1:2
Конец матча
0'
1:0
1' ГолKevin Dercks
69' Желтая карточкаDevin Plank
1:1
83' ГолВан дер Санде Йорт
1:2
90' ГолВерман Хенк
90'+6
Ход матча
1'
1:0
46'
69'
83'
1:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 18
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
17
Kevin
Dercks
21
Марсман
Ник
22
Че
Джастин
14
Кудосу
Хенри
15
Абсалем
Амир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Kevin DercksПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Моштак БасетПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Devin Plank
-
-
-
-
28 Jeroen Haars
-
-
19 Sem Klaassen
-
-
-
Главный тренер: Steye Jacobs
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
-
22 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кудосу ХенриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Абсалем АмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Кореманс ТимВратарь
- Защитник
-
30 Схалк АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Joel Ideho
-
-
Главный тренер: Калезич Дарье
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор Масслёйс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kevin Dercks
|1
|0.33
|Giovanni da Fonseca
|1
|0.33
|Redouan Omar Ouali
|1
|0.33
|Gabri Urbanus
|0
|0
АДО Ден Хааг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Санде Йорт
|2
|0.67
|Joel Ideho
|1
|0.33
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.33
|Верман Хенк
|1
|0.33
Карточки
Эксельсиор Масслёйс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Том Францискус Бокс
|0
|1
|Devin Plank
|1
|0
АДО Ден Хааг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gennaro Nigro
|0
|1
Результаты матчей
Эксельсиор Масслёйс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АДО Ден Хааг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Эксельсиор Масслёйс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АДО Ден Хааг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Эксельсиор Масслёйс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АДО Ден Хааг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор Масслёйс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
РКВВ ДЕМ Бевервейк - Эксельсиор Масслёйс 0:1 АКВ - Эксельсиор Масслёйс 3:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Эксельсиор Масслёйс - Катвийк 1:2
Амстердамсхе - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Эксельсиор Масслёйс - Схевенинген 2:2 Де Трефферс - Эксельсиор Масслёйс 4:0 Эксельсиор Масслёйс - АДО-20 0:1 ГВВВ Венендал - Эксельсиор Масслёйс 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Квик Бойс 2:4 Спакенбург - Эксельсиор Масслёйс 4:2 Эксельсиор Масслёйс - Козаккен Бойз 0:0 Ноордвейк - Эксельсиор Масслёйс 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Алмере Сити-2 5:3 Лиссе - Эксельсиор Масслёйс 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Харденберг 0:1 Эксельсиор Масслёйс - Спортлюст 2:0 Телстар - Эксельсиор Масслёйс 5:3 Амстердамсхе - Эксельсиор Масслёйс 0:0
АДО Ден Хааг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АДО Ден Хааг - Де Графсхап 5:3 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Йонг АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0
АДО Ден Хааг - НАК Бреда 3:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - АДО Ден Хааг 3:2 АДО Ден Хааг - Утрехт-2 6:0 Дордрехт - АДО Ден Хааг 2:2 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 ПСВ-2 - АДО Ден Хааг 1:2 Ноордвейк - АДО Ден Хааг 0:1 АДО Ден Хааг - ВВВ-Венло 2:2 Аякс-2 - АДО Ден Хааг 0:0 Эммен - АДО Ден Хааг 2:3 АДО Ден Хааг - Осс 2:1 Маастрихт - АДО Ден Хааг 0:3 АДО Ден Хааг - Телстар 1:1 Эйндховен - АДО Ден Хааг 1:1
Результаты матчей
Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— Эксельсиор Масслёйс
— АДО Ден Хааг
— Эксельсиор
— Гронинген
— АЗ Алкмаар
— Квик Бойс
— НЕК Неймеген
— Гоу Эхед Иглс
— Алмере Сити
— Фортуна Ситтард
— Витесс
— Амстердамсхе
— УСВ Геркулес
— Камбюр
— Фейеноорд
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|НЕК Неймеген
|Гонсалес Роберто
|4
|Алмере Сити
|Хансен Корнелиус
|4
|Херенвен
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|Спакенбург
|Ahmed El Azzouti
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Батен Тибо
|3
|ТЕК
|Эль-Макрини Мохамед
|1
|Алмере Сити
|Пенья Альваро
|1
|АДО Ден Хааг
|Gennaro Nigro
|1
|УНА
|Jeroen van Schoonhoven
|1
|Конинклейке
|Xander van den Berg
|1