 1 0
Наме Мустафа 1 0
Абдусаламов Магомедхабиб 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Пафос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
2
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Пафос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
19
АЕК Ларнака
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Пафос
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

23
17
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
13%
2
12%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
4
17%
5
29%
29%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
31%
1
13%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
13%
1
5%
1-15
2
25%
4
21%
16-30
1
13%
1
5%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
3
38%
5
26%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

31
36
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
13%
3
8%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
5
16%
6
17%
31-45
4
13%
7
19%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
6
19%
10
28%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
22%
2
17%
1-15
6
33%
2
17%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
17%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
АЕК Ларнака - Отеллос 4:2 Неа Саламина - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Закакиу 2:0 Отеллос - АЕК Ларнака 0:0
АЕК Ларнака - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:3 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5
Пафос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Олимпиакос Никосия - Пафос 0:1 Пафос - Залаэгерсег 1:3 Пафос - Закакиу 4:0 Докса Катокопия - Пафос 1:0
Пафос - Арис Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Пафос 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Отеллос 3:0 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Пафос

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
4 раза 21%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
2
1.5
5
5
4
5
2.5
5
5
2
7
3.5
2
8
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
5
4
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
10
9
5
14
2.5
8
11
2
17
3.5
4
15
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 20 14 3 3 41 - 12 45
2.
Анортосис
 0:0 20 12 5 3 30 - 13 41
3.
Пафос
 0:0 20 12 3 5 36 - 12 39
4.
Арис Лимасол
 0:0 20 12 3 5 31 - 17 39
5.
Омония Никосия
 20 11 6 3 39 - 22 39
6.
АЕК Ларнака
 0:0 20 10 7 3 31 - 18 37
7.
Аполлон
 20 9 5 6 33 - 21 32
8.
Неа Саламина
 20 9 4 7 29 - 28 31
9.
АЕЛ Лимасол
 20 6 2 12 22 - 35 20
10.
Этникос Ахна
 20 4 6 10 26 - 43 18
11.
Кармиотисса
 20 3 5 12 23 - 38 14
12.
Отеллос
 20 3 4 13 17 - 38 13
13.
Закакиу
 20 2 7 11 22 - 47 13
14.
Докса Катокопия
 20 2 2 16 11 - 47 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 10 9 1 0 27 - 3 28
2.
Омония Никосия
 10 7 3 0 27 - 10 24
3.
Арис Лимасол
 0:0 10 7 2 1 13 - 4 23
4.
Пафос
 0:0 10 7 1 2 19 - 4 22
5.
АЕК Ларнака
 0:0 10 6 3 1 23 - 13 21
6.
Анортосис
 0:0 10 5 4 1 15 - 9 19
7.
Неа Саламина
 10 5 1 4 14 - 12 16
8.
Этникос Ахна
 10 4 2 4 14 - 15 14
9.
АЕЛ Лимасол
 10 4 2 4 14 - 18 14
10.
Аполлон
 10 3 2 5 10 - 11 11
11.
Кармиотисса
 10 2 4 4 16 - 17 10
12.
Отеллос
 10 2 1 7 7 - 17 7
13.
Докса Катокопия
 10 2 1 7 7 - 18 7
14.
Закакиу
 10 1 4 5 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Аполлон
 10 6 3 1 23 - 10 21
3.
Пафос
 0:0 10 5 2 3 17 - 8 17
4.
АПОЭЛ
 10 5 2 3 14 - 9 17
5.
Арис Лимасол
 0:0 10 5 1 4 18 - 13 16
6.
АЕК Ларнака
 0:0 10 4 4 2 8 - 5 16
7.
Омония Никосия
 10 4 3 3 12 - 12 15
8.
Неа Саламина
 10 4 3 3 15 - 16 15
9.
АЕЛ Лимасол
 10 2 0 8 8 - 17 6
10.
Закакиу
 10 1 3 6 13 - 22 6
11.
Отеллос
 10 1 3 6 10 - 21 6
12.
Кармиотисса
 10 1 1 8 7 - 21 4
13.
Этникос Ахна
 10 0 4 6 12 - 28 4
14.
Докса Катокопия
 10 0 1 9 4 - 29 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 12
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 2 8
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 9
Анортосис Техера Серхио 1 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 7
АПОЭЛ Петрович Радосав 8
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  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой АЕК Ларнака.
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АЕК Ларнака
Ничья
Пафос
2.50
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3.35
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3.25
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АЕК Ларнака
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