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  3. Нидерланды
  4. Кубок 2023-2024
Эксельсиор Масслёйс
1:2
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
1:0
1' Гол
Kevin Dercks
69' Желтая карточка
Devin Plank
1:1
83' Гол
Ван дер Санде Йорт
1:2
90' Гол
Верман Хенк
90'+6

Ход матча

1'
Kevin Dercks
(Gabri Urbanus)
1:0
46'
 
Joel Ideho
Че Джастин
46'
 
Silvinho Esajas
Сиревелд Гилермо
46'
 
Верман Хенк
Sacha Komljenovic
65'
Devin Plank
Nino van den Beemt
 
65'
Лангедейк Питер
Матсен Даррен
 
67'
 
Кристенсен Лассе
Кудосу Хенри
69'
Devin Plank
 
73'
 
Maikey Houwaart
Абсалем Амир
82'
Tristan Croes
Bram Wennekers
 
83'
1:1
Ван дер Санде Йорт
(Joel Ideho)
90'
1:2
Верман Хенк
(Ван дер Санде Йорт)
90'
Ван Делфт Дэйв
Gaultier Overman
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 18
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
16
Tobias
van
der
Kleij
3
Kevin
Ringeling
4
Gabri
Urbanus
26
Хёвелман
Дарвин
5
Шипперс
Винсент
21
Gaultier
Overman
17
Kevin
Dercks
8
Nino
van
den
Beemt
14
Giovanni
da
Fonseca
9
Bram
Wennekers
10
Матсен
Даррен
21
Марсман
Ник
22
Че
Джастин
26
Сиревелд
Гилермо
4
Вам
Маттео
14
Кудосу
Хенри
6
Сюрмели
Кюршад
11
Селлуки
Малик
7
Ван
Мигем
Дарил
20
Sacha
Komljenovic
15
Абсалем
Амир
10
Ван
дер
Санде
Йорт
Эксельсиор Масслёйс
5-3-2
АДО Ден Хааг
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор Масслёйс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kevin Dercks 1 0.33
Giovanni da Fonseca 1 0.33
Redouan Omar Ouali 1 0.33
Gabri Urbanus 0 0
АДО Ден Хааг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Санде Йорт 2 0.67
Joel Ideho 1 0.33
Ван Мигем Дарил 1 0.33
Верман Хенк 1 0.33

Карточки

Эксельсиор Масслёйс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Том Францискус Бокс 0 1
Devin Plank 1 0
АДО Ден Хааг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gennaro Nigro 0 1

Результаты матчей

Эксельсиор Масслёйс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АДО Ден Хааг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Эксельсиор Масслёйс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АДО Ден Хааг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Эксельсиор Масслёйс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АДО Ден Хааг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор Масслёйс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
РКВВ ДЕМ Бевервейк - Эксельсиор Масслёйс 0:1 АКВ - Эксельсиор Масслёйс 3:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Эксельсиор Масслёйс - Катвийк 1:2
Амстердамсхе - Эксельсиор Масслёйс 2:2 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Эксельсиор Масслёйс - Схевенинген 2:2 Де Трефферс - Эксельсиор Масслёйс 4:0 Эксельсиор Масслёйс - АДО-20 0:1 ГВВВ Венендал - Эксельсиор Масслёйс 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Квик Бойс 2:4 Спакенбург - Эксельсиор Масслёйс 4:2 Эксельсиор Масслёйс - Козаккен Бойз 0:0 Ноордвейк - Эксельсиор Масслёйс 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Алмере Сити-2 5:3 Лиссе - Эксельсиор Масслёйс 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Харденберг 0:1 Эксельсиор Масслёйс - Спортлюст 2:0 Телстар - Эксельсиор Масслёйс 5:3 Амстердамсхе - Эксельсиор Масслёйс 0:0
АДО Ден Хааг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АДО Ден Хааг - Де Графсхап 5:3 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Йонг АЗ Алкмаар - АДО Ден Хааг 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0
АДО Ден Хааг - НАК Бреда 3:1 АДО Ден Хааг - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - АДО Ден Хааг 3:2 АДО Ден Хааг - Утрехт-2 6:0 Дордрехт - АДО Ден Хааг 2:2 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Камбюр 1:2 ПСВ-2 - АДО Ден Хааг 1:2 Ноордвейк - АДО Ден Хааг 0:1 АДО Ден Хааг - ВВВ-Венло 2:2 Аякс-2 - АДО Ден Хааг 0:0 Эммен - АДО Ден Хааг 2:3 АДО Ден Хааг - Осс 2:1 Маастрихт - АДО Ден Хааг 0:3 АДО Ден Хааг - Телстар 1:1 Эйндховен - АДО Ден Хааг 1:1

Результаты матчей

Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/16 финала
ПСВ
Твенте
0 РКВВ ДЕМ Бевервейк
1 Эксельсиор Масслёйс
2 АДО Ден Хааг
0 Спарта Роттердам
2 Спакенбург
3 Эксельсиор
1 Виллем II
3 Гронинген
2 Харденберг
3 АЗ Алкмаар
2 Квик Бойс
0 Де Графсхап
1 ГВВВ Венендал
6 НЕК Неймеген
7 Гоу Эхед Иглс
1 Де Трефферс
1 Катвийк
2 Алмере Сити
0 Эйндховен
2 Фортуна Ситтард
1 Витесс
0 Херенвен
0 РКАВ Волендам
1 Амстердамсхе
3 УСВ Геркулес
2 Аякс
0 Дордрехт
3 Камбюр
2 Фейеноорд
1 Утрехт
1/8 финала
?
Эксельсиор Масслёйс
АДО Ден Хааг
Эксельсиор
Гронинген
АЗ Алкмаар
Квик Бойс
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Фортуна Ситтард
Витесс
Амстердамсхе
УСВ Геркулес
Камбюр
Фейеноорд
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
НЕК Неймеген Гонсалес Роберто 4
Алмере Сити Хансен Корнелиус 4
Херенвен Ван Амерсфоорт Пелле 3
Спакенбург Ahmed El Azzouti 3
Гоу Эхед Иглс Батен Тибо 3
Весь список

Топ нарушителей
ТЕК Эль-Макрини Мохамед 1
Алмере Сити Пенья Альваро 1
АДО Ден Хааг Gennaro Nigro 1
УНА Jeroen van Schoonhoven 1
Конинклейке Xander van den Berg 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Gabri Urbanus сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Kevin Dercks бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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